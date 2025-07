Compact, malin et pratique : le nouveau vélo électrique Vefaa veut allier le meilleur de tous les mondes

La jeune marque Vefaa a exhibé un prototype de vélo électrique, nommé Contour, aux Prodays 2025. Prévu pour le printemps 2026, ce modèle semble répondre à une certaine tendance qui émerge de plus en plus ces derniers mois : celle des vélos compacts.

Présenté pour la première fois au salon Prodays 2025, qui se tient à Paris du 6 au 8 juillet, le Vefaa Contour n’est encore qu’un prototype. Il s’agira, à terme, du troisième vélo électrique de la gamme Vefaa après le Vefaa Parcours et le Vefaa Bonjour. Le Contour, lui, se démarque sur un point en particulier : son format compact.

Guidon pliable

153 centimètres de long, 26 centimètres de large une fois le guidon plié – oui, il se plie dans l’axe du vélo – pneus Schwalbe Super Moto X de 2,4 pouces de large en 20 pouces : les dimensions sont réduites au maximum pour en faire le VAE le plus pratique possible au quotidien. C’est une approche intéressante, car les vélos compacts ne courent pas les rues.

Si de plus en plus de marques commencent à ajouter des modèles compacts à leur offre – Kalkhoff Image C Advance+, Winora Radius, Velo De Ville KEB 590 – ce format reste aujourd’hui minoritaire. Il a pourtant des avantages multiples, en termes d’encombrement évidemment.

Des enjeux techniques importants

Il n’empêche, un tel form factor implique des défis techniques spécifiques. « Faire petit ça coûte plus cher. Rien que sur notre cadre, il y a des pièces à repositionner, on a adapté le cadre en partant de l’existant pour faire ça », nous explique Roc Argiles, fondateur de la marque. « On a dû jouer avec les angles et les coupes », poursuit notre interlocuteur.

Évidemment, le Contour s’appuie sur l’écosystème d’ebikeOS, testé et approuvé sur les autres vélos électriques du catalogue, tant pour ses agréments de conduite que pour son freinage régénératif pertinent et bien pratique.

Le vélo sera décliné en deux versions, Evo et Techno. La première est la plus simple et la plus classique, lorsque la seconde inclut plusieurs couches de sécurité supplémentaires : système de blocage moteur électromagnétique, alarme intégrée, géolocalisation, ainsi qu’un système d’alerte sur smartphone en cas de mouvement suspect.

Côté composants, le Contour opte pour une tige de selle suspendue et un porte-bagage MIK HD capable de supporter jusqu’à 27 kilos de charge. Le guidon est réglable en hauteur, pour s’adapter à différents gabarits, tandis que le système de clé unique Abus One Key permet d’utiliser la même clé pour la batterie et différents antivols Abus.

Assemblage français

Le vélo est assemblé à Villeurbanne, dans l’Usine à vélo, selon un processus où une seule personne monte l’ensemble du vélo sur pied. Le poids du Contour oscille autour des 22 à 23 kilos.

La commercialisation est prévue pour le printemps 2026. Pour rappel, le modèle présenté aux Prodays 2025 est encore un prototype. La version Evo devrait être lancée autour de 2500 euros, contre 2700 euros pour la version Techno.