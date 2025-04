Avec son freinage régénératif, ce nouveau VTC électrique français veut casser les codes

Nouvelle vélo électrique français et connecté lancé en ce printemps 2025, le Vefaa Parcours mise sur de la polyvalence pour proposer du tout-chemin avec des suspensions. Deux versions sont proposées : l’une classique, l’autre connectée avec divers systèmes de sécurité.

Source : Vefaa

En 2024, la nouvelle marque Vefaa naissait de l’initiative de Roc Argiles Baro, avec un premier modèle nommé Bonjour Techno. Derrière ce nom, ce vélo électrique urbain cachait un autre modèle en préparation, qui débarque en ce printemps 2025.

Une double offre, et un cousin VTC

La première nouveauté repose sur une double version de son premier VAE : le Bonjour Evo et le Bonjour Techno. Comme chez Cowboy par exemple, cela permet de proposer le même vélo électrique soit dénuée de connectivité, soit équipé de cette fameuse connectivité et de tous les systèmes de sécurité qui vont avec. Ici, l’ensemble est fourni par le partenaire eBikeLabs (écosystème que l’on a essayé sur le Virvolt 2000 du Chouette Baggy).

Avec, on retrouve ainsi le frein régénératif que nous avions déjà essayé l’an passé sur le modèle Bonjou – spoiler, on avait adoré -, le blocage du moteur, ainsi que l’alarme avec notifications et la géolocalisation.

Le Vefaa Parcours // Source : Vefaa

En plus de ce nouveau duo, un nouveau vélo électrique plus aventurier répondant au nom de Vefaa Parcours renforce le catalogue. Sur la même base, ce vélo électrique peut faire du tout-chemin, en s’appuyant sur une fourche suspendue d’un débattement 100 mm et des pneus plus crantés Schwalbe Smart Sam. Le Parcours reste pratique avec son équipement complet comprenant l’antivol de roue, son cadre ouvert, les freins à disque hydrauliques et la batterie amovible de 504 Wh.

Un Vefaa de base sous les 2 500 euros

Le vélo électrique Vefaa débute à partir de 2 499 euros, disponible en 5 coloris. Ce prix concerne le Bonjour Evo et le Parcours Evo, tandis qu’il faut ajouter 200 euros, soit 2699 euros, pour leur version « Techno ».

À noter : si le Bonjour existe depuis l’an dernier, le Parcours est disponible à la commande sur le site officiel à partir du 25 avril 2025.