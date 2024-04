Du freinage régénératif sur un vélo électrique ? C’est possible et c’est très cool, on l’a même essayé sur le Vefaa

Toute jeune marque française, Vefaa était présent au festival Vélo In Paris 2024 pour exhiber son tout premier vélo électrique nommé « Bonjour Techno ». Sa particularité ? Un système de freinage régénératif bien pensé, que nous avons pu essayer. Le tout à un prix relativement contenu.

Est-il possible de créer une entreprise en mars 2023 et de lancer son premier vélo électrique seulement un an plus tard ? Oui, et la toute jeune marque Vefaa fondée par Roc Argiles Baro en est la preuve vivante au festival Vélo In Paris 2024. Frandroid vous parlait déjà de ce tout nouvel acteur fin février 2024. Son objectif : vendre un VAE technologique et bien équipé, le tout à un prix décent.

Cadre ouvert, pneus Schwalbe Super Moto-X, porte-bagages MIK (27 kg), antivol roue (40 euros en option), tige de selle suspendue, moteur de 60 Nm de couple, batterie de 560 Wh, transmission single speed à courroie, freins à disque hydrauliques Shimano MT200, béquille, support de téléphone : difficile de faire plus complet en termes d’équipements.

L’écosystème eBike OS au cœur du vélo

Surtout, le « Bonjour Techno » de Vefaa tente de se démarquer grâce au contrôleur eBike Labs et son écosystème eBike OS. Ce partenaire externe compte déjà une dizaine de clients qui ont confiance en sa solution, laquelle est protégée par huit technologies brevetées. Le système d’eBike Labs est composé de quatre grandes briques :

Une assistance automatique basée sur 100 calculs à la seconde, prenant en compte le vent, les dénivelés et qui fournit le niveau d’assistance dont vous avez besoin ;

Une aide au démarrage en côte grâce à un capteur dédié ;

Le verrouillage du vélo depuis une commande déportée ou l’application (la roue arrière qui accueille le moteur est bloquée) ;

Du freinage régénératif.

Le freinage régénératif imaginé par eBike Labs est intéressant à plus d’un titre. À la différence d’un système Zehus où vous devez continuellement rétropédaler pour profiter du freinage régénératif, il suffit ici de rétropédaler sur un unique tour de pédalier… et le tour est joué. Le système régénératif se met alors en route.

Vous pouvez ainsi rester en roue libre, sans toucher à vos pédales, et profiter d’un freinage maîtrisé qui permet tout de même s’arrêter complètement. Nous avons pu l’essayer sur quelques tours de piste, pour un résultat convaincant. L’idée du système n’est pas d’activer un freinage ultra puissant susceptible de vous déstabiliser.

Un freinage régénératif efficace et smooth

Non, l’objectif est de vous freiner tout en douceur sur quelques mètres seulement. « En descente, on peut gagner 20 % de l’énergie consommée sur la montée que vous avez empruntée juste avant, par exemple », nous explique Maël Bosson, le fondateur d’Ebike Labs. L’autre avantage, c’est d’épargner vos disques de frein, pour on l’imagine une meilleure longévité.

Le comportement électrique du Vefaa est en tout cas cohérent et globalement dynamique. Un simple coup de pédale permet de couper le freinage régénératif, pour laisser place à des reprises pêchues (60 Nm de couple), mais pas brutales non plus.

La sécurité a également été au cœur du cahier des charges, avec une alarme sonore et une géolocalisation disponible depuis le téléphone. C’est un élément essentiel en cas de vol, comme en témoignent les taux de récupération particulièrement élevés de marques comme Decathlon, Cowboy ou encore Gaya. Bloquer le vélo à distance est aussi une possibilité pour complexifier la tâche d’un voleur.

Toutes ces fonctions sont offertes la première année via l’application Vefaa : ensuite, elles seront facturées 60 euros par an, soit 5 euros par mois. Une somme dérisoire pour profiter d’un suivi GPS.

Un projet entouré d’acteurs français

Veefa, c’est aussi et surtout un projet français de sa conception à son assemblage. Réussir à aller au bout de son idée en l’espace d’un an n’est pas donné à tout le monde. Pour ce faire, l’entreprise s’est entourée de nombreux partenaires tricolores basés un peu partout dans l’Hexagone :

Antidote Solutions (Sainte-Croix-Volvestre, 07) : co-développeur du châssis, du design, expertise sur le choix des composants ;

Usine à vélos (Villeurbanne, 69) : assemblage du vélo, basé au Grand Plateau ;

Grand Plateau (Villeurbanne, 69) : où sont les locaux de Vefaa, dans un tiers lieu destiné aux start up de la mobilité ;

Milc (La Barthe-de-Neste, 65) : prototypage et industrialisation du projet Veefa ;

Trackap (Lille, 59) : connectivité du vélo dont le développement de l’application mobile ;

eBike Laps (Grenoble, 38) : ordinateur de bord de Vefaa basé sur l’intelligence artificielle.

Le vélo électrique Vefaa est disponible en précommande depuis le 29 février au prix de 2500 euros, ce qui constitue un tarif modeste et maîtrisé eu égard au niveau d’équipement et aux systèmes de sécurité implantés dans le vélo. Quatre coloris sont proposés : le noir est gratuit, le reste est facturé 50 euros (beige, rouge, bleu et vert).

Le début des livraisons aura lieu entre septembre et octobre 2024.