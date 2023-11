Voici à quel point les puces GPS sont révolutionnaires contre le vol de vélo électrique

De plus en plus de vélos musculaires et vélos électriques s’équipent d’une puce GPS ou d’une balise Bluetooth. Un petit plus qui peut tout changer lorsque vous vous faites voler votre monture. Plusieurs constructeurs nous ont en effet communiqué leur taux de récupération : les résultats sont édifiants.

Le vol de vélos musculaires et de vélos électriques est légion en France. Chaque année, plus de 300 000 cycles sont dérobés, selon les données du ministère de l’Intérieur – via Le Monde. La prolifération des VAE dont la valeur est bien plus élevée qu’un cycle traditionnel pousse d’autant plus à passer à l’acte.

Face à ce fléau, plusieurs solutions existent : outre l’identification et l’enregistrement de votre vélo sur la plateforme Bycicode, les puces GPS et balises Bluetooth peuvent être une excellente solution contre le vol. Certes, elles n’aideront pas à dissuader un voleur de chaparder votre monture, mais elles permettront en revanche de la retrouver plus facilement.

Des taux de récupération très élevés

Trois constructeurs de vélos électriques nous ont communiqué des chiffres intéressants à ce propos : il s’agit du taux de récupération de leurs produits équipés d’une puce GPS. Le trio en question se nomme Decathlon, Cowboy et Gaya.

Lors de nos différents voyages de presse au BTWIN Village de Lille, l’enseigne tricolore n’a pas hésité à communiquer son taux de récupération, qui atteint les 91 %. La marque nous expliquait d’ailleurs que les forces de l’ordre – tant françaises que belges – étaient très enclines à intervenir rapidement dès lors qu’un vélo était localisé. C’est en quelque sorte du pain béni : il n’y qu’à se rendre à l’emplacement indiqué.

De son côté, Cowboy a récemment fait preuve de transparence sur la question. Dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction où était présentée une nouvelle fonction de sécurité, la marque belge indique un taux de récupération de 94 %. C’est tout simplement énorme. En cas de vélo Cowboy volé, vous avez plus de 9 chances sur 10 de le retrouver.

Jeune entreprise spécialisée dans les longtails électriques, Gaya, qui dispose de sa propre boutique dans le 10e arrondissement de Paris, nous évoque un taux de récupération de 75 %. Ce qui reste plus qu’honorable. Nous avons enfin contacté Moustache pour récolter toujours plus de chiffres, et sommes dans l’attente d’une réponse.

La force des balises Bluetooth

Force est de constater que les puces GPS ont une véritable utilité face au vol de vélo. Il ne faut pas oublier pour autant les balises Bluetooth, très pratiques elles aussi pour localiser votre bien grâce aux divers signaux émis par nos appareils. Parmi elles, on peut citer l’AirTag d’Apple et le Galaxy SmartTag de Samsung.

Ce genre de petit accessoire a la particularité d’être facilement dissimulable. Certains accessoiristes font même preuve d’ingéniosité, à l’image de la sonnette Airbell Bike capable de dissimuler un AirTag en son cœur. La cacher sous une selle est aussi une alternative.

Plus globalement, quelques bons réflexes sont à prendre dès lors que vous attachez votre vélo dans la rue : voici nos petits conseils après qu’un petit malin ait tenté de nous dérober un VAE en septembre 2021. Et si vous cherchez un antivol rassurant, voici un classement des meilleurs modèles selon la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).