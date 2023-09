Difficile de s'y retrouver dans la jungle des vélos électriques (VAE). Le marché est en constante expansion et cela se traduit par une offre pléthorique. Pour vous aider à choisir celui qu'il vous faut, nous avons testé et sélectionné les meilleurs vélos électriques de 2023.

Top 3 des meilleurs vélos électriques de 2023

En plein essor depuis quelques années, le vélo électrique a connu, avec la crise du Covid, une explosion inédite dans l’Hexagone. Les pistes cyclables poussent comme des champignons et les pouvoirs publics ne se sont jamais autant intéressés au sujet, que ce soit pour les infrastructures ou les aides à l’achat. En prime, l’offre de VAE (vélo à assistance électrique) n’a jamais été aussi pléthorique. Pliants, sportifs, urbains, cargo…

Vous êtes à la recherche du meilleur vélo électrique possible ? Il y en a pour tous les goûts et pour quasi tous les budgets. À tel point que le vélo électrique est devenu le moyen de transport préféré des Français. Avant de faire l’acquisition d’un vélo électrique, quelques précautions sont à prendre. Tout d’abord, nous vous renvoyons vers notre dossier complet sur les assurances pour vélos. Si vous êtes sur Paris, sachez que les aides ont été modifiées il y a peu. Afin d’assurer un maximum la sécurité de votre futur achat, nous vous conseillons la lecture de notre guide d’achat sur les traceurs GPS.

Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes allés piocher dans les nombreux vélos électriques que nous avons testés. En complément de ce guide, nous vous recommandons chaudement la lecture de notre dossier expliquant comment bien choisir son vélo électrique. Une fois que vous aurez choisi votre nouvelle monture, allez donc jeter un coup d’œil sur notre sélection des meilleurs accessoires pour vélo. L’une des possibilités pour faire des économies est de vous tourner vers les vélos électriques reconditionnés. Si vous êtes en quête de plus de puissance, notre sélection des meilleures motos électriques, ainsi que des meilleurs scooters, sont aussi disponibles. Enfin, notre comparateur des vélos électriques est à votre disposition pour trouver le produit qu’il vous faut.

Vous êtes à la recherche du meilleur modèle pour la rentrée ? Voici notre top 3 des meilleurs vélos électriques de septembre.

Quels sont les meilleurs vélos électriques urbains ?

Relativement discrets ces dernières années, les vélos urbains connaissent une nouvelle jeunesse avec l’explosion des cycles électriques. Légers et nerveux, ils sont taillés pour la vitesse et assez agiles pour naviguer facilement dans les bouchons. En contrepartie, ils sont moins confortables et souvent moins pratiques au quotidien, avec par exemple des batteries non amovibles.

Iweech (2021) Le meilleur vélo électrique de ville

Conçu par les Marseillais de Bellatrix, l’iweech est un vélo à assistance électrique taillé pour la ville. Pour cela, il est doté de roues de 24 pouces qui le rendent particulièrement maniable. Ajoutez à cela un guidon étroit ainsi qu’un cadre compact et vous obtenez une machine parfaite pour se faufiler dans la circulation. Plus étonnants, les pédales et le guidon peuvent se rabattre, ce qui facilite le rangement dans un appartement, par exemple.

Le reste de l’équipement est de qualité, avec des poignées Ergon, mais aussi des garde-boues et une puissante lampe intégrée. Contrairement à la tendance actuelle, le poste de pilotage est très épuré, se passant même d’écran. Les fonctions intelligentes sont contrôlées par l’application. Au-delà des classiques statistiques, on trouve un système de sécurité GPS et une alarme se déclenchant en cas de mouvements du vélo.

Avec 90 Nm fournis par le moteur, le couple est redoutable et l’engin s’avère très réactif. Des capacités qui se marient parfaitement avec sa conduite très nerveuse. Un mode smart control intelligent reconnaît les trajets fréquents et adapte l’aide en fonction des difficultés comme une côte. C’est utile lorsqu’on arrive en fin de batterie. L’autonomie annoncée est de 70 km, même si en pratique nous avons plutôt tenu autour de 55 km, avec une conduite agressive et une petite déperdition d’énergie quotidienne avec le mode veille (et non en éteignant le vélo).

L'iweech est une excellente surprise et l'un des meilleurs vélos électriques que nous ayons essayé. Seul son tarif élevé de 2 950 euros nous pose quelques soucis. On vous en dit plus dans notre test du iweech.



Voltaire Legendre Le vélo électrique de ville sportif

8 /10 Fiche produit Voir le test Un style maîtrisé

Un style maîtrisé Très agréable à conduire

Très agréable à conduire Son prix compétitif Le freinage léger

Face à la rude concurrence du Cowboy 3 pas facile de trouver une alternative attractive. La marque française Voltaire a joué son va tout avec son modèle Legendre pensé pour l’usage à la ville. Le vélo électrique se distingue au premier plan par un style rétro original qui se fait remarquer. Cerise sur le gâteau, l’équipement de série est au niveau attendu pour ne pas avoir à souffrir d’un investissement supplémentaire.

Outre son design, la position de conduite permise est aussi intéressante. Celle-ci se veut plus sportive avec une inclinaison plus en avant. Vous avez ainsi droit à une meilleure maîtrise de votre guidon. La maniabilité est bonne pour vos trajets vers le travail ou même pour de simples balades. Le moteur Mivice de 35 Nm offre une montée en vitesse agréable même si les freins sont un peu légers.

Si les prestations sont bonnes au guide, quelques reproches sont à faire : notamment au niveau de sa batterie. Elle offre 40 kilomètres d’autonomie, mais l’on déplore une perte d’énergie coupable sur la seconde moitié de la batterie. Heureusement cette dernière est amovible. Les technologies embarquées sont un peu justes et surtout la connectivité est une option payante.

Malgré cela, difficile de ne pas vous recommander pleinement ce vélo électrique notamment grâce à son prix compétitif. Dans sa version de base, le Voltaire Legendre est à 2390 euros et comptez 2640 euros pour sa version connectée. Notre test du vélo électrique Voltaire est disponible à la lecture.



Très plaisant à conduire et bien fini, le Cowboy 3 était une référence dans le domaine. Toutefois la marque a totalement écoulé ses stocks et pousse désormais vers le Cowboy 4. Nous l'avons testé en détail. Vous serez susceptible de craquer pour ses nouveautés puisque ce nouveau modèle se place comme un digne successeur de la version 3. Montrez-vous toutefois prudent(e), certains modèles souffrent d'une anomalie technique avec une perdition d'énergie.



Moustache Lundi 27.3 La qualité Moustache en ville

Le Moustache Lundi 27.3 est équilibré sur tous les points, ce qui en fait un bon vélo à assistance électrique pour la ville. Ses finitions sont impeccables : c’est la qualité Moustache. Il est robuste, équilibré, et conviendra à tous les gabarits, malgré sa taille plutôt imposante.

Il suit le style des vélos hollandais, et se révèle ainsi particulièrement confortable. Il dispose d’un des meilleurs moteurs du marché : le Bosch Performance Line. Ce dernier est associé à un capteur de force qui permet d’obtenir une assistance électrique instantanée et proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Il est ainsi capable de fournir des accélérations satisfaisantes et des dépassements facilités grâce au mode Turbo. Quant aux freins à disque hydraulique, ils sont tout simplement exemplaires.

Son plus gros défaut est sans aucun doute son poids, de 25 kg. À éviter donc si vous devez le monter sur plusieurs étages. Malgré son gabarit imposant, il dispose tout de même d’un excellent rayon de braquage et s’avère ainsi très maniable.

Sa batterie est amovible, un bon point. Quant à l’autonomie, elle est excellente : comptez entre 50 et 60 km, selon le mode utilisé et le type de conduite.

Pour vous le procurer, rendez-vous dans une des boutiques partenaire revendeur des vélos Moustache.

Les meilleurs vélos cargos électriques

L’utilisation des vélos électriques se diversifie à l’heure actuelle à tel point qu’il peut devenir le véhicule principal de la famille. À tel point que les vélos cargos jouissent d’une popularité grandissante que ce soit dans un aspect professionnel, ou bien pour transporter vos enfants, à condition d’y mettre le prix. Vous êtes à la recherche du meilleur vélo électrique familial ? Voici les références de vélos cargos électriques que nous avons sélectionnés.

Tern GSD S10 Le meilleur des vélos cargos électriques

8 /10 Fiche produit Voir le test Sa qualité de construction

Sa qualité de construction L'excellent freinage

L'excellent freinage La conduite confortable Rapidement cher

Le Tern GSD S10 est sans nul doute la référence des vélos cargos longtail que nous ayons pu tester jusqu’alors. Toutefois ces bonnes prestations ont un coût plutôt important. Cela passe d’abord par une mosaïque de couleurs assez visibles. Le vélo possède un cadre bas pour l’enfourcher sans trop difficulté. L’ensemble est massif avec une pesée à 33 kg. Enfin, il est possible d’ajouter quelques options supplémentaires notamment pour les enfants.

La conduite du vélo cargo est assez irréprochable. Surtout, il faut noter la position droite du conducteur qui soulage le dos à la longue. Vous avez un contrôle assuré du vélo notamment dans les virages. Le capteur de couple est cependant parfois un peu long à la détente et vous devrez forcer pour passer des vitesses. Le moteur Bosch Cargo Line permet de monter rapidement en vitesse sans trop d’efforts. Le freinage répond instantanément via un système à disque hydraulique.

C’est surtout le démarrage chargé du vélo qui pose problème. En effet, à cause de son poids conséquent, la maniabilité et le premier coup de pédale sont assez compliqués au départ. Vous allez plafonner à 17 km/h avant de monter progressivement en vitesse. En test nous avons pu constater une autonomie capable de grimper à 47 km avec une seule batterie. Il faudra donc investir dans une seconde batterie pour avoir l’esprit tranquille.

Le vrai problème du Tern GSD S10 est son prix. Dans sa version de base est à 5 599 euros, mais le nombre d’options accumulées peut faire exploser le tarif et lui faire atteindre les 10 000 euros. Toutefois, pour ceux prêts à franchir le pas, c’est une vraie référence. Notre test du Tern GSD S10 est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Decathlon Longtail R500Elec Le vélo cargo pas cher

9 /10 Fiche produit Voir le test Son rapport qualité/prix

Son rapport qualité/prix Sa qualité de conduite

Sa qualité de conduite L'équipement de série Un peu trop long

Habitué sur le marché du vélo électrique, Decathlon s’essaie aux vélos cargo électriques. Le Longtail R500Elec arbore un design massif avec 2,20 mètres de long qui laisse suffisamment de place pour les passagers. Il bénéficie d’une excellente qualité de fabrication avec un cadre en aluminium. L’équipement de série du vélo est irréprochable avec notamment un garde-boue, une béquille ou encore un panier avant.

Le principal intérêt de ce vélo cargo se loge dans sa conduite. Pour un véhicule de cette envergure, celui-ci doit être soigneusement pensé. Decathlon a donc opté pour un moteur de 250 watts capable de délivrer 48 volts pour un couple de 58 Nm. Cela vous offre une conduite dynamique avec une bonne assistance jusqu’aux 25 km/h. Ce qui permet notamment un pédalage fluide.

Pour ce qui est de la batterie du vélo électrique Decathlon, celle-ci est intégrée au milieu du cadre et dispose d’une capacité de 672 Wh. Lors de notre test, nous avons pu parcourir 55 kilomètres pour que celle-ci se retrouve à 12 %. Elle est certes maniable, mais assez peu endurante. Surtout, elle peut se recharger en 4 heures et 40 minutes.

Le Longtail R500Elec n'a aucune application compagnon. Seulement un écran sur son guidon qui vous donnera toutes les informations nécessaires. Il manque tout de même d'un traceur GPS. Decathlon tire son épingle du jeu au niveau du prix. La version que nous avons testée est affichée à 2899 euros chez le vendeur. Nous vous conseillons de lire notre test du Decathlon Longtail R500Elec pour en apprendre plus.



Les meilleurs vélos électriques pas chers

Ne nous voilons pas la face, les vélos électriques sont généralement assez onéreux. On trouve cependant de plus en plus de modèles abordables sur le marché. Alors oui, il faudra faire des compromis : la finition ne sera pas terrible, les composants un peu cheap et les performances, à commencer par l’autonomie, ne feront pas tourner les têtes. Rendez-vous sur notre sélection dédiée aux vélos électriques pas chers pour y trouver votre bonheur.

Mais il est cependant possible de s’équiper pour des tarifs incroyablement bas, en particulier si l’on profite des aides locales.

NCM C5 Le meilleur vélo électrique pas cher

Vous êtes en quête d’un vélo électrique pas cher, mais abouti ? Le NCM C5 est notre recommandation pour un véhicule accessible, mais qui offre d’excellentes prestations. Lors de notre test, ce dernier s’est révélé être excellent sur le plan du rapport qualité/prix.

Il présente des dispositions un peu plus « sportives » que les traditionnels vélos électriques. Votre position est certes un peu plus penchée, mais le design reste efficace. Notez l’absence d’un garde-boue. Au niveau des technologies embarquées, le NCM C5 se contente du strict minimum puisqu’aucune application n’est prévue. Son style de vélo de course ne déroge pas à un certain confort dans l’assise.

En termes de conduite, il faut mettre en lumière un capteur de couple, qui d’habitude est l’apanage d’un vélo électrique plus cher. Atteindre les 25 km/h se fait sans le moindre effort dans le coup de pédale et la conduite reste assez ludique. Attention toutefois, lorsque le bitume est mouillé, l’adhérence sur route devient un peu plus fragile.

Là où le vélo électrique révèle sa valeur, c’est sur son autonomie. Lors de notre test, le NCM C5 a été capable de tenir 75 kilomètres avant que sa batterie de 432 Wh ne perde de son énergie. La batterie ne met que 6 heures pour atteindre les 100 %.

Le modèle est lancé à partir de 1 099 euros, mais par le jeu des promotions et des divers bonus, il est aisé de descendre en dessous de cette barre. Notre test complet du NCM C5 est disponible à la lecture pour en apprendre plus. C'est tout simplement le meilleur vélo électrique pas cher selon nos critères.



Decathlon Elops 120 E Un bon rapport qualité/prix

Soyons honnêtes : la plupart des vélos que nous testons sont chers, pour ne pas dire très chers. Les modèles les plus abordables et intéressants sont rares, et il est parfois très compliqué de les obtenir en test. C’est pourquoi nous avons été ravis de pouvoir essayer l’Elops 120 E de Décathlon. Vendu 900 euros, c’est le modèle électrique le plus abordable de la marque. Avec son cadre hollandais, il est plus taillé plus pour le confort que la performance pure. Il sera aussi plus adapté aux personnes qui font du vélo électrique en jupe ou en robe.

Cette impression est renforcée par le moteur moyeu couplé à un capteur de pédalier. Ce dernier apporte une assistance agréable, mais pas instantanée. Il faut donc prévoir un peu ses efforts. Si les performances pures sont correctes vu le prix, l’autonomie est en revanche un point faible de l’engin. Amovible, la batterie tient environ 30 km. Assez peu pour que l’on craigne de se retrouver à sec avec un engin de 26 kg à traîner…

Malgré son petit prix, l’équipement est complet : pare-boue, lampes et porte-bagage répondent à l’appel. Et dernier point fort : la présence de nombreux magasins Décathlon simplifie logiquement l’entretien.

L'Elops 120 E n'est pas parfait, loin de là. Pour un usage quotidien, il vaudra mieux investir quelques centaines d'euros de plus pour qu'il tienne plus sur la durée. Mais pour un usage ponctuel, c'est clairement un choix très solide, en particulier si vous avez accès à des aides à l'achat. On vous en dit plus dans notre test du Decathlon Elops 120 E.



Toplife E4600 Denver Le vélo électrique le moins cher

On n’a généralement pas vraiment l’habitude d’aller voir l’offre vélo des grandes surfaces, les tarifs sont certes généralement très agressifs, mais la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous. Cependant, quand Carrefour arrive avec un modèle électrique à seulement 650 euros, on ne pouvait qu’être curieux.

Première surprise, ce TOPLIFE E-4600 est étonnamment bien équipé, avec des garde-boues, une béquille, un porte-bagage et même un petit panier à l’avant. Le tout est un peu cheap, mais tout à fait fonctionnel. Encore plus surprenant, l’engin est doté d’une fourche télescopique toujours agréable pour amortir les pavés. Le confort n’est en revanche pas aidé par une selle beaucoup trop dure.

Pensé avant tout pour la ville, le VAE n’est pas un modèle de nervosité, avec un capteur de pédalage qui n’est pas très réactif. L’assistance est cependant fonctionnelle, tous comme les freins à patins. L’autonomie est étonnamment élevée puisque nous avons atteint les 50 km sur une charge.

Alors oui, le TOPLIFE E-4600 est lourd, sa finition laisse à désirer et il ne battra pas des records de vitesse, mais il est fonctionnel et incroyablement peu cher.



Les meilleurs vélos électriques polyvalents

Vous aimez bien faire une petite sortie en forêt le week-end en plus de vos trajets urbains ? Choisissez un vélo adapté et polyvalent. Les vélos sélectionnés ci-dessous sont les descendants spirituels des VTC, aussi à l’aise sur un sentier que sur les pavés parisiens.

Lapierre e-Explorer 6.5 Le VTC très autonome

Autonomie, confort, agilité… le Lapierre e-explorer 6.5 a bien des atouts de son côté. Conçu pour s’aventurer en dehors des voies urbaines classiques, il s’avère très maniable et stable, malgré un certain poids (26,3 kg, tout de même !). Grâce à ses pneus mixtes de 27,5 pouces, il est autant adapté à la route qu’aux sentiers.

Côté équipements (porte-bagage, béquille, garde-boue…), Lapierre a été généreux et ils sont globalement de bonne facture, à défaut d’être élégants.

Il s’avère aussi particulièrement silencieux, notamment au freinage. Son design assez épais, ainsi que son coloris (un marron un peu triste…) n’en feront pas le plus joli des routes. Mais il a d’autres points forts : son moteur Bosch Performance Line muni d’un capteur de force est irréprochable. L’assistance se fait sans aucun accroc et est particulièrement réactive.

L’autonomie est quant à elle particulièrement satisfaisante : plus de 110 km en mode Tour et autour de 90 en mode Turbo. Notez que la batterie est amovible, mais sécurisée via une clé spéciale.

On lui reprochera des finitions un peu bâclées pour cet ordre de prix, mais il s’agit dans tous les cas d’un excellent modèle si vous cherchez un VAE pour faire des balades en forêt. Il est proposé à partir de 3 200 euros.

Retrouvez son test complet sur Frandroid.



Gazelle Ultimate T10 HMB Le vélo électrique VTC polyvalent

8 /10 Fiche produit Voir le test Assise confortable

Assise confortable Son immense autonomie

Son immense autonomie L'équipement de série Un vélo lourd

Pour ceux en quête d’un vélo électrique de type VTC utilisable au quotidien, le Gazelle Ultimate T10 HMB est un des modèles que nous vous recommandons. Tout d’abord grâce à une construction des plus efficaces. Les finitions sont bonnes et l’aspect global du vélo électrique respecte les standards de la ville même si le vélo pèse presque 30 kg. Surtout, l’équipement de série complet est apprécié.

Dans sa version de base, le vélo électrique Gazelle intègre une batterie Bosch de 500 Wh. Si vous en avez la possibilité, nous vous conseillons d’investir 200 euros supplémentaires pour celle à 625 Wh. Le vélo est ainsi capable de vous accompagner aisément sur une centaine de kilomètres. La charge se fait aussi rapidement puisqu’il faut 5 heures pour être à 100 %, mais le 0 à 80 % se fait en à peine 3 heures.

La position de conduite se fait droite, mais la selle est bien rembourrée pour être confortable. Les poignées sont ergonomiques et surtout les suspensions avant Suntour offrent un confort de tous les instants. Avec le moteur Bosch Performance Line vous avez une montée en vitesse franche et puissante. L’expérience de conduite est l’un des points forts du vélo électrique.

Au rayon des technologies embarquées, Gazelle mise sur l'écosystème Bosch avec un bel écran placé sur le vélo. L'expérience est bonne avec même une application pour gérer l'ensemble. En termes de prix, celle-ci est affichée à 3799 euros dans sa version de base sans les aides à l'achat. Pour en apprendre plus, lisez notre test du vélo électrique Gazelle Ultimate T10 HMB.



Moustache Samedi 27 Xroad FS 5 Sortez des sentiers battus

8 /10 Fiche produit Voir le test Des suspensions qui absorbent tous les obstacles

Des suspensions qui absorbent tous les obstacles Aussi à l'aise en forêt qu'en ville

Aussi à l'aise en forêt qu'en ville Design très réussi Eclairage trop faible

Connu pour ses vélos de ville, Moustache propose aussi des deux roues plus tout-terrain, comme ce Samedi 27 Xroad 5 FS. Avec son cadre suspendu et ses suspensions avant, on pourrait de loin le prendre pour un VTT de cross-country. En se rapprochant un peu toutefois, on réalise que l’on est plutôt en face d’un VTC sous stéroïdes. On retrouve ainsi un guidon moustache, des pneus un peu trop lisses pour un usage VTT et des garde-boues qui auraient vite des soucis avec un usage sportif.

À l’usage, ce vélo électrique se révèle extrêmement confortable à utiliser, les amortisseurs et gros pneus gommant toutes les aspérités de la route ou du sentier. On perd toutefois en contrepartie une partie de la puissance du très musclé moteur Bosch CX. Ce dernier n’aura cependant aucun souci à propulser les 30 kg de ce beau bébé. L’autonomie annoncée de 70 km est respectée pour un usage route, même si elle sera évidemment moins bonne sur un chemin ou dans la boue.

Le principal reproche que l’on fera à ce Samedi 27 est son prix : près de 4500 euros pour le modèle que nous avons testé. À ce tarif, on est en droit d’attendre des composants un peu plus haut de gamme, en particulier du côté de l’éclairage et de la transmission. Retrouvez notre prise en main complète et boueuse du Moustache Samedi 27 Xroad 5 FS.

Les vélos de la marque Moustache s’achètent dans les boutiques partenaires de la marque.

Nakamura E-Crossover V Le mieux équipé

8 /10 Fiche produit Voir le test Un design passe partout

Un design passe partout L'autonomie de 100 km

L'autonomie de 100 km Son équipement complet Selle peu confortable

La marque Nakamura coexiste depuis un bout de temps avec les autres marques de chez InterSport. Avec l’E-Crossover V, le constructeur propose un VAE très polyvalent capable de se débrouiller aussi bien en ville qu’en campagne. Le vélo arbore un design tout de même assez commun pour qu’il puisse passer partout sans attirer l’attention.

Surtout, le Nakamura E-Crossover V pèse ses 24 kg le rendant complexe à remonter si vous habitez en appartement. Le vélo électrique est surtout très confortable et bien équipé. Vous avez droit à des garde-boue en aluminium, un porte-bagage, une béquille, deux phares LED à l’avant et des inserts réfléchissants pour être détectable même la nuit. En bref, la crème de l’équipement pour un VAE à moins de 2000 euros.

Le VAE fonctionne avec l’application mobile Naka E-Power. Une fois celui-ci appareillé plusieurs fonctions sont disponibles. Il est possible de localiser votre véhicule, consulter l’autonomie restante, verrouiller l’assistance électrique à distance et même le kilométrage. L’ordinateur de bord vous permet de gérer les modes de conduite, mais ne semble pas retenir les derniers enregistrés.

En conduite, le E-Crossover V est aussi bien capable de se débrouiller en ville qu’en campagne. Il vous fait adopter une posture bien droite avec une stabilité maîtrisée. La vitesse maximale atteinte de 25 km/h se fait sans effort. Enfin, l’autonomie théorique du VAE est de 100 kilomètres. Ce qui vous permet d’être toujours en confort dans vos trajets quotidiens. Pour être à 100 %, il faudra patienter 3 h 30.

Au prix de 1 599 euros, le Nakamura E-Crossover V est un excellent vélo électrique polyvalent. Le test du véhicule vous confirmera tout le bien qu’on en pense.

Comment choisir un vélo électrique ?

Quelle est la bonne puissance pour un vélo électrique ?

Conformément à la réglementation européenne, les VAE doivent avoir une puissance de 250 Watts maximum, ce qui correspond à une vitesse de pointe à 25 km/h. Des dispositions similaires à la législation française.

Pour dépasser cette limite, comme le font par exemple les speedbikes, il faudra respecter les règles des cyclomoteurs, à savoir une immatriculation, un rétroviseur, une assurance et des protections adaptées. Surtout, ces engins n’ont pas le droit de rouler sur les pistes cyclables ce qui limite logiquement leur utilité, en particulier en ville.

Quels accessoires pour rouler à vélo en sécurité ?

Le port du casque n’est pas obligatoire pour les cyclistes français. Seule exception : les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient sur leur propre vélo ou sur un siège bébé. Au-delà des obligations légales, nous vous recommandons chaudement de porter un casque dès que vous êtes sur un VAE.

Au-delà du casque, investissez immédiatement dans une paire de gants. Les mains sont en effet les premières à frotter sur l’asphalte et les blessures de ce type sont à la fois douloureuses et longues à guérir.

Pour la visibilité, une paire de lampes avant et arrière est indispensable dès que le soleil se couche. On vous recommande aussi d’utiliser des vêtements réfléchissants de couleur vive, qu’il s’agisse d’une veste spéciale vélo ou si vous êtes limités financièrement, d’un simple gilet jaune.

Comment obtenir la prime de 500 euros pour l’achat pour un vélo électrique ?

Impossible de parler d’achat de vélo électrique sans évoquer les aides financières publiques. Ces dernières permettent d’adoucir fortement la facture, avec des montants atteignant les 500 euros en Île-de-France par exemple.

Ces primes sont cependant dépendantes de votre lieu de résidence. Pour savoir exactement à combien vous avez droit, n’hésitez pas à consulter notre article recensant les aides par région. On vous conseille aussi d’aller vérifier sur le site de votre commune si des aides financières ne sont pas disponibles, vous pourriez avoir une bonne surprise.

Les vélos ont-ils une taille ?

À l’exception notable des vélos pliables, les vélos électriques sont généralement disponibles dans plusieurs tailles. Pour savoir laquelle choisir, le plus simple est logiquement de consulter le guide d’achat du constructeur.

En cas de doute, si vous êtes à la limite de deux tailles par exemple, on vous recommande de prendre le modèle le plus petit. Il est effet moins gênant de monter sa selle de quelques centimètres de plus que de se retrouver avec le cadre dans l’entrejambe à chaque stop…

Et dans tous les cas : essayez votre futur vélo tant que faire se peut avant l’achat. C’est de loin le meilleur moyen pour éviter les mauvaises surprises.

Faut-il une formation pour rouler à vélo ?

Si aucune formation n’est obligatoire, il n’est jamais une mauvaise idée de réviser un peu le Code de la route, en particulier si vous n’avez pas votre permis.

Si vous n’avez pas non plus l’habitude de rouler en ville, il peut être intéressant de vous rapprocher de votre association de cyclistes locale. Ces dernières proposent en effet très souvent des ressources, sous la forme de documents ou de quelques heures de formation gratuite pour vous apprendre à naviguer en ville ou effectuer un entretien basique. On apprécie tout particulièrement le Guide de l’Apprenti Cycliste Urbain écrit par le blog Les Rookies.

Au niveau national, on notera notamment la FUB (Fédération des Usagers de Bicyclette), pour la région parisienne jetez un coup d’œil à Paris en Selle.

Mon vélo électrique doit-il être assuré ?

Contrairement à un véhicule à moteur classique, un VAE ne nécessite pas d’assurance obligatoire. En tant qu’individuel, vous devrez toutefois disposer d’une assurance de responsabilité civile pour couvrir les dégâts que vous pourriez causer à des tiers.

Reste la question du vol, pour laquelle il existe des assurances dédiées. Historiquement peu intéressantes sur les vélos classiques (qui laisse son vélo de course en carbone dormir dehors ?), ces dernières reviennent sur le devant de la scène avec les vélos électriques chers et souvent attachés dans la rue, que ce soit pour une course ou pour la nuit.

Certains fabricants comme VanMoof ou Cowboy proposent des assurances vol liées aux fonctions connectées de leurs vélos, mais vous pourrez choisir une assurance classique chez votre assureur favori. Comptez environ 300 euros par an pour un vélo d’une valeur de 3000 euros.

Mon vélo doit-il être marqué ?

Depuis le premier janvier 2021, tous les vélos neufs vendus en France doivent être marqués avec le système Bicycode. Ce dernier décourage les voleurs et facilite la récupération de votre vélo en cas de vol.

Si votre vélo n’est pas encore marqué, vous pouvez le faire chez un des nombreux opérateurs agréés. Cela vous coûtera généralement entre 5 et 10 euros, mais des opérations de marquage gratuit sont régulièrement organisées par des associations.

Seul point négatif de ce marquage : l’étiquette bleue est franchement moche (oui, on chouine).

Plusieurs systèmes concurrents plus chers commencent à faire leur apparition, mais pour le moment seul Bicycode est reconnu par l’état.

Comment retrouver un vélo volé ?

Commencez par le déclarer le vol chez Bicycode, s’il finit dans les mains de la police, on pourra ainsi vous contacter. Jetez aussi très rapidement un coup d’œil sur les sites de vente en ligne, en particulier Leboncoin et Facebook Marketplace. Attention tout de même, cherchez avec des termes génériques, il y a peu de chance que l’annonce soit parfaitement étiquetée.

Si votre engin est doté d’une puce GPS, activez là !

Et si votre vélo n’a pas de solution de tracking intégrée, nous vous recommandons chaudement d’investir dans un Apple AirTag. Ces derniers sont d’une précision redoutable en ville. Pour le fixer, allez donc chez l’accessoiriste Ninja Mount qui propose d’excellentes solutions à des tarifs raisonnables. Faites cependant bien attention à installer le tracker à un endroit peu visible. Évitez les fixations du porte-bouteille par exemple.

Un vélo électrique déchargé est-il utilisable ?

Vous avez roulé plus loin que prévu ou vous avez tout simplement oublié de recharger la batterie ? Pas de panique, vous n’êtes pas coincés. Même sans moteur, un vélo électrique peut fonctionner avec la bonne vieille force de vos cuisses.

Spoiler alert : cela risque de ne pas être très agréable, les vélos électriques étant pour la plupart très lourds.

Pourquoi nous faire confiance dans l’achat d’un vélo électrique ?

Chez Frandroid, nos tests autour des vélos électriques ont pris de plus en plus d’importance. Nous avons désormais une équipe dédiée aux tests de produits avec une mise en situation pendant plusieurs semaines et de vrais critères. L’objectif pour vous est avant tout de faire un choix éclairé afin de déterminer quel est le produit qu’il vous faut.

