On trouve aujourd'hui de très bons PC portables sous la barre des 1000 euros, mais il l'offre est très diverses et la qualité inégale. Que cela soit chez HP, Asus, ou même Huawei, voici nos recommandations pour ne pas vous tromper.

La technologie est de moins en moins chère. S’il y a encore quelques années, les PC portables milieu et entrée de gamme n’étaient pas folichons, ce n’est désormais plus le cas. Après notre guide dédié aux PC haut de gamme, nous vous proposons ici notre sélection de PC milieu de gamme. Nous avons fixé cette tranche entre 600 et 1000 euros maximum.

Vous allez voir que l’on peut désormais trouver des laptops tout à fait satisfaisants au niveau des performances et dans des facteurs de formes peu encombrants. Bien évidemment, ils font des concessions, mais couvrent déjà de nombreux usages. Voici nos conseils.

HP Envy 13 2019 : notre recommandation

Avec le Envy 13 2019, HP a fait dans la simplicité. Le célèbre constructeur de PC propose simplement une machine solide, avec une configuration solide, dans un châssis travaillé et en aluminium, à l’encombrement réduit. C’est notre recommandation sur le segment milieu de gamme.

Comme le gros des « ultrabooks » contemporains, il adopte un écran LCD IPS de 13,3 pouces. Il affiche en l’occurrence une définition Full HD. Vous trouverez à l’intérieur un processeur Intel Core i7 à quatre cœurs (8 threads) cadencé à 1,8 GHz et pouvant monter jusqu’à 4 GHz grâce au Turbo Boost. 8 Go de mémoire vive sont à ses côtés et vous disposerez de 256 Go de stockage sur un SSD. Sans surprise, pas de carte graphique dédiée, mais un iGPU Intel UHD 620 pas franchement pensé pour les jeux, c’est un euphémisme.

HP a réussi à faire tenir tout ça dans un châssis plutôt compact : 1,5 cm d’épaisseur (au point le plus épais) pour un 1,3 kg environ. On appréciera enfin l’autonomie de la machine, si le constructeur annonce 14h, il faut plus raisonnablement tabler sur une petite dizaine d’heures, ce qui est déjà dans la moyenne haute du marché, y compris sur des modèles plus chers. Petit extra, il dispose d’un mode « discrétion » qui ferme les angles de vision de l’écran pour éviter les regards indiscrets.

Pourquoi choisir l’HP Envy 13 ?

Un Core i7, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM

Un design travaillé et un encombrement réduit

Une autonomie supérieure à la moyenne

Lancé à 999 euros durant l’été 2019, on le trouve désormais à moins de 800 euros.

Retrouvez le HP Envy 13 (i7/256 Go) à moins de 760 euros

Asus Vivobook S14 (S432) avec screenpad : l’alternative

Nous conseillons déjà une machine d’Asus sur notre guide des pc haut de gamme, sur le segment milieu de gamme, le constructeur est également recommandable avec le VivoBook S14 2019, numéroté S432). La série a toujours été bien positionnée dans cette tranche de prix, pas d’exception en 2019 avec cette mouture qui adopte le « ScreenPad ». Ce touchpad-écran tend à devenir l’une des marques de fabrique du constructeur. Il permet notamment d’afficher plusieurs raccourcis pour accéder à diverses fonctions, tout en restant un touchpad efficace.

Si c’est ce « petit plus » qui caractérise l’objet, il n’en oublie pas les fondamentaux avec une configuration solide articulée autour d’un processeur Intel Core i5 quad-core à 1,6 GHz (3,9 en Turbo Boost), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. Pour les calculs graphiques, on se contentera en revanche de l’iGPU d’intel : l’UHD 620 qui ne fera pas tourner grand-chose en 3D. L’ensemble sera en revanche parfaitement adapté à de la bureautique.

Comme son nom l’indique, la machine embarque un écran de 14 pouces, il affiche une définition Full HD. Format 14 pouces oblige, la machine est un peu plus encombrante qu’une de 13 pouces. Pour limiter les coûts, Asus n’a pas non plus redoublé d’efforts sur la finesse avec 1,8 cm d’épaisseur, mais le poids reste sous les 1,5 kg. Il se transportera sans trop de difficulté. L’autonomie est enfin convenable sans être folichonne avec 6 à 7h d’utilisation courant environ d’après notre test du Vivobook S14.

Pourquoi choisir l’Asus Vivobook S14 ?

L’écran 14 pouces

Une configuration solide

Le ScreenPad assez sympa

L’Asus Vivobook S14 (S432FA) avec Screenpad a été lancé durant l’été 2019 à partir de 899 euros (i5/256 Go).

Retrouvez l'Asus Vivobook S14 (i5/256) à moins de 900 euros

Huawei MateBook 13 : le MacBook Air moins cher

Si vous avez un budget tout juste sous le milieu d’euros, vous pouvez vous tourner vers le Huawei MateBook 13. Plus connue pour ses smartphones que ses ordinateurs, Huawei ne démérite pas sur ce marché. Avec son MateBook 13, la firme a très clairement le MacBook Air en perspective. S’il ne fait pas aussi bien qu’Apple, notamment en raison de son autonomie un peu juste, la machine a des arguments à faire valoir.

Le premier d’entre eux est l’écran de 13 pouces affichant une définition « 2K » (2160 x 1440), ce qui permettra d’avoir un effet « Retina » ou plus d’espace pour travailler. Huawei a également travaillé ses finitions avec un châssis tout en aluminium et des bordures très fines autour de l’écran. Le clavier est également confortable et on trouve un capteur d’empreinte digitale. C’est toujours pratique au quotidien. Il ne propose que deux connecteurs USB-C, mais la marque livre un hub dans la boîte.

Pour ce qui est des performances, vous aurez un Core i5 et 256 Go de SSD ou un Core i7 et 512 Go de stockage… mais ce dernier dépasse notre enveloppe maximale de 1000 euros. C’est une concession qu’il faudra faire, mais rassurez-vous, un Core i5 reste largement suffisant la plupart du temps. Pour viser l’ultraportable d’Apple, Huawei a réussi à tenir un poids de 1,25 kg, dans une épaisseur de 1,5 cm. Tout à fait transportable. Dommage qu’il pêche sur l’autonomie avec environ 7h d’utilisation. C’est d’ailleurs ce qui nous fait préférer l’HP Envy 13 dans ce guide des PC portables milieu de gamme.

Pourquoi choisir le Huawei MateBook 13 ?

Un bel écran 1440p

D’excellentes finitions

Seulement 1,25 kg sur la balance

Le Huawei MateBook 13 (i5/256 Go) été lancé à 999 euros au printemps 2019.

Retrouvez le Huawei Matebook (i5/256 Go) à moins de 950 euros

FAQ

PC milieu de gamme : quelles concessions dois-je faire ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un PC milieu de gamme ne fait pas nécessairement de grosses concessions sur les performances. En revanche, dans ce segment de prix compris entre 600 et 1000 euros, les fabricants font parfois quelques impasses sur les finitions, la finesse du châssis ou la qualité des composants, notamment des écrans qui sont souvent un peu moins bons. L’autonomie est également généralement un peu moins bonne.

Que puis-je faire avec un PC milieu de gamme ?

Puisque les performances reste souvent confortables, les PC portables milieu de gamme conviendront très bien à des usages bureautiques, même avancés. En revanche, les calculs 3D et la retouche d’images ou de vidéo seront rarement possibles de manière régulière.