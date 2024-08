Test comparatif : Framework Laptop 13 Intel vs AMD, lequel choisir ? (2024)

Le Framework Laptop 13 représente une approche révolutionnaire dans l'univers des ultraportables, qui offre un niveau de modularité et de réparabilité sans précédent. Que ce soit dans sa version Intel Core Ultra ou AMD Ryzen, cet ordinateur portable remet en question les normes établies de l'industrie en privilégiant la durabilité et la personnalisation.



D'un côté, la version équipée du processeur Intel Core Ultra 5 125H se distingue par son architecture hybride. De l'autre, la variante AMD Ryzen 5 7640U impressionne par ses performances brutes, particulièrement en multi-core et dans les tâches graphiques. Elle se positionne comme le choix idéal pour les créatifs et les utilisateurs ayant besoin de puissance de calcul, avec des performances supérieures dans des domaines comme le rendu 3D ou l'édition vidéo.



Quelle que soit la version choisie, le Framework Laptop 13 brille par sa qualité de construction, son bon écran (avec des options allant jusqu'à 2,8K 120 Hz), et sa capacité à évoluer dans le temps. La possibilité de remplacer ou de mettre à niveau presque tous les composants, y compris les ports, est un atout majeur dans un marché où l'obsolescence programmée est souvent la norme.



Cependant, cette approche novatrice s'accompagne de certains compromis. Le prix de départ relativement élevé, une autonomie qui reste perfectible (surtout pour la version Intel), et une épaisseur légèrement supérieure à celle des ultraportables les plus fins du marché peuvent freiner certains acheteurs potentiels.



En définitive, le Framework Laptop 13 s'adresse à un public spécifique : les technophiles soucieux de l'environnement, les bricoleurs passionnés, et ceux qui valorisent la longévité et la personnalisation de leur matériel. Pour ces utilisateurs, le choix entre la version Intel et AMD dépendra largement de leurs priorités : ici, on préfère les performances brutes et la puissance graphique des solutions AMD.



Bien qu'il ne soit peut-être pas le choix idéal pour tous, le Framework Laptop 13 représente une vision audacieuse de l'avenir des ordinateurs portables. Il prouve qu'il est possible de concevoir des appareils performants, élégants et respectueux de l'environnement, tout en offrant aux utilisateurs un contrôle sans précédent sur leur matériel. Le Framework Laptop 13, que ce soit dans sa version Intel ou AMD, se positionne comme un pionnier, ouvrant la voie à une informatique plus durable et plus adaptable. Et, nous, on aime ça chez Frandroid.