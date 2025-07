« les consoles Xbox sont mortes » :, cette ancienne cadre Microsoft est attristée par le devenir de Xbox

Ancien poids-lourd de l’équipe Xbox, qu’elle a quitté il y a quelques années, Laura Fryer s’est exprimée franchement sur la situation actuelle des consoles de Microsoft dans une vidéo YouTube. D’après elle, le hardware Xbox est… mort.

Le trio de Xbox Series, pour illustration // Source : Microsoft

Les consoles Xbox ont-elles encore un avenir. Si l’on s’en tient aux propos acerbes de Laura Fryer, ancienne cadre de la division gaming de Microsoft, le doute est permis. Dans une vidéo partagée il y a quelques jours sur sa chaîne YouTube, l’intéressée se montre très critique à l’égard de la stratégie du groupe, l’accusant d’être erratique… et d’avoir tué le hardware Xbox. Un argument loin d’être loufoque si l’on considère notamment les ventes catastrophiques de consoles Xbox.

« De mon point de vue, les consoles Xbox sont mortes », assène-t-elle. « En tant que membre fondatrice de l’équipe Xbox, je ne suis pas ravie de la tournure des événements. Je n’aime pas observer la valeur que j’ai aidé à créer s’éroder avec le temps ».

Une prise de parole crue, mais réaliste…

Selon Laura Fryer, la stratégie de Microsoft serait désormais quasi actée : se délester du matériel pour se concentrer sur le logiciel et l’édition. Cette sortie du marché hardware aurait été implicitement annoncée, d’après elle, par l’annonce le mois dernier des nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally, conçues et commercialisées par ASUS… en utilisant l’environnement logiciel Xbox et son image de marque.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« Je suis triste, car, selon moi, on dirait que Xbox ne veut plus lancer de nouvelles consoles. Ce partenariat autour de la ROG Ally ressemble à une sortie lente et inévitable du marché hardware », commente Fryer avec une pointe d’amertume… compréhensible au regard de son parcours dans l’industrie.

Son analyse est par ailleurs étayée par l’attitude récente de Microsoft, qui consiste depuis quelques mois à présenter la Xbox non plus seulement comme une console mais comme une plateforme accessible depuis une myriade d’appareils connectés. Une approche que l’on peut effectivement interpréter comme une forme de désengagement, malgré l’annonce récente d’un partenariat avec AMD pour une future console de salon.

« Ceci est une Xbox », le nouveau slogan préféré de Microsoft // Source : Microsoft / LG

Cela étant dit, Laura Fryer voit dans l’actualité Xbox au moins deux motifs de satisfaction, voire d’optimisme : le succès mérité du Xbox Game Pass (y compris sur PC), « un abonnement qui offre beaucoup de valeur » d’après elle, et le 25ème anniversaire de la marque Xbox.

« Je suis sûre qu’ils auront de grandes annonces pour honorer ce cap. Peut-être que l’année prochaine est l’année où le brouillard va disparaître et où on va tous voir la beauté de ces annonces. Je pense qu’on va devoir attendre et voir », conclue-t-elle.

Microsoft devrait annoncer une vague de licenciements massive dans le domaine du jeu vidéo cette semaine, pour marquer le changement d’année fiscale.