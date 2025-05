Xbox augmente tous ses prix : consoles, manettes, jeux… aucun produit n’est épargné

Microsoft vient d’annoncer une importante hausse de prix pour l’ensemble de sa gamme Xbox. Consoles, manettes, casques et bientôt jeux : toutes les catégories sont concernées par cette augmentation loin d’être anecdotique.

Source : Microsoft

Commençons par examiner en détail les nouveaux prix des consoles Xbox en France. La Xbox Series X standard passe de 549,99 € à 599,99 €, soit une augmentation de 50 € par rapport au dernier tarif et de 100 € par rapport au prix de lancement en 2020. La version Digital Edition (sans lecteur de disque) suit la même tendance avec un nouveau prix de 549,99 €.

Produit Ancien prix Nouveau prix Augmentation Xbox Series S – 512 Go 299,99 € 349,99 € +50 € Xbox Series S – 1 To 349,99 € 399,99 € +50 € Xbox Series X – Digital Edition 499,99 € 549,99 € +50 € Xbox Series X – 1 To 549,99 € 599,99 € +50 € Xbox Series X – 2 To Galaxy Edition 649,99 € 699,99 € +50 € Manette Xbox sans fil (Core/Noir) 60 € 64,99 € +4,99 € Manette Xbox sans fil (Couleur) 65 € 69,99 € +4,99 € Manette Xbox – Édition Spéciale 79,99 € 89,99 € +10 € Manette Xbox – Édition Limitée 79,99 € 89,99 € +10 € Manette Xbox Elite série 2 – Core 139,99 € 149,99 € +10 € Manette Xbox Elite série 2 – Pack complet 179,99 € 199,99 € +20 €

La Xbox Series S, positionnée comme la console d’entrée de gamme, n’est pas épargnée. Le modèle 512 Go passe de 299,99 € à 349,99 €, tandis que la version 1 To est désormais commercialisée à 399,99 € (contre 349,99€ précédemment). L’édition spéciale Galaxy Black de la Series X avec 2 To de stockage atteint quant à elle le prix record de 699,99 €.

Les accessoires subissent également une augmentation :

La manette Xbox standard (Core) est maintenant à 64,99€

Les manettes en couleur passent à 69,99€

Les éditions spéciales et limitées grimpent à 89,99€

La manette Elite Series 2 en version complète atteint désormais 199,99€

Cette hausse tarifaire ne s’arrête pas aux produits matériels. Microsoft a également annoncé son intention d’augmenter le prix des jeux first-party pour les fêtes de fin d’année. Les titres propriétaires devraient ainsi passer à 79,99 $ aux États-Unis, ce qui laisse présager un tarif d’environ 89,99 € en Europe. Une première pour Xbox, qui emboîte ainsi le pas à Nintendo et son récent Mario Kart World commercialisé à 90 euros.

Les raisons de cette hausse

Comment expliquer cette hausse généralisée des prix chez Microsoft ? La firme de Redmond évoque principalement « les conditions du marché et l’augmentation du coût de développement » pour justifier sa décision. Plusieurs facteurs permettent effectivement de mieux comprendre ce choix stratégique.

Tout d’abord, l’inflation mondiale a un impact direct sur les coûts de production. Les composants électroniques ont vu leur prix augmenter ces dernières années, tandis que les chaînes logistiques restent sous tension. La mise en place de nouvelles taxes douanières aux États-Unis, notamment sous l’impulsion de l’administration Trump, a également contribué à renchérir les coûts d’importation pour les fabricants de consoles.

Par ailleurs, le développement de jeux AAA est devenu exponentiellement plus coûteux. Les budgets colossaux alloués aux productions modernes (parfois plusieurs centaines de millions de dollars) poussent les éditeurs à revoir leurs modèles économiques. Microsoft, qui a investi massivement dans l’acquisition de studios (notamment Activision-Blizzard pour 69 milliards de dollars), cherche logiquement à rentabiliser ces investissements.

Enfin, cette hausse intervient dans un contexte de repositionnement stratégique pour Xbox. La marque met désormais l’accent sur son service Game Pass et le jeu cross-plateforme, plus que sur les ventes de consoles. Cette vision d’un écosystème élargi pourrait expliquer pourquoi Microsoft prend le risque d’augmenter ses prix, même si cela pourrait impacter négativement les ventes de hardware.

Notez que les prix ont également augmenté chez Sony récemment, mais pas sur toutes les consoles, car la PS5 Pro a été épargnée.

