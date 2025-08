Microsoft va enfin moderniser l’écran de connexion de Windows 11

Microsoft compte moderniser son écran de connexion en adoptant un mode sombre et un thème similaire à celui sur Windows 11.

Écran de connexion Microsoft pour illustration. // Source : Capture d’écran pour Frandroid

En 2021, Microsoft présente sa nouvelle version du Fluent design adapté à Windows 11. Une nouvelle expérience utilisateur centrée sur une conception « humaine » et « universelle » s’étend aujourd’hui à l’écran de connexion de Microsoft. Si la firme de Redmond ne souhaite plus que l’on utilise de mot de passe, elle ne néglige pas pour autant l’apparence de son interface de connexion. Cette dernière va adopter une esthétique moderne que l’on retrouve déjà sur Windows 11.

L’arrivée du mode sombre

Les comptes Microsoft personnels pourront prochainement bénéficier d’un mode sombre ainsi que d’une nouvelle image d’arrière-plan sur leur page de connexion. D’un dégradé clair, le fond passera à une image proche de celle que l’on retrouve dans la collection « Immersive Tones » lancée en février 2025.

Pour Microsoft, cette personnalisation « vise à offrir une expérience plus claire et sans distraction » tout en offrant « une expérience familière et fiable ». Purement visuelle, cette mise à jour ne nécessite aucune action de la part de l’utilisateur.

Disponible pour les comptes personnels à partir du mois d’août 25, les utilisateurs professionnels et scolaires devront eux patienter jusqu’en septembre pour profiter de cette expérience uniformisée.