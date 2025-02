Microsoft lance une nouvelle collection de fonds d’écran Windows

Microsoft apporte de nouvelles options de personnalisation pour l’arrière-plan de ses utilisateurs avec des motifs qui ne sont pas sans rappeler un chantier abandonné par Microsoft.

Platform fait partie de la nouvelle collection de fonds d’écran pour Windows. // Source : Microsoft

Microsoft continue d’offrir des options de personnalisation sur Windows. Cette fois, l’entreprise a dévoilé sur X (Twitter) une nouvelle collection de fonds d’écran, qui rappelle le projet abandonné de fonds d’écran animés pour le système d’exploitation.

Une collection immersive

Baptisée « Immersive Tones » (Tons immersifs), cette série se compose de cinq fonds d’écran : Platform, Trust, United Red, United Purple et Waves. Chacun d’eux est proposé en version claire et sombre, comme le rapporte IT Home. De quoi permettre à chacun d’adapter l’affichage en fonction de ses préférences.

Inspirés par la fluidité et la lumière, certains de ces visuels évoquent les formes immersives qui avaient été précédemment explorées par Microsoft.

Un projet avorté

En janvier 2025, Sergey Kisselev, ancien designer de l’équipe Windows chez Microsoft, avait partagé sur Behance plusieurs concepts de fonds d’écran destinés à Windows 11. Toutefois, ces créations ainsi que toute mention de son travail ont depuis disparu de son profil. Il ne reste que les images et vidéos partagées à l’époque.

En attendant, si vous souhaitez personnaliser votre bureau, les nouveaux fonds d’écran sont eux bien disponibles sur le site Microsoft Design.

Pour aller plus loin

Windows 11 gagne encore du terrain alors que la fin de Windows 10 approche