Microsoft fait le gros forceur avec sa nouvelle campagne de pub pour Windows 11

Alors que la prise en charge de Windows 10 prendra fin en octobre 2025, Microsoft tente de pousser les utilisateurs et utilisatrices de l’OS à racheter un nouveau PC Windows 11 via des pubs envahissantes.

Source : Microsoft

On a connu plus subtil comme manière de communiquer. Soucieux de prévenir les internautes que Windows 10 deviendra bientôt obsolète, Microsoft a commencé une campagne de pub quelque peu agressive incitant les utilisateurs et utilisatrices à acheter un nouveau PC Windows 11.

Repérée par Windows Latest, cette opération de communication est légèrement envahissante. Comme en avril dernier, Microsoft a en effet jugé bon de faire apparaître une fenêtre pop-up géante vantant les mérites des nouveaux PC Windows 11 à tous les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10.

Pousser au vice

Plus précisément, Microsoft semble pousser ses PC Copilot+ qui offrent « une meilleure sécurité, plus d’autonomie et une navigation web plus rapide ». Un petit bouton « En savoir plus » en bas de la fenêtre redirige vers la page d’aide de Microsoft où est innocemment listé tout un tas d’ordinateurs neuf tournants justement sous Windows 11.

S’il est clairement pertinent d’informer les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10 que leur système ne recevra bientôt plus de correctifs de sécurité, la manière dont Microsoft le fait à de quoi laisser un peu sceptique.

Source : Windows Latest

Outre l’insertion forcée de « publicités » sur des millions d’ordinateurs, la firme semble pousser à la consommation en incitant les internautes à s’équiper de nouveaux PC. Et ce, alors même que les caractéristiques techniques minimales exigées par Windows 11 risquent de mettre des millions d’ordinateurs au rebut.

Quid de la planète ?

Dans ces circonstances d’obsolescence logicielle, imposer un message incitant au renouvellement sur des machines autrement fonctionnelles a de quoi faire grincer des dents, économiquement comme écologiquement.

Rappelons, en effet, que le renouvellement anticipé d’appareils électroniques a tendance à faire gonfler l’empreinte carbone du numérique, composé en grande majorité de la fabrication de machines neuves. Si 240 millions de PC sous Windows 10 sont mis à la décharge, c’est autant de machines qui devront être remplacées, avec tout le bilan carbone que cela représente et toutes les problématiques de gestion des déchets électroniques que cela soulève aussi.

Dans ces circonstances, et vu le prix encore élevé des machines Copilot+, cette campagne de pub pour le nouveau Windows a du mal à passer auprès des internautes.