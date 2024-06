Copilot : pourquoi les PC Copilot+ ne sont finalement pas si intéressants… pour le moment

Cette semaine, les PC Copilot+ ont été lancés chez plusieurs constructeurs, avec une touche dédiée au chatbot. Pourtant, ce dernier devient en fait une simple « progressive web app », ce qui réduit quelque peu son intérêt.

La gamme des PC Copilot+ est enfin là : Microsoft s’est allié à plusieurs grands constructeurs d’ordinateurs portables pour créer une nouvelle génération de PC IA, avec son label Copilot+. Des ordinateurs qui adoptent une touche dédiée à Copilot : un changement qu’on n’avait pas vu depuis des dizaines d’années. C’est aussi l’arrivée de la puce Qualcomm Snapdragon X Elite, alliant performances et autonomie. Pourtant dans le même temps, Microsoft réduit l’importance de son chatbot dans Windows 11.

Copilot n’est plus un logiciel, mais un site Internet

C’est ce qu’a fait remarquer The Verge : Copilot a été modifié, ce n’est plus une expérience totalement intégrée dans Windows, mais une Progressive Web App, ou PWA. Cela signifie que concrètement, Copilot n’est plus qu’une sorte de site web, accessible depuis un logiciel dédié : il manque juste l’interface d’un navigateur web pour ne plus avoir de différences.

Cela signifie que l’on ne peut plus afficher Copilot dans une barre latérale sur l’écran, ni même modifier les paramètres de Windows 11. Le raccourci clavier sur les PC Copilot+ ne fonctionne même plus. Même chose pour le raccourci Windows + C, qui a été désactivé. En contrepartie, Microsoft explique sur son blog que le fait de ne pas placer Copilot dans la barre latérale et d’en faire une PWA permet de redimensionner la fenêtre du chatbot, ce qui était demandé par de nombreux utilisateurs.

Pour le moment, Microsoft ne s’est pas expliqué quant à ce revirement, ou du moins, ce léger retour en arrière. Néanmoins, l’application peut être épinglée à la barre des tâches, pour contrecarrer la touche inutilisable.

Ce qu’il reste aux PC Copilot+

Attention toutefois : les PC Copilot+ peuvent réaliser certaines actions d’IA qui demandent des ressources en local. Par exemple, Recall, Paint ou encore Live Action fonctionnent en local uniquement. L’intérêt des PC Copilot+ est un peu réduit à cause du fait que Copilot fonctionne pour le moment uniquement en ligne.

Par exemple, on peut générer des images à partir d’un croquis et d’une description dans Paint grâce à l’IA, le tout en local, en utilisant les ressources du NPU d’un PC Copilot+. Il est également possible de générer des résumés de texte sans compromettre la confidentialité des données, puisque l’opération peut s’effectuer en local.