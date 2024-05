Voici tous les PC Copilot+ annoncés par Microsoft : Dell, Asus, Acer, HP, Lenovo, Samsung… il y en a un paquet

L'évènement de Microsoft dédié à Copilot mais aussi à ses nouveaux appareils Surface a été l'occasion de dévoiler les premiers PC IA de nombreux constructeurs. Petit tour d'horizon.

La grande messe de Microsoft s’est déroulée hier lors d’une conférence riche en annonces, dévoilant les nouvelles fonctionnalités IA de Windows 11 (dont Recall et Copilot), ses nouveaux appareils Surface, mais aussi son nouveau label Copilot+ pour la nouvelle génération de PC IA.

De nombreux constructeurs ont ainsi dévoilé leurs nouveaux PC portables intégrant la toute nouvelle puce Snapdragon X Elite de Qualcomm. Voici un récapitulatif des machines annoncées suite à cet évènement.

Les prix en euros ne sont pas encore connus pour plusieurs de ces modèles, nous mettrons à jour cet article une fois qu’ils sont communiqués.

Microsoft Surface Laptop 6 et Surface Pro

Microsoft a bien mis en avant ses nouveaux PC portables ainsi que sa machine hybride Surface Pro comme les premières machines à intégrer la puce Snadragon X Elite et Plus.

Les Surface Laptops, proposés en diagonales 13,8 et 15 pouces, sont annoncés comme étant 80% plus rapide que la génération précédente, et deux fois plus rapide que le MacBook Air M3. Ils sont dotés d’écrans LCD 120 Hz, de jusqu’à 64 Go de RAM, de Wi-Fi 7 et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 22 heures.

La Surface Pro 11 passe à l’Oled, même si le LCD est toujours disponible, et peut être configurée en Snapdragon X Plus ou Elite et jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Une version cellulaire (5G) sera proposée à une date ultérieure.

Dell XPS 13, Lattitude et Inspiron

Dell a annoncé une nouvelle version de son XPS 13 à l’occasion, en tout point identique avec les modèles sortis depuis le début de l’année. Attendez-vous à une machine fine, compacte, configurable un Snapdragon X Elite et avec 64 de RAM et le choix entre un écran LCD IPS ou Oled en 3,2K.

Les deux autres gammes plus professionnelles de Dell vont aussi accueillir la nouvelle puce de Qualcomm. Le Dell Latitude 7455 propose le choix entre le Snadragon X Elite ou Plus avec 32 Go de RAM, 1 To de stockage et un écran IPS tactile de 14 pouces.

Le Dell Inspiron Plus ne propose lui que le Snapdragon X Plus avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, lui aussi avec un écran LCD 14 pouces tactile.

HP OmniBook et EliteBook

HP a profondément refondu toute sa gamme de PC, ses modèles grand public seront désormais regroupés sous l’appellation OmniBook, alors que ses modèles professionnels seront proposés sous la marque EliteBook.

Peu d’informations ont filtré sur leur configuration, si ce n’est que les deux gammes proposeront un Snapdragonn X Elite, un écran 14 pouces tactile et jusqu’à 32 Go de RAM pour le OmniBook.

Lenovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9 et ThinkPad T14s Gen 6

Lenovo rafraichit sa gamme d’ordinateurs à destination de plusieurs publics. Le Yoga Slim 7x 14 Gen 9 est clairement le MacBook Pro killer du constructeur, avec son Snapdragon X Elite, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD, son écran Oled tactile de 14,5 pouces et sa large batterie tenant plusieurs jours selon Lenovo.

Le ThinkPad T14s Gen 6, pour les pros, peut lui supporter jusqu’à 64 Go de RAM et peut être configuré en LCD IPS ou Oled. Il propose un lecteur d’empreinte digitale, une webcam.

Acer Swift 14 AI

Acer n’a annoncé qu’un seul nouveau PC configurable avec une puce Snapdragon X Plus ou Elite, son Swift 14 AI, pouvant accueillir jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. La machine embarque une dalle IPS de 14,5 pouces (2560 x 1600) montant jusqu’à 120 Hz et une puce Wi-Fi 7.

Asus Vivobook S 15

Tout comme Acer, ne propose pour le moment qu’un seul PC Copilot+ suite aux annonces de Microsoft, le Vivobook S 15 (S5507). Celui-ci est proposé en Snapdragon X Plus ou Elite avec un écran Oled de 15,6 pouces (2880 x 1620) en 120 Hz, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD, et le support du Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy Book4 Edge

La gamme Galaxy Book4 de Samsung se met aussi à l’IA avec le Galaxy Book4 Edge qui intègre la puce Snapdragon X Elite, 16 de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD. L’ordinateur arrive en deux versions : 14 et 16 pouces avec écran tactile AMOLED jusqu’à 120 Hz en définition 2880 x 1800. À noter que le 16 pouces dispose de la version plus puissante du Snapdragon.

Tous ces PC portables sont d’ores et déjà disponibles à la précommande pour une livraison entre juin et juillet.