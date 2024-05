Microsoft dévoile les Surface Laptop : plus rapides que le MacBook Air

Microsoft profite de sa conférence Build 2024 pour lever le voile sur deux nouveaux ordinateurs portables : les Surface Laptop disponibles en deux tailles, 13,8 et 15 pouces. Ces ordinateurs portables sont basés sur une puce ARM (Qualcomm Snapdragon Elite) et devraient venir faire de l'ombre au MacBook Air d'Apple. Ils sont bien entendu certifiés Copilot+.

La Build 2024 de Microsoft s’annonce intense. L’entreprise de Redmond a officialisé la marque Copilot+, qui est un cahier des charges que doivent respecter les PC pour faire correctement tourner Windows 11 et toute la ribambelle de fonctions d’intelligence artificielle qui vont avec, comme Recall, tout fraichement dévoilé.

80 % plus rapides que la génération précédente

Et pour montrer l’exemple, rien de mieux que d’officialiser les Surface Laptop, les ordinateurs ultra-portables grand public de Microsoft. Comme le relayent nos confrères de The Verge, ces nouveaux PC sont 80 % plus rapides que la précédente génération. Grâce à la nouvelle puce ARM Snapdragon Elite X de Qualcomm. Microsoft annonce que les Surface Laptop sont plus rapides qu’un MacBook Air d’Apple !

Sur Adobe Photoshop, la Surface Laptop serait carrément deux fois plus rapide que le MacBook Air avec la puce Apple M3. On imagine que le logiciel a dû être optimisé pour l’occasion, mais c’est tout de même une belle prouesse. Et la preuve qu’Apple commence à se faire rattraper par la concurrence, après quatre ans seul, ou presque, sur le domaine de l’ultra-portable à tout faire.

Attention toutefois, par défaut, le Surface Laptop 13,8 pouces intègre le Snapdragon Elite Plus. La version X, plus performante, est facturée en supplément.

Pour aller plus loin

On a essayé cette nouvelle puce pour PC : les performances sont impressionnantes

Les Surface Laptop sont disponibles avec deux tailles d’écran en 120 Hz : 13,8 et 15 pouces. Microsoft annonce une luminosité maximale de 600 nits et la présence des normes HDR, Dolby Vision IQ.

Une autonomie XXL pour la journée

L’autonomie est de 22 heures en visionnage local de vidéo pour le 15 pouces et 20 heures pour le 13,8 pouces. Difficile de comparer avec Apple qui annonce des autonomies en visionnage sur Internet. Attention toutefois, en navigation web, Microsoft précise respectivement 13 et 15h d’autonomie. Quand un MacBook Air grimpe à 15h en version 13 pouces.

Le touchpad dispose du retour haptique, comme sur un Mac. Il est possible de brancher trois écrans externes 4K (contrairement au MacBook Air).

Les Surface Laptop pourront être dotés de 32 Go de mémoire vive (RAM) et disposent du Wi-Fi 7, avec la fameuse bande des 6 GHz censée améliorer les débits. Cerise sur le gateau : l’écran est tactile.

Prix et disponibilité

Les Surface Laptop seront disponibles à partir du 18 juin et les tarifs démarreront à partir de 1 199 euros pour la version 13,8 pouces et 1 549 euros pour la version 15 pouces. Les précommandes sont déjà ouvertes. Trois couleurs sont proposées : Platinum, Noir, Dune et Sapphire.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour ce qui est du poids, Microsoft annonce 1,34 kg pour la version 13,8 pouces et 1,66 kg pour la version 15 pouces.

Microsoft a également dévoilé la Surface Pro avec la même puce ARM de chez Qualcomm, mais doté d’un écran Oled.