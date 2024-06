On a vu les nouveaux Microsoft Surface : retour gagnant pour Microsoft ?

C'est aujourd'hui que Microsoft lance ses nouveaux appareils Surface avec un Surface Laptop 7 et une Surface Pro 11. Voici ce qu'on a pensé des deux machines après une prise en main lors d'un événement de lancement.

C’est aujourd’hui le coup d’envoi des PC Copilot+, date de précommande de toutes les machines qui proposeront les expériences IA de Microsoft dès leur lancement. Alors qu’une multitude de constructeurs ont annoncé leurs nouveaux PC portables, Microsoft propose « sa vision ultime des PC Copilot+ » avec la nouvelle gamme d’appareils Surface.

Nous avons pu prendre en main les machines lors d’un évènement organisé par Microsoft à Paris, de quoi avoir un aperçu de la vision logicielle et matérielle de la firme à l’occasion de cette étape charnière de son histoire.

Plus compacts, plus puissants

Microsoft lance dès aujourd’hui deux nouveaux appareils : le Surface Laptop 7, son concurrent direct du MacBook Air, et la Surface Pro 11, son 2-en-1 « iconique » entre tablette et PC portable. La nouveauté majeure réside donc dans l’intégration de la nouvelle puce ARM de Qualcomm, la Snapdragon X, qui sera présente en version Elite et Plus selon les modèles.

Les Surface ont toujours brillé par leur finition et Microsoft a encore itéré cette année. Le Surface Laptop 7 s’allège encore cette année de 400 grammes (1,34 kg) et gagne légèrement en diagonale d’écran, passant de 13,5 à 13,8 pouces grâce à des bordures encore plus fines. C’est la tendance, alors que Dell avait aussi fait de même pour sa toute nouvelle gamme XPS.

Source : Hugo Clery pour Frandroid Source : Hugo Clery pour Frandroid Source : Hugo Clery pour Frandroid

Les nouveautés sont appréciables par rapport à la génération précédente avec l’ajout de deux ports USB-C (norme USB4) en plus d’un port USB-A, alors que la version 15 pouces bénéficie d’un port microSD. Un bon point pour les photographes et créatif.

Dans sa version 13 pouces, le Surface Laptop se veut clairement comme un MacBook Air, légèrement plus lourd cependant. La différence de poids n’est d’ailleurs pas drastique avec le modèle 15 pouces, un véritable argument pour cette diagonale. Cette année, le nouveau coloris Dune (aucun rapport avec le film) nous a semblé le plus élégant, c’est d’ailleurs celui qui est mis en avant dans la communication de Microsoft.

Source : Hugo Clery pour Frandroid Source : Hugo Clery pour Frandroid Source : Hugo Clery pour Frandroid

Concernant la Surface Pro 11, les versions avec la puce Snapdragon X Elite proposent un écran OLED du plus bel effet, toujours en 120 Hz. L’appareil conserve son ergonomie éprouvée depuis des années avec une grande nouveauté cette année : le nouveau clavier Surface Pro Flex détachable et son large trackpad. Agréable au toucher et à l’utilisation, il peut se brancher en Bluetooth à n’importe quel appareil Windows. Son tarif de 409 euros reste cependant prohibitif.

Pour aller plus loin

Asus Vivobook S 15 : nos toutes premières mesures prometteuses du Snapdragon X Elite

Taillés pour les fonctionnalités Copilot+

Nous avons succinctement pu découvrir les fonctionnalités Copilot disponibles dès le 18 juin au sein de ces nouveaux PC. En attendant de pouvoir les tester plus en profondeur, nous avons déjà pu nous rendre compte de leur efficacité et de leur rapidité d’exécution.

La génération d’images pure au sein de l’application Photos se base sur le modèle Dall-E 3 de OpenAI, avec des résultats qu’il sera possible de générer dans une multitude de variations selon l’esthétique voulue et le style.

Le co-créateur de Paint nous a aussi semblé efficace, transformant les dessins les plus sommaires en images complexes. Ici, le réglage de « Créativité » transforme votre dessein pour un résultat radicalement différent. Tout se passe en local avec un délai de quelques secondes pour les générations, avec des variations générées tout aussi rapidement.

Des tarifs agressifs

Microsoft a baissé de plusieurs centaines d’euros le prix de lancement de ses deux appareils Surface, qui débutent tous les deux à 1199 euros. Les modèles les plus onéreux s’élèvent à 1899 euros pour le Surface Laptop 7 avec 1 To de stockage, et 1999 euros pour la Surface Pro 11 avec 1 To et écran Oled. À noter que les deux premières configurations, pour le Surface Laptop et la Surface Pro, embarquent le Snapdragon X Plus, alors qu’il faudra débourser entre 1700 et 1800 euros pour un Snapdragon X Elite.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Surface Laptop 7 (Snapdragon) au meilleur prix ?

À noter qu’il s’agit de la version X1E-80-100 de la puce, qui peut monter jusqu’à 4 GHz en mode boost. La différence en performance, avec les deux cœurs supplémentaires, pourra être très appréciable. Nous recevrons bientôt les machines pour lesquelles nous ferons bien sûr des tests approfondis.