Asus Vivobook S 15 : nos toutes premières mesures prometteuses du Snapdragon X Elite

Asus emboite le pas de la concurrence avec son Vivobook S 15, la premier ordinateur de la marque à intégrer la nouvelle puce Snapdragon X Elite de Qualcomm. En attendant un test plus approfondi ces prochains jours, voici nos toutes premières mesures de performance.

La première vague de PC IA est disponible à la commande dès aujourd’hui chez de nombreux constructeurs. Ces machines très attendues proposent deux nouveautés majeures : la toute nouvelle puce Snapdragon X Elite basée sur l’architecture ARM et la nouvelle version de Windows 11 avec certaines fonctionnalités Copilot.

Les promesses sont nombreuses : des PC portables plus puissants, plus autonomes et plus intelligents grâce aux fonctions IA de Windows accélérés par la présence d’un NPU (puce de traitement neuronal). Le défi de taille est celui de rattraper Apple sur son terrain, celui de la performance par watt.

Nous avons reçu un exemplaire du ASUS Vivobook S 15 en avance, le premier PC de la marque à proposer la nouvelle puce de Qualcomm. Dans l’attente d’un test plus complet d’ici la fin de la semaine, nous avons passé la machine sous plusieurs benchmarks pour confirmer ou infirmer les chiffres qui ont pu être communiqués ces derniers mois.

La machine de test

Voici tout d’abord quelques informations à savoir sur le PC portable d’Asus que nous avons utilisé dans le cadre de ce test. Le ASUS Vivobook S 15 intègre la version la moins puissante du Snapdragon X Elite, à savoir le modèle X1E-78-100, qui peut ainsi monter jusqu’à 3,4 GHz (contre 3,8 sur la plus haute version), sans possibilité de boost (jusqu’à 4,3 GHz sur la version la plus puissante). Niveau GPU, on est aussi sur une version moins puissante, avec une puissance brute nominale de 3,8 TFLOPS (contre 4,6 sur le maximum de la gamme).

On est donc face à un Snapdragon X Plus qui aurait gagné 2 cœurs supplémentaires (12 contre 10, donc). Il faudra donc garder en tête que ces chiffres ne sont indicatifs du potentiel de la puce, Asus ayant fait le choix du SKU le moins puissant sur ce modèle. C’est aussi une bonne chose, car en fonction des résultats de nos différents benchmarks, la marge de progression pourrait donc être conséquente sur d’autres machines.

Modèle ASUS Vivobook S 15 (S5507) Taille de l'écran 15,6 pouces Définition 2880 x 1620 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Snapdragon X Elite X1E 78 100 Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno GPU Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 1420 grammes Hauteur 14,7 mm Fiche produit

Nous comparons les performances de la puce avec des modèles mobiles similaires chez Intel (Core Ultra 7 155H) et AMD (Ryzen 7 7840HS), ainsi que la puce M3 présente dans le tout dernier MacBook Air 13 pouces.

Performance processeur : les gains sont bien là

Intéressons-nous tout d’abord aux performances brutes de la partie processeur du SoC Snapdragon X Elite. Nous avons focalisé notre test sur la suite Cinebench dans sa version 2024, avant de confirmer certains des écarts sur la version précédente, R23 quand c’est possible. En effet, de nombreux tests synthétiques ne sont pas encore compatibles avec la plateforme ARM.

Sur Cinebench 2024, le Asus Vivobook S 15 atteint les 1129 points en multi-core et 107 en monocœur. Il s’agit là des performances d’une puce M3 Pro présent dans le dernier MacBook Pro, tout simplement.

La puce se permet d’être aussi largement plus performante que l’Intel Core Ultra 7 155H (+40%) et légèrement au-dessus du Intel Core Ultra 9 185H (+19%), la version haut de gamme des puces Meteor Lake.

Par rapport à AMD, l’écart se creuse aussi, avec un écart de presque 27% en faveur du Snapdragon X Elite. Pour rappel, nous testons ici la version la moins puissante de la puce de Qualcomm, ces chiffres sont donc très prometteurs pour le reste de la gamme, en termes de performances pures.

Cinebench R24 (Multi) Cinebench R24 (Solo) Snapdragon X Elite (X1E-78-100) 1129 107 Intel Core Ultra 7 155H 703 104 AMD Ryzen 7 7840HS 891 102 Apple M3 558 142

C’est en monocoeur que cela se complique, avec des performances qui peinent à dépasser les 110 dans le même test, très légèrement au-dessus de ses concurrents chez AMD et Intel, mais bien inférieur au M3 d’Apple, y compris dans sa version de base sur le MacBook Air. Face à Apple, le Snapdragon reste 25% en dessous, la marge de progression reste donc conséquente pour les autres modèles de la gamme.

À noter que comme tous les MacBook montrent le même niveau de performance, qu’ils soient branchés ou sur batterie. La puce du Vivobook S 15 ne conserve pas le profil haute performance une fois l’ordinateur débranché, avec des performances 50% inférieures en multi-coeur et 33% en mono-coeur.

En mode silencieux et sur secteur, le Snapdragon reste cependant toujours au-dessus. C’est déjà ça.

Tests en cours pour la partie GPU et IA et créativité

La partie se complique pour la partie GPU et l’intelligence artificielle. Nos différents benchmarks synthétiques montrent des performances très largement inférieures aux machines concurrentes, si bien que nous doutons encore de leur véracité pour le moment. Nous tâcherons d’effectuer des tests en jeu

Nous avons cependant eu le temps d’effectuer quelques tests sur Cyberpunk 2077 avec les réglages graphiques Haut, sans le ray tracing, et nous atteignons une moyenne de 23 FPS en 1080p avec le FSR de AMD en mode Qualité. Le DirectSR de Microsoft est lui utilisable, avec des performances similaires, autour des 24 images par seconde, pour une qualité d’image franchement convaincante.

À l’instar d’Intel, on s’attend à de nombreuses itérations niveau pilotes pour améliorer sensiblement les performances au fil des mois sur les jeux les plus joués utilisant l’api DirectX 12 et 11.

Des résultats prometteurs, mais longue sera la route

Vous l’avez remarqué avec ce succinct aperçu des performances du Snapdragon X Elite que la puce, dans cette première version, semble bien surpasser ses concurrents sur plusieurs points, mais reste notamment à la traine en mono-coeur. Toutes les applications n’exploitant pas le multithreading, c’est un point sur lequel la nouvelle plateforme de Qualcomm pourra avoir un certain retard.

Le nerf de la guerre se situera dans la consommation de la puce et donc son autonomie, des tests que nous ferons dès les prochains jours sur la machine ainsi que les prochaines qui arriveront ce mois-ci chez les autres constructeurs.