DirectSR : le DLSS de Microsoft sera dévoilé le mois prochain

Microsoft nous dévoilerait en détails sa technologie DirectSR (équivalente du DLSS) au cours de la GDC, prévue le 21 mars prochain. Cette solution de supersampling aura vraisemblablement pour principal avantage d'être intégrée nativement à Windows 11.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, Microsoft serait à pied d’oeuvre sur sa propre technologie de supersampling. Baptisée DirectSR selon les dernières rumeurs (ou « Automatic super resolution » selon d’autres sources), cette dernière reprendrait le même concept que les solutions Nvidia DLSS, AMD FSR ou encore Intel XeSS, mais avec un double avantage en perspective : son intégration native à Windows 11 et sa probable activation automatique.

Cette nouveauté a été découverte pour la première fois début février dans l’une des dernières Previews de Windows 11. Visible dans les réglages graphiques du système, elle était alors décrite par Microsoft comme une méthode tirant partie de « l’IA pour rendre les jeux pris en charge plus fluides et leur offrir des détails améliorés ».

Microsoft nous dirait tout sur son suréchantillonnage en mars

On apprend cette semaine, que non seulement cette technologie est bel et bien sur le point d’arriver sur nos PC, mais aussi (et surtout) que Microsoft devrait la présenter en détails d’ici quelques semaines. D’après The Verge, la firme aurait en effet prévu de dévoiler sa technologie DirectSR à la faveur d’une session organisée le 21 mars prochain, dans le cadre de la Game Developers Conference (GDC) 2024.

Dans le détail, Microsoft annoncerait ce qui est décrit comme une technologie qui rend « plus facile que jamais pour les développeurs de jeux la mise à l’échelle et la prise en charge de la super résolution sur les appareils Windows ». Cette session nous permettra (on l’espère) de tirer au clair si cette nouvelle technologie nécessite du matériel spécifique pour fonctionner… ou si elle sera compatible avec toutes les cartes graphiques récentes, peu importe leur fabricant.

Il s’agit en effet de la principale interrogation concernant le supersampling de Microsoft. À l’heure actuel, Nvidia réserve par exemple son DLSS à ses propres GPUs équipés de coeurs « Tensor », tandis qu’AMD et Intel proposent leurs technologies respectives sur les cartes graphiques concurrentes aussi bien que sur les leurs. Réponse sous peu.