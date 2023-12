5 nouveautés qui métamorphosent Windows 11, deux ans après son lancement

La dernière version du système d'exploitation de Microsoft continue d’évoluer pour assurer une expérience utilisateur optimale. Découvrez quelques-unes des récentes nouveautés et comment bien les exploiter.

Lancé en octobre 2021, Windows 11 s’est déployé sur les machines compatibles jusqu’en 2022. Bien plus moderne et fluide que son prédécesseur, ce système d’exploitation a permis à Microsoft de gommer les défauts des précédentes générations tout en améliorant grandement l’expérience globale. Deux ans après le lancement, on aurait pu s’attendre à ce que la firme de Redmond se contente de corriger quelques bugs et de mettre à jour la sécurité de son système d’exploitation.

Nullement, et c’est là toute la force de Windows 11 : l’OS est en constante évolution. On en veut pour preuve ces 5 nouveautés qui transforment pleinement Windows 11. Et histoire d’être sûr d’en profiter, Boulanger propose une sélection de PC portables avec la meilleure version de ce système d’exploitation.

L’intelligence artificielle au secours de l’imagination

Remplacer les coûteux logiciels de retouche d’image et les services complexes de dessin par l’IA, telle est l’ambition de Microsoft avec la nouvelle version de Paint.

Le légendaire logiciel créatif profite désormais de l’intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités qui simplifient la vie. On pense notamment à la suppression intuitive de l’arrière-plan, afin d’en finir avec les galères de détourage. Le système de calques est également de la partie pour travailler une image en profondeur, sur plusieurs plans.

Surtout, les participants au programme Windows Insiders (qui permet de tester en avance les versions de Windows en cours de développement) peuvent s’appuyer sur Paint Cocreator. Ce logiciel permet de générer des images en saisissant simplement un texte de votre choix et en sélectionnant un style. Une fois le résultat obtenu, il est même possible de le modifier à l’aide des nombreux autres outils de Paint. Plus besoin d’utiliser une application tierce pour laisser parler son imagination, tout se trouve sur Windows 11.

Garder une trace… Même audio

Paint n’est pas le seul service iconique de Microsoft à faire peau neuve. La fonctionnalité de capture d’écran aussi se transforme. Déjà capable de conserver tout ou partie de l’image affichée à l’écran, cette option va plus loin en capturant désormais la vidéo et même le son.

Besoin de conserver un extrait musical pour retrouver l’artiste plus tard ? Envie d’enregistrer un cours en ligne pour réviser ? Le Snipping Tool permet d’atteindre ces objectifs en seulement quelques clics. Et ce, que l’utilisateur se sert d’un combo clavier/souris ou d’un simple écran tactile comme sur le PC Lenovo Duet 5 proposé par Boulanger.

Fini les films de famille mal montés

La nouvelle mise à jour Windows 11 permet aux vidéastes amateurs de ne pas se ruiner dans un logiciel de montage trop onéreux. Une prouesse obtenue grâce à la dernière version de Microsoft Clipchamp. Puisqu’à l’instar de Paint, cette application d’édition jouit de l’IA pour améliorer ses travaux.

La fonctionnalité Auto Compose en est le meilleur exemple. Celle-ci conçoit une base de travail pour le montage vidéo en posant quelques questions sur le type de vidéo souhaité et en s’appuyant sur les divers extraits fournis. Recommandation de scènes clés, création d’une narration, mise en place d’un montage basique, Clipchamp permet de gagner un temps considérable. Une option particulièrement appréciable si l’utilisateur modifie une vidéo sur un PC portable lors d’un déplacement.

Bien entendu, il est possible de modifier le résultat à loisir, puis de le sauvegarder aussi bien sur la machine que sur le service Cloud OneDrive.

De l’importance d’une bonne organisation

Changer d’ordinateur peut faire peur, notamment lorsqu’il s’agit de transférer ses nombreux dossiers, sa myriade de photos, ou encore pléthore de morceaux de musique et autres vidéos. Avec Windows 11 et plus précisément la fonction Windows Backup, ce scénario n’est en rien catastrophique.

Il est non seulement possible de sauvegarder ses fichiers dans le cloud, mais aussi ses applications préférées et même ses paramètres personnalisés. Une fois le nouvel ordinateur allumé, l’usager peut restaurer son espace de travail habituel, avec l’intégralité de ses données depuis le cloud via son compte Microsoft.

Enfin, Windows 11 permet une meilleure organisation des photos. Grâce à l’IA, l’application éponyme bénéficie d’un système de recherche amélioré, basé aussi bien sur des mots-clés que sur le nom de l’objet présent sur l’image. Celui-ci identifie rapidement les photos concernées, ce qui simplifie le tri, l’édition et le partage des clichés. Et si le déploiement des fonctionnalités et leur disponibilité peuvent varier, nul doute que cette sélection de PC chez Boulanger garantit l’accès à la meilleure version de Windows 11 disponible.