Windows 11 a un nouvel écran de la mort et un outil pour éviter les crashs

Windows remplace son écran de la mort bleu caractéristique pour une version plus sobre. Un changement graphique qui s’accompagne d’une solution de récupération automatique des données.

Annoncé il y a quelques semaines, l’iconique écran bleu de la mort (BSOD pour Blue Screen of the Death) tire officiellement sa révérence après 40 ans de service. À l’occasion de ce changement, Microsoft en profite pour détailler une nouvelle solution permettant aux utilisateurs de récupérer plus rapidement leur environnement Windows 11 sans qu’ils aient à faire quoi que ce soit.

Un changement graphique

Du bleu, le nouvel écran de la mort passe à un noir plus sobre, rapporte Bleeping Computer. Selon Microsoft, ce changement « plus simple » est plus aligné sur la conception de Windows 11. Fini le QR Code, on retrouvera désormais sur l’écran noir un message prévenant que « l’appareil a rencontré un problème et doit redémarrer ». L’écran présentera toujours un code d’erreur permettant de partir plus facilement à la recherche d’aide si le problème n’était pas résolu par le redémarrage.

Un correcteur automatique

Cet écran s’accompagne également d’une solution pour corriger des installations défectueuses. Avec sa fonctionnalité de « Quick Machine Recovery », Microsoft permet à Windows de chercher en ligne des correctifs et désactiver des pilotes défectueux qui empêcheraient Windows de démarrer correctement. La mise à jour sera alors appliquée automatiquement sans intervention de l’utilisateur.

L’arrivée d’une fonction controversée

D’autres outils vont aussi faire progressivement leur apparition dans ce build 26100.4770 pour Windows 11 24H2 à l’image de la fonction Recall qui est désormais disponible dans l’Espace économique européen. Une fonctionnalité controversée de Windows 11 permettant au système de garder en mémoire toutes les actions de l’utilisateur pour l’aider dans sa recherche d’informations.

Du reste, il s’agit de correctif de fonctionnalités qui sont à retrouver sur le blog de Microsoft.