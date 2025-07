Avec B&You Pure fibre, l’ultra haut débit est à portée de tous les budgets

Obtenir une connexion fibre à ultra haut débit n’est pas nécessairement très onéreux. Ça ne coûte même que 23,99 euros par mois avec la Pure Fibre de B&You.

Lorsqu’il est question de s’abonner à la fibre optique, tous les internautes n’ont pas les mêmes exigences. Certains veulent à tout prix la télé, d’autres mettent au premier plan la qualité de la connexion. Pour ces derniers, B&You a prévu la Pure fibre.

Disponible à seulement 23,99 euros par mois sans engagement, cette offre promet des débits exceptionnels, susceptibles d’atteindre 8 Gb/s en téléchargement (sous réserve d’éligibilité). Mieux, l’opérateur a récemment changé sa box pour la rendre compatible avec le Wi-Fi 7 et gagner encore plus en performances. Le tout, sans toucher au prix de cet abonnement.

Doper sa connexion sans y mettre le prix

La fibre optique est à un tournant historique. Exit les abonnements hors de prix limités à 400 Mb/s et place à des offres ultra haut débit à prix plancher, comme la Pure fibre de B&You.

Si cet abonnement se passe des options TV et téléphonie, il se concentre sur l’essentiel : la qualité de la connexion. Déjà saluée pour ses débits capables d’atteindre 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, la B&You Pure fibre évolue et quitte le Wi-Fi 6E au profit du Wi-Fi 7. C’est la dernière norme de réseau sans fil en vigueur à ce jour côté grand public.

Source : Bouygues Telecom

Avec une telle connexion, toute la famille peut s’adonner simultanément à ses activités en ligne sans ressentir le moindre ralentissement. Même en cumulant gaming, streaming et téléchargements de fichiers volumineux, la fluidité reste de rigueur. D’autant que B&You a prévu une option répéteur Wi-Fi 7 à 3 euros par mois pour les résidences de plus de 80 m². Parfait pour obtenir le meilleur signal quelles que soient les pièces de la maison.

Aussi aboutie soit-elle, la B&You Pure fibre s’avère bien plus abordable que la plupart des offres d’entrée de gamme : à peine 23,99 euros par mois et sans engagement.

Coupler la Pure fibre à un forfait mobile pour faire le plein d’économies

Pour bien préparer la rentrée et commencer à profiter d’une bonne connexion fibre et mobile dès cet été, B&You met les petits plats dans les grands. L’opérateur propose son forfait 100 Go avec 5G à 7,99 euros par mois au lieu de 9,99 euros sous réserve de souscrire en parallèle à la Pure fibre.

Source : Bouygues Telecom

Pour un tarif aussi contenu, ce forfait mobile B&You sans engagement comprend :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis et vers l’Europe et les DOM ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Les Français consommant en moyenne 17 Go par mois de données mobiles, ce forfait couvre largement les besoins courants et permet même de partager sa connexion 5G avec son PC ou sa tablette. Vous pouvez même l’utiliser pour prendre le relais de la box en cas de panne ponctuelle sur le réseau.

Et pour les amoureux des voyages, B&You a prévu son offre Summer édition 100 % eSIM à 14,99 euros par mois, incluant la 5G ainsi qu’une copieuse enveloppe de 150 Go (dont 45 Go utilisables en Europe, dans les DOM et dans plus de 110 pays).

Une souscription simplifiée

Changer de fournisseur d’accès à internet peut sembler complexe. Par chance, B&You a mis le paquet pour vous simplifier les démarches au maximum, et ce dès la souscription. Une fois votre éligibilité à la Pure fibre vérifiée, il vous suffit de sélectionner cette offre, d’ajouter au besoin un répéteur Wi-Fi 7 au panier et/ou l’un des forfaits mobiles proposés par l’opérateur.

Ensuite, il ne reste plus qu’à renseigner vos coordonnées, votre IBAN, ainsi que vos codes RIO (disponibles en appelant le 3179 depuis les lignes concernées). Ces derniers vous garantissent une portabilité de vos numéros de téléphone et surtout vous permettent de confier à B&You la résiliation de vos contrats auprès de vos anciens opérateurs.

Une fois ce formulaire dûment complété, vous êtes invité à régler les 48 euros de frais de mise en service de la fibre pour finaliser la commande. Quelques jours plus tard, vous recevez votre box et pouvez organiser un rendez-vous avec les techniciens agréés afin de raccorder la fibre optique à votre domicile.