B&You dope son offre Pure fibre avec le Wi-Fi 7, sans augmenter son prix

Déjà saluée pour ses performances hors pair, la B&You Pure fibre évolue et passe au Wi-Fi 7. Son prix demeure quant à lui inchangé, plaçant cette offre comme l’une des plus compétitives du moment.

En novembre dernier, B&You dévoilait la Pure fibre, une offre à haut débit des plus abordables. Pour seulement 23,99 euros par mois et sans engagement, celle-ci promet jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi.

Mais jusqu’à présent sa box était limitée au Wi-Fi 6E. Un point sur lequel l’opérateur est revenu, grâce à une toute nouvelle Bbox équipée du Wi-Fi 7. Pour autant, pas question de payer plus cher, le prix de cette offre restant inchangé. Voilà une bonne opportunité pour doper sa connexion avant la rentrée.

Des débits exceptionnels à prix léger

Habituellement, plus les débits sont élevés, plus les abonnements sont coûteux. Sauf chez B&You. Avec son offre Pure fibre, l’opérateur permet à tous les budgets d’accéder à une connexion à haut débit.

Source : Bouygues Telecom

Disponible au prix plancher de 23,99 euros par mois, la B&You Pure fibre promet jusqu’à 8 Gb/s de débit en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi. Et si la box incluse était jusqu’alors limitée au Wi-Fi 6E, celle-ci prend désormais en charge le Wi-Fi 7, soit la dernière norme en vigueur à ce jour. L’opérateur a même prévu un répéteur Wi-Fi 7 en option à 3 euros par mois pour les résidences de plus de 80 m2.

Avec un matériel aussi performant et une connexion aussi rapide, votre navigation internet promet d’être ultra-rapide. Vous pourrez jouer en ligne pendant que d’autres membres du foyer regardent des vidéos en streaming et même mettre à jour votre console sans impacter le reste de la maisonnée.

Pour accéder à de telles performances à un tarif aussi contenu, il faut toutefois accepter un mince compromis : l’absence de décodeur TV et de téléphonie fixe.

Un copieux forfait mobile à prix réduit grâce à la B&You Pure fibre

Cet été, B&You se montre généreux et vous permet d’économiser sur vos factures en souscrivant simultanément à la Pure fibre et à son forfait mobile de 150 Go. Ce dernier tombe en effet de 9,99 à 7,99 euros par mois grâce à la formule combinée. L’ensemble revient alors à seulement 31,98 euros par mois, soit le coût moyen d’un abonnement fibre seul.

Source : Bouygues Telecom

Pour un tarif aussi contenu, vous obtenez :

150 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 35 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis et vers l’Europe et les DOM ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Souscrire à l’offre B&You Pure fibre en quelques clics

Après avoir vérifié votre éligibilité à la B&You Pure fibre, y souscrire est particulièrement simple. Tout se passe sur le site internet de l’opérateur. Une fois l’offre ajoutée à votre panier, éventuellement accompagnée d’un forfait mobile, il vous suffit d’indiquer vos coordonnées, votre IBAN, ainsi que votre code RIO si vous souhaitez bénéficier de la portabilité de votre ligne fixe. Celui-ci s’obtient gratuitement en appelant le 3179 depuis la ligne concernée. En le renseignant, vous déléguez ainsi à B&You toutes les procédures de résiliation de votre ancien contrat internet.

Pour finaliser la souscription, il ne reste alors plus qu’à régler les 48 euros de frais de mise en service de la fibre et en quelques jours à peine, vous recevez par voie postale l’ensemble du matériel. S’ensuit un rendez-vous avec les techniciens pour finaliser le raccordement de la fibre optique à votre domicile.