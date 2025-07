Cet été B&You combine forfait mobile et fibre ultra-rapide à prix doux

Grâce à B&You, exit les compromis. L’opérateur vous propose actuellement de combiner un généreux forfait mobile à la fibre à ultra haut débit pour à peine 31,98 euros par mois, soit le prix d’un abonnement internet seul. Le tout sans engagement.

Parcourir toutes les offres du web à la recherche des meilleurs tarifs n’est pas toujours la solution la plus optimale. Pour faire baisser le montant de sa facture, il suffit parfois de combiner les bons forfaits.

En souscrivant simultanément au forfait mobile 110 Go et à la Pure fibre de B&You, l’ensemble revient à seulement 31,98 euros, sans engagement qui plus est. Et si vous n’avez que faire de la fibre, le forfait de 110 Go seul reste très compétitif avec son prix plancher de 9,99 euros par mois.

Un forfait mobile copieux, mais abordable

Les forfaits pas chers sont rarement les plus complets. Soit la 5G manque à l’appel, soit l’enveloppe de données est plutôt restreinte. Dans certains cas, vous êtes même engagé sur un ou deux ans. Sauf si vous optez pour B&You.

Source : Bouygues Telecom

Pour seulement 9,99 euros par mois, l’opérateur met à votre disposition :

110 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis l’Europe et les DOM ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Pour couronner le tout, cette offre est sans engagement de durée.

La consommation moyenne des Français étant de 17 Go selon l’ARCEP, un tel forfait couvre largement les besoins de la plupart des utilisateurs, y compris des adeptes de sVOD et des plus itinérants, habitués à partager leur connexion 5G avec leur PC ou leur tablette.

Un abonnement fibre pour faire chuter le coût de son forfait mobile

Seul, le forfait B&You de 110 Go est déjà très compétitif. Mais en l’associant à la Pure fibre de l’opérateur, il devient encore plus accessible et voit son prix réduit à 7,99 euros par mois.

Source : Bouygues Telecom

S’il faut généralement accepter quelques compromis pour réaliser des économies, avec B&You, il n’en est rien. La Pure fibre s’impose en effet comme l’une des offres les plus performantes du marché. Affichée à tout juste 23,99 euros par mois, celle-ci comprend une box compatible avec le Wi-Fi 7 et promet jusqu’à 8 Gb/s de débit en téléchargement ainsi que jusqu’à 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité). Avec une telle connexion, plus besoin d’arbitrer entre gaming et sVOD, toute la famille pouvant profiter simultanément de la fibre sans subir le moindre ralentissement.

Et au besoin, B&You propose en option un répéteur Wi-Fi 7 à seulement 3 euros par mois, toujours sans engagement. Parfait pour accéder à la fibre dans toutes les pièces de la maison, même les plus éloignées de la box.

Une souscription facilitée

Changer simultanément d’opérateur mobile et de fournisseur d’accès à internet peut sembler effrayant. Par chance, B&You a tout mis en œuvre pour vous faciliter les démarches et pour faire en sorte que la transition soit la plus fluide possible.

Que vous partiez sur l’offre mobile B&You de 110 Go seule ou que vous la combiniez à la fibre, la souscription est centralisée sur une seule et même page. Après avoir sélectionné les options souhaitées, il vous suffit de renseigner vos coordonnées, votre RIB et éventuellement vos codes RIO pour conserver vos numéros de téléphone (disponibles gratuitement en appelant le 3179 depuis les lignes concernées). Très appréciée, l’option de portabilité vous épargne de multiples démarches administratives, l’ensemble des procédures de résiliation étant alors confiées à B&You.

Une fois ces éléments complétés et les frais d’activation réglés, vous recevez sous quelques jours votre nouvelle carte SIM (physique ou eSIM, à un euro), ainsi que votre box internet. Il ne reste alors plus qu’à prendre rendez-vous avec les techniciens afin qu’ils raccordent la fibre optique à votre domicile.