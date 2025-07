1 000 km d’autonomie, une recharge en 10 minutes et 1 400 ch de puissance : voici la nouvelle voiture hybride rechargeable de Zeekr, la 9X. Mais tout n’est pas rose pour autant.

Le Zeekr 9X est tout nouveau modèle hybride rechargeable, officialisé ce 9 juillet en Chine. Il inaugure la plateforme « Super Hybrid » du groupe Geely, avec une promesse ambitieuse : fusionner les meilleures qualités du thermique et de l’électrique, sans les compromis. Sauf que la recette n’est pas miraculeuse comme on le verra plus bas.

900 volts pour une hybride : recharge très rapide

Zeekr frappe fort avec cette 9X, première voiture hybride rechargeable pensée dès l’origine autour d’une architecture 900 volts, traditionnellement réservée aux électriques les plus avancées comme la Porsche Taycan, la Hyundai Ioniq 5 ou même la Zeekr 001.

Résultat : la recharge est expéditive. De 10 à 80 % en 10,3 minutes, ou de 20 à 80 % en à peine 9 minutes. Une prouesse rendue possible par l’intégration d’une batterie CATL Freevoy Super Hybrid (qui intègre deux chimies différentes non précisées) d’une capacité de 70 kWh.

Côté autonomie, Zeekr annonce 380 km en tout électrique (cycle chinois CLTC), et plus de 1 000 km en combiné avec l’appui du moteur thermique. Des chiffres spectaculaires, mais qui soulèvent quelques questions.

Une efficience… pas si impressionnante ?

Avec une batterie de 70 kWh pour 380 km d’autonomie en CLTC, la Zeekr 9X affiche une consommation théorique autour de 18,4 kWh / 100 km sans inclure les pertes liées à la recharge : un score correct, mais loin d’être exceptionnel.

À titre de comparaison, une Tesla Model Y Grande Autonomie annonce 750 km CLTC avec une batterie de moins de 80 kWh, soit environ 10,6 kWh/100 km dans le même cycle. Le différentiel est important.

Quant au moteur thermique 2.0 litres, Zeekr vante un rendement de 46 %, ce qui reste élevé pour un bloc essence. Mais c’est à nuancer face à un moteur électrique, dont le rendement dépasse régulièrement les 95 %. Alors certes, cette chaîne de traction est spectaculaire… mais son intérêt énergétique réel reste à démontrer.

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Niveau performances, le moteur essence associé à trois moteurs électriques boostés au carbure de silicium délivrent 1 030 kW (1 400 ch) de puissance cumulée. Ce qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes.

Côté gabarit, la Zeekr 9X s’annonce massive. Longue de 5,02 mètres, large de 1,96 mètre, haute de 1,46 mètre, et avec un empattement de 3,05 mètres, elle joue dans la cour des grands SUV premium, au même titre qu’un Range Rover. Une silhouette massive, un design affûté et une présence visuelle assumée, qui ne passera pas inaperçue sur la route.

Une vitrine techno plus qu’un vrai tournant ?

La Zeekr 9X sera produite dans la nouvelle usine de Chongqing, dédiée aux modèles hybrides haute performance. Une ligne capable de produire jusqu’à 120 000 véhicules par an, entièrement robotisée, et pensée pour accueillir les prochaines générations de la plateforme SEA-S.

Les livraisons de la Zeekr 9X démarreront au cours du 3ᵉ trimestre 2025 en Chine, sans annonce prévue pour une arrivée en Europe.

Mais malgré cette débauche technologique, on peut s’interroger sur la pertinence d’une telle proposition. Le compromis hybride rechargeable existe déjà, sous des formes bien plus simples et souvent suffisantes.

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Les hybrides rechargeables modernes avec 20 à 30 kWh de batterie couvrent déjà largement les trajets quotidiens, et les meilleures électriques du marché offrent une efficience redoutable, une recharge rapide et une simplicité mécanique bien plus avantageuse sur le long terme.

D’ailleurs, Zeekr propose la Zeekr 001 entièrement électrique, capable avec l’ancienne batterie de 140 kWh d’annoncer plus de 1 000 km d’autonomie CLTC. Et sans une goutte d’essence. Les autres modèles Zeekr électriques peuvent également se recharger en 10 minutes. BYD va encore plus loin, avec la recharge en 5 minutes.

La 9X semble donc répondre à une ambition plus symbolique qu’utile : celle de montrer que Geely, via Zeekr, peut produire une voiture hybride aussi rapide à charger qu’une électrique, aussi performante qu’une supercar, et aussi luxueuse qu’une berline allemande. En somme, un manifeste technologique, plus qu’un produit pensé pour la rationalité du quotidien.