Le constructeur chinois Zeekr vient de dévoiler une borne de charge pour voiture électrique capable de délivrer une puissance démentielle de 1,2 MW (1 200 kW). La firme rejoint BYD dans cette catégorie ultra-exclusive, qui a récemment présenté une borne de 1 360 kW.

Crédit : Zeekr

La recharge des voitures électriques reste encore un sujet assez important de discorde pour les automobilistes. Ils sont en effet encore nombreux à être dissuadés par le manque supposé de bornes, ainsi que l’autonomie jugée trop faible. Deux idées reçues qui sont particulièrement fausses. De plus, beaucoup de conducteurs refusent de perdre trop de temps à être branchés.

Une puissance démentielle

Et on les comprend, bien évidemment. Tout comme les constructeurs, qui ne cessent de développer des solutions afin d’offrir une charge toujours plus rapide à leurs voitures électriques. On pense par exemple à Tesla, qui fut l’un des pionniers avec ses Superchargeurs, et qui vont passer à 500 kW. Mais depuis quelques années, les marques chinoises font de plus en plus concurrence à la firme américaine. C’est par exemple le cas de Huawei, avec sa borne délivrant pas moins de 600 kW.

Mais certaines entreprises font encore plus fort. Il y a quelques jours, BYD a levé le voile sur un chargeur affichant une puissance totalement folle de 1,3 MW (1 360 kW). Ce qui est comparable au Megachargeur conçu par Tesla à destination de son camion électrique. Cependant, il n’aura pas fallu longtemps pour que le numéro 2 mondial de la voiture électrique se fasse rejoindre. Voilà que Zeekr fait encore mieux, comme il l’annonce sur sa page Weibo.

Zeekr 009 // Source : Geely

La firme, déjà présente dans certains pays européens, vient de dévoiler une toute nouvelle borne révolutionnaire. Celle-ci est en mesure de délivrer jusqu’à 1,2 MW par prise. Une puissance démentielle, qui égale celle offerte par les bornes de ChargePoint, mais destinées aux poids lourds. Pour le moment, on ignore encore quels véhicules utiliseront la nouvelle innovation de Zeekr. Car le constructeur ne propose pas encore de voiture électrique capable d’encaisser une telle puissance ; son grand van électrique, le 009, ne peut se recharger « qu’à » 560 kW – ce qui est déjà énorme.

Ce dernier embarque pour mémoire une batterie Qilin CTP 3.0 fournie par CATL, et peut se recharger de 10 à 80 % en 11,5 minutes. Cela à condition cependant d’être reliée à une borne délivrant suffisamment de puissance. Ce sera donc désormais le cas avec celle qui vient d’être officialisée par Zeekr.

Un refroidissement spécifique

Comme l’explique le site spécialisé CNEVPost, le constructeur chinois a fortement progressé au cours des dernières années sur la recharge. Ses premières bornes affichaient une puissance de 360 kW seulement, passant ensuite à 600 puis 800 kW. Le tout pour atteindre 1,2 MW, soit 1 200 kW, en ce début d’année 2025. De quoi faire trembler encore une fois les marques « traditionnelles », qui reste encore à la traîne dans ce domaine.

Pour atteindre un chiffre si élevé, Zeekr fait appel à une technologie de refroidissement par liquide. Une solution également utilisée par Tesla sur ses Megachargeurs, ainsi que la NASA, afin de recharger une voiture en seulement cinq minutes. Mais pour le moment, le constructeur n’a pas donné plus de détails à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ces nouvelles bornes ne prendront pas bien longtemps à être opérationnelles. En effet, la firme annonce une arrivée au cours du 2ᵉ trimestre 2025.

Zeekr 001 // Crédit : Zeekr

Chaque station devrait proposer pas moins de 10 bornes, et Zeekr prévoit d’en installer pas moins de 10 000 à travers la Chine d’ici à 2026. Un objectif ambitieux pour le constructeur, qui en possède actuellement 826. Reste désormais à savoir quand cette nouvelle technologie fera son arrivée en Europe. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée par l’entreprise, qui vend chez nous sa 001, un break de chasse, et sa compacte X, concurrente des Renault Mégane E-Tech et Volkswagen ID.3, sans oublier l’arrivée très récente du Zeekr 7X, un grand SUV.