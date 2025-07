Zeekr lève le voile sur les premières images de l’intérieur de son nouveau 9X. Si le SUV embarque une motorisation hybride rechargeable, il fait plus fort que de nombreuses voitures électriques sur certains points.

Crédit : Zeekr

Encore peu connue dans nos contrées, la marque Zeekr commence pourtant à arriver petit à petit. Fondée en 2021 et basée en Chine, elle est déjà présente dans certains pays d’Europe avec ses 001, X et 7X. Mais dans son pays natal, elle continue d’étoffer encore et encore son catalogue. Et le dernier modèle en date nous fait déjà saliver.

Un intérieur très luxueux

Il s’agit du 9X, qui prend la forme d’un grand SUV non pas électrique, mais hybride rechargeable. Mais vous verrez qu’il devance de loin certaines autos zéro-émission sur certains points. Et certaines technologies pourraient d’ailleurs sans doute se retrouver sur ces dernières un peu plus tard. Dommage cependant que cette motorisation reste nocive pour l’environnement, comme l’avait prouvé une récente étude. Si ce nouveau venu avait déjà été montré, voilà que le constructeur vient de lever le voile sur son poste de conduite.

Crédit : Zeekr

Et ce dernier vaut particulièrement le coup d’œil, alors que le SUV joue le rôle de vaisseau amiral pour la marque chinoise. Pour le moment, cette dernière n’annonce pas beaucoup de données techniques via sa page Weibo. Pas un mot sur la diagonale de l’écran tactile, qui semble tourner autour des 15 pouces environ. Mais cela reste encore à confirmer. Reste aussi à savoir s’il aura le droit à Apple CarPlay et Android Auto. Il est associé à un grand combiné d’instrumentation numérique.

À bord, on note que six personnes peuvent prendre place, réparties sur trois rangées de deux sièges. Le conducteur peut quant à lui profiter d’un chargeur pour smartphone à induction situé sur la console centrale. Les matériaux semblent très haut de gamme, puisque le site ITHome évoque notamment la présence de bois massif et d’aluminium brossé. À l’arrière, les passagers peuvent profiter d’un grand écran fixé au plafond, dont la taille reste encore inconnue. Même chose pour l’empattement, qui n’a pas été confirmé.

Crédit : Zeekr

On sait en revanche que la voiture est particulièrement grande, puisqu’elle mesure 5,24 mètres de long pour 2,03 mètres de large et 1,82 mètre de haut. Ce qui permet à ce Zeekr 9X de chasser directement sur les terres du Yangwang U8 que nous avions pu essayer en Chine. Surtout que les deux possèdent une motorisation PHEV offrant une puissance tout à fait démentielle. En effet, le 9X développe un total de 1 381 chevaux. De quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes.

Une charge ultra-rapide

Sa vitesse maximale est quant à elle annoncée à 240 km/h. Sous son capot, le nouveau Zeekr 9X a le droit à trois moteurs électriques, associés à un bloc essence 2,0 litres turbo. Selon le constructeur, la puissance totale serait équivalente à celle délivrée par trois V12, rien que ça. Le SUV hybride embarque une batterie d’une capacité de 70 kWh fournie par CATL, contre 49 kWh pour le Yangwang U8. De quoi lui offrir une autonomie 100 % électrique de 380 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 320 kilomètres WLTP.

Crédit : Zeekr

Au total, la voiture peut parcourir plus de 1 000 kilomètres en une seule charge. Et cette dernière est particulièrement impressionnante. Doté d’une architecture 900 volts, le SUV peut se charger à une vitesse de 6C, soit six fois la capacité de la batterie, donc 420 kW. Il est possible de passer de 20 à 80 % en seulement neuf minutes. Selon la marque, le 9X peut se charger « plus vite que 99 % des voitures électriques actuellement vendues dans le monde ». De plus, il a aussi le droit à la conduite autonome de niveau 3, grâce à un capteur LiDAR et une puce fournie par Nvidia.

Crédit : Zeekr

Le véhicule est équipé d’une suspension adaptative, qui lui permet d’augmenter sa garde au sol de 30 millimètres. Il fait aussi appel à l’intelligence artificielle pour mieux encaisser les aspérités de la route, tandis que le châssis est particulièrement rigide. Les commandes ouvriront à la fin du mois d’août en Chine pour ce nouveau Zeekr 9X, et les livraisons démarreront au cours du 3ᵉ trimestre. Reste désormais à savoir s’il sera un jour commercialisé en Europe…