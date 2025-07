Ce vidéoprojecteur compact avec Google TV coûte moins de 140 € en ce dernier jour du Prime Day

Si vous souhaitez remplacer votre TV avec un appareil bien plus compact, mais tout aussi complet, vous pourriez par exemple opter pour le vidéoprojecteur Xming Episode One. Ce dernier est d’ailleurs en promotion : en ce Prime Day, Amazon le propose à 139 euros au lieu de 199 euros.

Petits et donc facilement transportables, les picoprojecteurs sont des solutions idéales pour celles et ceux qui veulent pouvoir regarder leur film ou leur match dans n’importe quelle pièce du domicile, et sur une très grande surface. L’un des modèles les plus intéressants du moment, c’est le Xming Episode One, un vidéoprojecteur compact, capable de transformer n’importe quel mur en écran de cinéma, et intégrant Google TV. Son autre atout ? Son prix, qui ne dépasse pas les 140 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts du Xming Episode One

Un vidéoprojecteur de 1,2 kg

Des images Full HD pouvant atteindre 120 pouces de diagonale

Google TV et une certification Netflix

Auparavant affiché à 199 euros, le vidéoprojecteur Xming Episode One est aujourd’hui disponible en promotion à 139 euros sur Amazon, pour les abonnés Prime.

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xming Episode One. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vidéoprojecteur tout léger et facile à installer

Le premier atout de ce Xming Episode One, c’est évidemment son format ultra-compact. Avec ses dimensions de 122 x 141 x 175 mm et son poids de 1,2 kg, on peut sans aucun doute le placer dans la famille des picoprojecteurs. Tout léger, on le transporte facilement d’une pièce à une autre. Il est en plus capable de rester bien stable une fois posé grâce à sa surface antidérapante. Et si vous souhaitez plutôt l’installer sur un trépied, son pas de vis standard intégré vous facilitera la tâche. Notez par ailleurs qu’il ne renferme pas de batterie et doit donc être branché pour fonctionner.

Côté connectique, le Xming Episode One embarque un port HDMI 2.1, un port USB 2.0 et une sortie audio jack 3,5 mm. Et concernant la connectivité, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0 vous permettent de relier des enceintes ou d’autres périphériques externes.

Pour ce qui est de la mise en place du vidéoprojecteur, celle-ci s’opère très rapidement grâce aux fonctionnalités de correction automatique de l’image, comme le réglage du trapèze, l’ajustement de la netteté ou encore l’évitement des obstacles (tableaux, plantes…). Ainsi, une fois branché, il s’occupe de tout comme un grand pour nous faire profiter rapidement d’une image bien nette et rectangulaire.

Des images bien détaillées et Google TV dans la place

Le Xming Episode One est par ailleurs capable de projeter une image Full HD (1 920 x 1 080 pixels) pouvant atteindre 120 pouces de diagonale. De quoi profiter d’une image bien détaillée sur une très grande surface. Cependant, on vous conseille fortement d’opter pour un environnement suffisamment sombre pour rendre l’expérience plus agréable. La luminosité est en effet un peu trop limitée. Autrement, le vidéoprojecteur prend en charge le HDR10, mais pas les formats HDR10+ ni Dolby Vision. On a tout de même droit à un plutôt bon niveau de détails dans les zones claires ou sombres.

Côté audio, l’appareil est équipé de deux haut-parleurs de 3 W chacun, certifiés Dolby Audio. C’est suffisant pour une petite pièce, mais n’hésitez pas à ajouter des enceintes externes. Enfin, le Xming Episode One intègre le système d’exploitation Google TV et même une certification Netflix, assez rare sur les vidéoprojecteurs abordables. Les autres plateformes de streaming sont évidemment accessibles. Google oblige, la fonction Chromecast et Google Assistant sont aussi disponibles.

À lire aussi :

Meilleurs mini projecteurs portables : notre sélection de picoprojecteurs en 2025

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.