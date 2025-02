La bonne affaire du jour, c’est ce vidéoprojecteur Full HD lumineux qui ne coûte pas plus de 350 € grâce à cette offre Amazon

Vous rêvez d’avoir un écran géant dans votre salon sans payer le prix fort ? Ce vidéoprojecteur Full HD signée Philips qui diffuse des images jusqu’en 120 pouces devrait vous plaire. D’ailleurs, il est en promo à 349 euros au lieu de 399 euros de base.

Philips NeoPix 750 Smart // Source : Amazon

Les vidéoprojecteurs ont quelques avantages par rapport aux TV : moins encombrants, ils font également profiter d’un affichage plus grand et offre une bonne immersion comme au cinéma. C’est le cas du NeoPix 750 Smart de chez Philips, un appareil polyvalent, facile à utiliser avec un prix accessible. Il l’est davantage après 50 euros de remise sur Amazon.

Pourquoi choisir le Philips NeoPix 750 Smart ?

Un petit vidéoprojecteur capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces

Filme en FHD avec une luminosité de 700 Lumens

Compatible Miracast et AirPlay

Le Philips NeoPix 750 Smart est vendu de base à 399 euros, mais avec cette remise de 50 euros, le vidéoprojecteur s’affiche à présent à 349 euros sur Amazon.

Petit, mais grand par l’image

Le vidéoprojecteur Philips NeoPix 750 Smart n’est pas le plus compact de sa catégorie, mais ses dimensions ‎(31.9 × 30.5 × 31.9 cm) ne l’empêche pas de se fondre dans le décor, et de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre. Le vidéoprojecteur mise sur un aspect minimaliste avec un coloris blanc qui s’accompagne d’une bonne connectique. Au dos, on retrouve un port USB-A, un port USB-C, un port HDMI et une entrée casque.

Il va permettre de diffuser une image en Full HD (1 920×1 080 pixels) via une source lumineuse LED d’une puissance de 700 lumens. Vous pourrez donc l’utiliser en présence de lumière ambiante, même si les meilleurs résultats restent obtenus dans la pénombre ou l’obscurité totale. Il fait profiter d’une image grand format, comme au cinéma puisqu’il peut projeter l’image à une diagonale jusqu’à 120 pouces.

Remplie de fonctionnalités pour offrir une bonne expérience

Pour offrir une bonne expérience quelles que soient les conditions dans lesquelles il est utilisé, Philips propose quelques fonctionnalités sur son projecteur. Il est possible d’ajuster manuellement l’image pour faire la mise au point. Il intègre même l’ajustement des quatre coins, permettant d’obtenir une image parfaitement rectangulaire même lorsque le projecteur n’est pas placé face à l’écran.

Si l’image est importante, le son l’est aussi, et avec des haut-parleurs de 7W, il vaut mieux y ajouter une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant durant vos séances de ciné. Enfin, il est animé par le système d’exploitation LuminOS, basé sur Android. L’interface donne un accès direct aux principales plateformes de streaming et il est également possible de projeter le contenu de l’écran d’un smartphone ou d’une tablette, par exemple.

