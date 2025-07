Un TV Philips Ambilight de 43″, HDR10 et une barre de son pour 300 €, voici la bonne affaire du jour

Ce combo TV Philips Ambilight et barre de son Bluetooth est en promo et transforme littéralement votre salon en mini home cinéma. Image 4K HDR10+, Ambilight sur 3 côtés et son Dolby Atmos difficile de faire mieux à ce tarif. Le pack est disponible à 316,36 euros au lieu de 411,99 euros sur PC Componentes.

Philips continue d’imposer son style avec des produits pensés pour le quotidien, sans atomiser le budget. Le téléviseur 43PUS8009 profite de la fameuse technologie Ambilight, désormais déployée sur trois côtés pour maximiser l’immersion. Couplé à une dalle 4K HDR10+ et un moteur de traitement d’image maison, il offre un rendu équilibré et coloré, idéal pour les séries, le sport et voir un peu de jeux. Pour sublimer le tout, la barre de son TAB4000 fait exactement ce qu’on attend d’elle : un son clair, puissant, sans latence ni fioritures inutiles. Ce bundle profite d’une réduction de 95 euros sur PC Componentes.

Les atouts de ce pack Philips TV 43PUS8009 et TAB4000

Un téléviseur 4K HDR10+ avec Ambilight 3 côtés

Barre de son 2.0 Philips TAB4000 de 60 W en Bluetooth / HDMI ARC

Pack compatible Alexa, VRR, Dolby Atmos

Au lieu de 411,99 euros, le pack Philips TV 43PUS8009 et TAB4000 est aujourd’hui disponible en promotion à 316,36 euros sur PC Componentes.

Philips Ambilight 43PUS8009 : image 4K + ambiance lumineuse

Philips pousse ici l’expérience immersive avec son Ambilight sur trois côtés. Les LED réactives derrière l’écran s’adaptent au contenu affiché pour créer une ambiance visuelle enveloppante : parfait pour les films de nuit, les sessions de jeux ou juste une déco lumineuse quand la TV est en pause. Ce système, exclusif à Philips, ajoute une vraie plus-value dans une pièce bien agencée.

Côté image, on retrouve une dalle 4K LED (3840 x 2160 px) accompagné du moteur Pixel Precise Ultra HD. Ce dernier optimise contraste, fluidité et netteté en temps réel. Il prend en charge le HDR10+, le HLG et assure un upscaling convaincant de vos contenus HD ou Full HD. Ce n’est pas une OLED, évidemment, mais à ce prix, la gestion de l’image est franchement réussie.

Pensée aussi pour le divertissement connecté, cette TV tourne sous Titan OS avec accès aux apps populaires (Netflix, Prime, Disney+, etc.). Elle est compatible avec Alexa, Google Assistant et s’intègre aux écosystèmes domotiques via Matter et Control4. Pour le jeu, on retrouve le VRR et le mode faible latence (ALLM), suffisants pour les consoles actuelles et du jeu occasionnel en 60 Hz.

Philips TAB4000 : la barre de son simple et efficace

Philips joue la carte de la simplicité bien exécutée avec la TAB4000. Cette barre 2.0 délivre 60 W (30 W RMS) et offre un son clair et équilibré, avec une bonne séparation stéréo. Elle permet de mieux distinguer les voix, d’amplifier les scènes d’action et d’éviter l’effet boîte à chaussure des haut-parleurs TV d’origine.

Elle est compatible HDMI ARC (eARC inclus), pour une connexion simplifiée avec contrôle via la télécommande de la TV. Vous pouvez également y connecter votre smartphone en Bluetooth 5.4 pour streamer directement votre musique, sans latence ni coupure, grâce à une bonne stabilité du signal.

Malgré son format contenu, la TAB4000 propose plusieurs profils sonores (Musique, Voix, Film…) et se monte au mur sans effort. Elle est livrée avec télécommande, piles, adaptateur secteur et même le kit de fixation. Sobre, efficace, et surtout très facile à intégrer, elle complète idéalement ce téléviseur.

