Philips a un nouvel OS pour ses TV, et ce n’est pas Google TV

Fini Google TV, Phillips adopte un nouveau système d'exploitation. Le fabricant de téléviseurs se lance dans une nouvelle aventure avec Titan OS.

TP Vision, le groupe pilotant les marques Philips et AOC en Europe et Amérique latine, a initié un nouveau projet à Barcelone en Espagne. L’objectif ? Créer un système d’exploitation alternatif aux géants du marché comme Google TV, webOS, Tizen, ou Fire TV OS. Titan OS, c’est son nom, représente une tentative de se démarquer dans un domaine où beaucoup de fabricants ont adopté Google TV (TCL, Sony, etc.).

L’impulsion de ce projet vient de TPV Technology, société mère de TP Vision, d’origine chinoise. Ils s’associent avec le fondateur de Wuaki.TV et ancien PDG de Rakuten TV.

Titan OS intégrera les apps populaires

À ce jour, les détails techniques de Titan OS restent peu connus. La question est de savoir s’il est basé sur une version modifiée d’Android, comme le Fire TV d’Amazon. Cependant, ce qui est confirmé, c’est que Titan OS intégrera des applications populaires telles que Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, Pluto TV et DAZN. Il respecte également les normes les plus récentes en matière de sécurité et de confidentialité des données. On espère que l’OS supporte les différentes normes recherchées, et les technologies aussi (Chromecast, AirPlay, etc.).

L’entreprise derrière Titan OS ne se contente pas de proposer un système d’exploitation de plus. Elle vise à offrir une expérience utilisateur distincte et enrichie pour se différencier de ses concurrents. Philips cherche aussi à explorer de nouvelles sources de revenus liées aux partenariats et à la publicité.

Le lancement de Titan OS est prévu pour 2024, où il sera progressivement intégré dans les téléviseurs Philips et AOC. D’ailleurs, cela fait aussi écho à la décision de Panasonic de passer à Fire TV pour ses téléviseurs.

