Panasonic fait un gros changement sur ses téléviseurs OLED 2024 avec un nouveau système d’exploitation

Les téléviseurs OLED de Panasonic connaissent une révolution à leur niveau : un changement d'OS en collaboration avec Amazon. Ce n'est pas l'unique nouveauté, heureusement.

Après LG et Samsung, Panasonic rejoint la course avec l’annonce de ses nouveaux téléviseurs, dont un partenariat avec Amazon pour intégrer Fire TV OS.

Jusqu’à 144 Hz, Fire TV et le processeur HCX Pro AI Mk II

Les modèles OLED Z95A et Z93A, dotés du processeur HCX Pro AI Mk II, promettent une qualité d’image améliorée, avec peu de détails techniques pour le moment, et une prise en charge de Dolby Vision à 144 Hz.

Curieusement, Panasonic a opté pour des noms de modèles commençant par Z, succédant ainsi à la série M et L. Le Z95A est décliné avec des tailles de 55 et 65 pouces avec une dalle Master OLED Ultimate et la technologie MLA (micro lens array) de LG Display, tandis que le Z93A, en 77 pouces, utilise une dalle Master OLED Pro Cinema, légèrement moins lumineuse que les versions 55 et 65 pouces (d’où le nom différent). Oui, on parle bien de la dalle qui équipe le Panasonic MZ1500.

Ici, on ne parle donc ni de webOS, ni de Tizen et encore moins de Google TV. Panasonic a choisi Fire TV d’Amazon. On profite donc de tout l’écosystème existant, dont l’assistant Alexa, en plus d’une compatibilité avec CarPlay. De plus, ils sont également équipés de Dolby Vision IQ Precision pour des améliorations d’image et une luminosité supplémentaires, ainsi que de la technologie 360 Soundscape Pro de Panasonic pour un son Dolby Atmos immersif sans nécessiter de barres de son supplémentaires.

D’ailleurs, nous avons assez peu de détails techniques sur les améliorations audio, mais le communiqué de presse est accompagné de divers visuels qui montrent une intégration intéressante des haut-parleurs.

Les capacités de gaming sont également un point fort de ces modèles. Le nouveau processeur HCX Pro AI Mk II alimente le Game Mode Extreme, avec HDMI 2.1, AMD Freesync Premium, Nvidia G-Sync, Dolby Vision Gaming et VRR jusqu’à 144 Hz. Les téléviseurs supportent également ALLM (Auto Low Latency Mode), pour optimiser l’expérience de jeu en réduisant la latence.

Les prix et la disponibilité restent inconnus, mais comme toujours, il faut patienter. Vous connaissez la chanson.