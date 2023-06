Panasonic MZ1500 et MZ800 : des TV Oled taillés pour le jeu

La marque Panasonic vient de présenter officiellement ses nouvelles gammes de téléviseurs embarquant la technologie d’affichage OLED. Cette année, le nombre de séries se réduit avec les MZ2000 en tête de gondole, suivies par les MZ1500 et MZ800 prometteuses de très belles images, de l’audio amélioré et de nouvelles fonctions pour le gaming. En voici tous les détails.

Après Sony, LG, Philips et Samsung, Panasonic est donc le dernier grand constructeur à présenter ses gammes 2023. Pour l’occasion, la marque a organisé un événement à Berlin, dans les mythiques studios de cinéma « Berliner Union Film » afin de faire le lien entre la qualité d’image voulue par les réalisateurs, les coloristes et les différents protagonistes de films ou de séries et les télévisions Panasonic qui sont de plus en plus utilisées comme des moniteurs de référence.

Ainsi, la société japonaise a pu dévoiler ses gammes de TV embarquant les technologies OLED et QLED (LED et Mini-LED). Il s’agit de la série MZ2000, qui représente le plus haut de gamme (présentée au CES 2023 en début d’année), de la série MZ1500 reprenant le flambeau de la précédente LZ1500 ainsi que de la série MZ800. Pour les modèles LCD, il s’agit des séries MX700, MX800, MX940 et MX950.

Quoi de neuf pour la série TV OLED Panasonic MZ1500 ?

La nouvelle série de télévisions Panasonic MZ1500 veut donc succéder à la série LZ1500 proposée depuis l’année dernière par la marque. Contrairement aux précédentes années, les TV MZ1500 ne disposent pas de la même dalle que la série la plus haut de gamme qui, rappelons-le, bénéficie d’une dalle White-OLED avec un panneau de microlentilles (MLA) permettant d’atteindre un très haut pic de luminosité, nettement supérieur à 1000 cd/m². La série MZ1500 utilise donc une dalle moins lumineuse, mais elle tente de compenser cela en proposant une partie audio nettement plus performante que sur les précédentes séries « 1500 » de la marque.

Jusqu’ici, les modèles « 1500 » étaient identiques aux « 2000 », mais avec la partie audio de ces derniers en moins. Cette année, Panasonic a renforcé celle-ci et les télévisions MZ1500 profitent d’une barre de son intégrée, dans la partie basse de l’écran. Elle n’est pas identique à celle que l’on trouve sur la série MZ2000 proposant moins de haut-parleurs et une puissance légèrement inférieure.

De plus, on peut compter sur la présence, au dos des TV, de deux modules de côté qui permettent de profiter d’un son beaucoup plus spatialisé que sur les précédentes séries LZ1500, par exemple. Nous avons pu écouter le rendu du système intégré sur les nouvelles TV Panasonic MZ1500, baptisé Dynamic Theater Surround Pro, et force est de constater qu’il est particulièrement enveloppant.

Pour l’image, la série MZ1500 utilise donc une dalle White-OLED dite Master OLED Pro, contre une dalle White-OLED avec MLA dite Master OLED Ultimate sur la série MZ2000. Elle est déclinée en différentes tailles de 42, 48, 55 et 65 pouces. Notez que les versions de 42 et 48 pouces ne profitent pas de la dalle Master OLED Pro, mais OLED classique, à priori légèrement moins lumineuses.

Tous les modèles sont compatibles avec les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ utilisant un capteur de lumière pour optimiser le rendu de l’image et sélectionner le meilleur mode possible.

En outre, on peut compter sur la présence d’un mode Filmmaker qui respecte la vision du réalisateur et qui peut aussi utiliser le capteur pour améliorer le rendu de l’image selon la teinte de l’éclairage dans la pièce. Le processeur Panasonic HCX Pro AI, comme sur la série MZ2000 est à la manœuvre pour la gestion des images et notamment la mise à l’échelle des contenus.

Un mode Gaming qui gagne des fonctions

Outre l’image de qualité et le système audio amélioré, la série MZ1500 propose également des optimisations pour les joueurs. Elle supporte désormais la technologie de synchronisation avec les cartes graphiques Nvidia G-Sync ainsi qu’un mode audio Jeu qui peut être personnalisé selon l’ambiance sonore que l’on souhaite.

En outre, on peut aussi compter sur un mode d’image True Game, calibré pour obtenir le meilleur rendu possible. Après la calibration des couleurs réalisée via le logiciel Portait Displays Calman Color, la fonction affiche un logo Calibrated Game.

La barre de jeu, avec l’intégration des nouvelles fonctionnalités, est toujours de mise, permettant d’afficher des informations sur le signal vidéo et certains paramètres, rapidement modifiables. Rappelons aussi que la série est compatible, comme la précédente, avec les technologies FreeSync Premium, VRR et prometteuse d’un temps de retard à l’affichage extrêmement bas. Il y a deux entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC et deux prises HDMI 2.0. Le pied est toujours pivotant avec une base centrale.

La nouvelle série de télévisions Panasonic MZ1500 embarque la nouvelle version du système My Home Screen 8.0. Celle-ci ajoute des fonctions d’accessibilité pour les personnes malvoyantes et malentendantes. Les menus de configuration de l’appareil sont automatiquement énoncés et des aspects graphiques ont été pensés pour optimiser l’affichage, le cas échéant. My Home Screen 8.0 améliore aussi le mode ambiant MyScenery puisqu’il est maintenant jouable avec une musique de fond. Les télévisions sont contrôlables à la voix, via Alexa ou Google Assistant.

La série de TV Panasonic MZ1500 intègre cinq options de réception de programmes TV via son « Tuner Penta » et la fonction Twin comprenant la réception câble, satellite, antenne intérieure ou extérieure, TV vers IP et IPTV.

La TV Panasonic TX-65MZ1500E de 65 pouces sera proposée à un prix de 3300 euros. Comptez 2500 euros pour le modèle 55 pouces TX-55MZ15000E et 2000 euros pour le TX-48MZ1500E de 48 pouces.

La série MZ800, l’OLED le plus « abordable » de Panasonic

La nouvelle série de TV Panasonic MZ800 est capable d’afficher des images Ultra HD en utilisant son processeur de traitement d’image et de mise à l’échelle 4K Colour Engine Pro, s’appuyant sur une dalle OLED. Elle peut compter sur un système audio Dynamic Theater Surround avec des haut-parleurs sur les côtés et un woofer embarqué.

En lieu et place du système My Home Screen, cette série utilise Google TV avec la possibilité de télécharger des applications et d’avoir des contenus suggérés. La série profite d’un mode Gaming avec un faible input lag, mais pas aussi poussé que sur les séries MZ1500 et MZ2000.

La série MZ800 est déclinée en quatre tailles : 42, 48, 55 et 65 pouces pour des prix respectifs de 2750 euros pour le modèle TX-42MZ800E, 2000 euros pour le TX-48MZ800E, 1800 euros pour le TX-55MZ800E et 1700 euros pour TX-65MZ800E.

