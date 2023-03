Nouveaux TV OLED LG B3, C3, G3 et Z3 : tous les détails et tous les prix

Après leur présentation au CES 2023 qui s’est déroulé début janvier à Las Vegas, nous avons enfin pu voir en action les nouvelles séries de TV OLED Ultra HD B3, C3 et G3 qui sont accompagnées de la gamme Ultra HD 8K Z3 et dont voici tous les détails ainsi que les prix officiels.

Cette année, pas de série A3 chez LG, en France du moins, l’entrée de gamme est donc représentée par la série B3. Celle-ci est disponible en 55, 65 et 77 pouces ayant pour références respectives OLED55B3, OLED65B3 et OLED77B3. Tous les modèles utilisent un pied central et proposent une incroyable finesse, une caractéristique des modèles OLED. La série B3 utilise une dalle White-OLED fournie par LG Display, moins lumineuse que les séries C3 et G3 (30 % et 70 % de luminosité en moins respectivement, selon LG).

Elle profite du nouveau processeur Alpha 7 de 6e génération, comme sur les TV LED et Mini-LED de la marque QNED81/82 et QNED86. Celui-ci offre une puissance de calcul supérieure à celle de la précédente génération permettant ainsi de traiter plus rapidement les images pour obtenir une meilleure qualité. On peut notamment compter sur la présence d’un nouvel algorithme Dynamic Tone Mapping divisant l’écran en plusieurs zones (plus que les précédentes années) pour mieux gérer les contenus HDR.

Les téléviseurs de cette série B3 proposent deux entrées HDMI 2.1 supportant toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le VRR, l’ALLM, le QMQ et les signaux Ultra HD jusqu’à 120 Hz. Les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision IQ sont pris en charge. On peut compter sur l’intégration des assistants vocaux Google et Alexa ainsi que sur la nouvelle interface WebOS 23 qui est disponible sur l’intégralité des TV 2023 de la marque. Pour l’audio, les TV LG B3 sont compatibles avec les formats Dolby Atmos et DTS:X avec deux haut-parleurs délivrant 20 watts.

La TV LG OLED55B3 sera disponible courant avril pour un prix de 1999 euros. Comptez sur un tarif de 2699 euros pour le 65 pouces OLED65B3 et 3999 euros pour le 77 pouces OLED77B3.

Série LG C3, avec une dalle OLED EX, pour une image plus lumineuse

Le cœur des séries OLED est représenté par les téléviseurs C3 de LG. Ils sont déclinés en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces avec les références OLED42C3, OLED48C3, OLED55C3, OLED65C3, OLED77C3 et OLED83C3.

Les modèles de 55 pouces et supérieurs profitent d’une dalle OLED EX plus lumineuse que celle qui est installée sur les TV de 42 et 48 pouces, comme l’année précédente, à cause de problèmes de surchauffe, semble-t-il. Par contre, tous sont animés par la nouvelle génération de processeur Alpha 9. La technologie d’augmentation de la luminosité est baptisée Brightness Booster (sans dissipateur thermique) sur cette série diffère de la technologie Brightness Booster Max qui est utilisée sur la série G3 (avec dissipation thermique). On peut compter sur l’application du nouvel algorithme de Dynamic Tone Mapping ainsi que sur une mise à l’échelle plus performante, selon LG.

En outre, pour la partie audio sur 2.2 canaux avec une puissance de 40 watts, le nouveau chipset permet de passer d’un mode virtuel 7.1.2 canaux (en 2022) à du 9.1.2. Les téléviseurs supportent les formats Dolby Atmos et DTS:X. Ils sont également compatibles avec la nouvelle technologie WOW Orchestra développée par LG et permettant, en association avec une barre de son de la marque, d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur de manière synchronisée pour un effet plus immersif.

Notez que LG a optimisé le design pour qu’il s’harmonise parfaitement avec la barre de son LG SC9S. Comme sur les précédents modèles, il y a 4 entrées HDMI 2.1 Ultra HD 120 Hz), 3 ports USB-A, une prise Ethernet, une prise Antenne et une sortie audio optique.

Comme les autres séries 2023, les TV LG C3 embarquent la nouvelle version de WebOS 23 avec sa compatibilité Matter. On a donc droit aux Quick Card, aux nouvelles notifications, au mode d’image personnalisé et aux nouveaux menus de fonctions raccourcis prévus dans cette interface malheureusement non rétrocompatible pour les modèles précédents.

Les TV LG C3 seront disponibles courant avril. Comptez sur un prix de 1599 euros pour le 42 pouces OLED42C3, de 1699 euros pour le 48 pouces OLED48C3, de 2099 euros pour le 55 pouces OLED55C3, de 2899 euros pour le 65 pouces OLED65C3, 4199 euros pour le 77 pouces OLED77C3 et de 6499 euros pour le 83 pouces OLED83C3.

Série G3, une dalle OLED avec du MLA pour booster la luminosité

L’une des séries les plus intéressantes est la G3 avec, comme la précédente G2, la vocation à être accrochée à un mur, le fabricant livrant le support correspondant pour ce faire. Un pied peut toutefois être acheté en accessoire pour le poser sur un meuble. Dans cette configuration, notez que le pied incline l’écran d’environ 3 degrés vers l’arrière.

La série G3 utilise une dalle White-OLED fournie par LG Display avec la technologie META intégrant des MLA (Micro Lens Array). Celle-ci utilise un panneau de microlentilles qui permet d’augmenter significativement la luminosité des diodes de la dalle. En outre, pour une même luminosité, cela permet aussi de moins consommer d’énergie. La série G3 est composée de plusieurs tailles de 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Seules les diagonales de 55, 65 et 77 pouces profitent d’une dalle MLA, les modèles de 83 et 97 pouces en sont dépourvus.

Ces téléviseurs bénéficient également de l’intégration d’un dissipateur thermique (Brightness Booster Max). Nous verrons lors de nos tests si la promesse d’une luminosité nettement supérieure à celle des autres séries est tenue et quel est son pic par rapport à la concurrence. LG annonce jusqu’à 70 % de luminosité en plus par rapport aux modèles B3 et jusqu’à 30 % en plus, comparé aux TV C3.

Comme sur cette dernière, la série G3 utilise la nouvelle puce Alpha 9 de 6e génération avec les algorithmes d’optimisation des images et du son qui vont bien pour, selon LG, offrir une image plus précise et plus détaillée que les années précédentes. La gestion du HDR est aussi de mise.

Les téléviseurs de cette série G3 sont capables d’afficher des images Ultra HD à 120 Hz et proposent 4 entrées HDMI 2.1 toutes compatibles avec les dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. Ils promettent un temps de retard à l’affichage aussi bas que l’année précédente (environ 9,5 ms, correspondant à moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran).

Ils profitent évidemment de la nouvelle version de WebOS 23 avec la compatibilité Matter, les nouveaux Quick Card, l’affichage rapide des principaux paramètres du téléviseur et l’assistant de configuration de l’image. La barre de jeu est également de mise, avec la possibilité de la personnaliser.

Pour la partie audio, les TV LG G3 sont compatibles Dolby Atmos et DTS:X sur 4.2 canaux délivrant 60 watts. Ils supportent également la technologie WOW Orchestra pour s’harmoniser avec les barres de son de la marque et utiliser ses haut-parleurs en complément de ceux de la barre pour une ambiance plus haute et plus immersive.

Les TV LG de la série G3 seront disponibles courant avril pour des prix de 2599 euros pour le OLED55G3 de 55 pouces, de 3599 euros pour le OLED65G3 de 65 pouces, 4999 euros pour le OLED77G3 de 77 pouces, 7499 euros pour le OLED83G3 de 83 pouces et… 24 999 euros (oui oui) pour le OLED97G3 de 97 pouces.

