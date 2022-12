OLED ou Mini LED : quel TV LG 2022 choisir pour cette fin d’année

Et si la période de Noël était la meilleure pour changer de téléviseur ? En ce moment, Boulanger vous propose d’économiser jusqu’à 500 euros sur les TV LG cuvée 2022, dont l’excellente gamme OLED G2.

Depuis maintenant quelques années, LG s’est bâti une excellente réputation sur le marché des téléviseurs, en particulier grâce à la qualité de ses dalles OLED, qui se démarquent par une luminosité plus élevée que la moyenne. Les TV sortis cette année, comme le LG 65G2, bénéficient d’une très bonne presse. Frandroid lui a d’ailleurs attribué un très joli 9/10 à l’occasion de son test.

En ce moment, et jusqu’au 10 janvier prochain, ce téléviseur et bien d’autres références sorties cette année sont proposés à prix réduit chez Boulanger par le biais d’une ODR. L’occasion d’économiser jusqu’à 500 euros tout en s’équipant de téléviseurs parmi les meilleurs du marché.

LG G2 : une dalle OLED lumineuse et parfaitement calibrée

En 2021, LG avait fait très forte impression avec ses téléviseurs G1. La sortie cette année de la gamme G2 n’a fait que confirmer tout le bien que l’on pensait de ces écrans. Le constructeur propose ici des TV OLED lumineux, à l’image somptueuse, et bardés de fonctionnalités de haute volée.

La plus grande qualité des téléviseurs de la gamme G2 réside incontestablement dans le calibrage de la dalle installée ici par LG, et sa forte luminosité. Avec près de 1 000 cd/m2, on se retrouve avec l’une des dalles OLED les plus lumineuses du marché. En résulte une image claire, dynamique, avec des noirs particulièrement bien rendus et des couleurs à la fidélité difficile à prendre en défaut.

Pour ne rien gâcher, le processeur installé ici (l’Alpha 9 Gen 5 AI) fait des merveilles en matière de traitement de l’image, avec une gestion particulièrement efficace de la mise à l’échelle. À cela s’ajoute une expérience connectée complète grâce à ThinQ AI et webOS (applications de SVoD, recommandations, assistant vocal), ainsi qu’une partie gaming développée (4 ports HDMI 2.1, VRR, Dolby Vision Gaming) pour jouer en 4K à 120 Hz avec un faible temps de réponse.

En ce moment, les téléviseurs LG G2 proposés par Boulanger bénéficient d’une ODR qui vous permet d’économiser quelques centaines d’euros. Le TV LG OLED55G2 (55 pouces) est ainsi vendu à 1 690 euros après un remboursement de 200 euros.

Le LG OLED65G2 (65 pouces) de son côté est proposé à 2 290 euros au lieu de 2 490 euros après une ODR de 200 euros.

LG QNED : la Mini LED à son meilleur

Chez LG, les téléviseurs LCD équipés de Mini LED sont regroupés au sein de la gamme QNED. Pour rappel, cette technologie d’affichage se fonde sur un rétroéclairage composé de diodes plus petites que la moyenne, permettant d’obtenir une gestion du contraste beaucoup plus fine qu’à l’habitude.

Dans le cas présent, LG annonce plus de 30 000 LED sur ses dalles. De quoi apporter une image d’excellente facture, aux couleurs vives et avec des noirs profonds. Le rétroéclairage bénéficie aussi du Dimming Pro, une technologie qui améliore la netteté et réduit l’effet de halo que l’on peut habituellement retrouver avec ce type de dalle.

À l’instar des appareils de la gamme G2, les téléviseurs QNED de LG bénéficient tous de fonctionnalités connectées avancées grâce à ThinQ AI et webOS. Ils sont aussi parfaitement adaptés au gaming grâce à la présence de ports HDMI 2.1 et de modes dédiés au jeu.

Pour les fêtes de fin d’année, LG et Boulanger vous proposent de découvrir les téléviseurs QNED à prix réduit grâce à une ODR pouvant aller jusqu’à 300 euros. Le TV 65QNED87 (65 pouces) est ainsi vendu 1 590 euros au lieu de 1 790 euros habituellement.

De son côté, le téléviseur 75QNED87 (75 pouces) bénéficie d’une réduction de 300 euros qui le fait tomber à 1 990 euros après ODR.

Une réduction équivalente est disponible pour le TV 86QNED81 (86 pouces), ce qui vous permet d’obtenir ce téléviseur 86 pouces à 2 990 euros.

Quelles sont les autres offres sur les TV LG ?

En sus des promotions sur les téléviseurs LG G2 et toute la gamme QNED, Boulanger vous propose de découvrir des offres à valoir sur d’autres modèles issus du catalogue du constructeur. Le modèle LG NANO76 dans sa version 86 pouces bénéficie ainsi d’une ODR de 200 euros qui fait tomber son prix à 1 890 euros après remboursement.

L’e-commerçant vous propose enfin d’obtenir des facilités de paiement sur toute la gamme de téléviseurs LG CS. Pour rappel, ces TV OLED se situent à mi-chemin entre les gammes C1 et C2 du constructeur, et bénéficient d’un positionnement tarifaire déjà très avantageux. Pour Noël, et si vous réalisez un achat avant le 25 décembre, sachez que vous pourrez bénéficier d’un paiement en trois ou quatre fois sans frais avec un TAEG fixe de 0 %. Cette offre est valable sur les modèles 55, 65 et 77 pouces.