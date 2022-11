Le téléviseur LG OLED CS annoncé : quelles nouveautés par rapport aux C1 et C2 ?

LG annonce une série spéciale OLED CS. Mais, comment se positionnent ces téléviseurs entre les OLED C1 et OLED C2 ? On fait le point.

On a l’habitude de voir une nouvelle série de téléviseurs OLED tous les ans chez LG, généralement annoncée lors du CES en janvier. On a donc eu, le CX en 2020, le C1 en 2021 et le C2 en 2022. Dans la gamme de TV OLED chez LG, c’est la série qui offre le meilleur rapport performances-prix.

En cette fin d’année 2022, LG Electronics a référencé plusieurs téléviseurs nommés LG OLED CS, qui ont été annoncés en amont du Black Friday. C’est assez inhabituel, où l’on observe traditionnellement les deux séries précédentes en promotion pendant cette période.

Quels changements pour ces téléviseurs OLED CS ?

Cette série spéciale est en réalité un mélange entre les C1 et C2.

Pour replacer le contexte de l’arrivée de ces nouveautés modèles, il s’agirait d’une surproduction de LG. En effet, LG aurait préconçu initialement pour Samsung Electronics une grosse quantité de dalles W-OLED. Pour rappel, Samsung a commercialisé son premier téléviseur OLED. Cependant, il s’agit, pour le moment, de téléviseurs équipés d’une dalle QD-OLED fabriquée par Samsung Display. Il était initialement question de téléviseurs OLED Samsung avec des dalles QD-OLED et W-OLED.

Les téléviseurs LG OLED CS sont donc des téléviseurs qui utilisent le design des LG C1 et qui proposent les performances du LG C2. On les retrouve en trois tailles de diagonale, 55, 65 et 77 pouces.

On retrouve donc, techniquement, la dalle des C2, plus lumineuse, mais on a également le nouveau processeur Alpha 9 Gen5 AI. Ce composant est essentiel pour la gestion des contrastes, des couleurs, la luminosité, le HDR… mais également de l’upscalling (mise à l’échelle) et de la fluidité. Difficile d’estimer les différences de performances entre les deux générations de puces, mais il est évident que cette différence existe.

Ce téléviseur a également droit à la nouvelle interface WebOS 22, de cette année, qui apporte quelques nouveautés, comme vous pouvez le voir dans notre test du C2. Parmi les nouveautés, il y a la gestion de plusieurs profils, ainsi que la nouvelle game bar. Toutefois, on a pas la fonctionnalité Always Ready, un mode veille permanent qui donne accès à l’assistant vocal.

Du côté des connectiques, on a quatre prises HDMI 2.1, au lieu de 2 sur les C1. La télécommande est quasi-identique, il lui manque seulement la partie NFC pour l’appareillage simplifié.

Quel intérêt de cette série spéciale CS ?

Cette série spéciale OLED CS a été conçue pour les fêtes de fin d’année et plus particulièrement pour le Black Friday. On s’attend donc à des tarifs un peu plus agressifs.

Pour le moment, le 55 pouces est à 1 500 euros, le 65 pouces est à 2 100 euros et le 77 pouces à 3 500 euros. Ces tarifs affichés sur les sites d’e-commerce sont plus importants que ceux du C2.

Toutefois, comme l’explique David Nogueira, ces OLED CS bénéficieront de belles promotions : le 55 pouces serait à 1 100 euros, le 65 pouces à 1 600 euros et le 77 pouces à 2 600 euros.

Il faudra être attentif aux différentes promotions, car il n’est pas forcément clair que cette série CS bénéficie des meilleurs tarifs pendant cette période clé. La meilleure chose à faire est de suivre notre couverture du Back Friday, nous ferons le tri.



