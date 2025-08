Modèle phare de 2024, ce TV OLED 4K 144 Hz de 55″ par LG revient à un très bon prix pour une durée limitée

En allant sur le site de Carrefour, vous retrouver le téléviseur LG OLED 55C46 4K en promotion à 999,99 euros alors qu’il est sorti à 1 490 euros l’année dernière, un must pour profiter d’une belle image.

LG OLED 55C46 // Source : LG

Avec sa gamme C4 qui se décline en plusieurs tailles, allant de 42 pouces à 83 pouces, LG se positionne bien dans le milieu de gamme. Ce très bon téléviseur, ici proposé dans sa version 55 pouces à 999,99 euros sur Carrefour, est légèrement moins puissant que les G4 et les M4 de la même marque. Pour autant, il n’est pas à ignorer, car il a tout de même obtenu la belle note de 9/10 sur Frandroid.

Les points forts du LG OLED 55C46

Il affiche de bonnes performances en gaming

La luminosité est en nette progression par rapport au C3

Une très bonne gestion du HDR et des contrastes

Lors de sa sortie, le LG OLED 5C46 était vendu 1 490 euros. Mais aujourd’hui, on peut le retrouver chez Carrefour à seulement 999 euros.

Un téléviseur généreux et polyvalent par LG

LG propose un super téléviseur avec ce modèle 55C46 qui affiche une belle image quelles que soient les circonstances. C’est grâce à sa dalle OLED et son processeur α9 AI 4K Gen7 qui permettent l’affiche de noirs absolus avec des contrastes infinis. Ajoutez à ça la compatibilité Dolby Vision, HDR et VRR et vous avez là un téléviseur tout-terrain capable d’assurer en toutes circonstances.

Il n’est pas parfait pour autant avec, par exemple, son système audio légèrement en retrait malgré le Dolby Atmos et le DTS:X. Il faudra penser à investir dans une barre de son pour profiter d’une meilleure ambiance audio. Mais globalement, le téléviseur s’adapte non seulement au contenu qu’il affiche, mais aussi à vos préférences.

Le LG OLED 55C46 est particulièrement doué en gaming

Si vous possédez une PlayStation 5, une Xbox Series ou même une Switch 2, ce téléviseur est particulièrement bien adapté. Ne serait-ce que par sa connectique composée de quatre ports HDMI 2.0 compatibles 4K 144 Hz et surtout : ils supportent tous les technologies VRR, ALLM et eARC. Avec, vous avez trois ports USB dans un 3.0, avec une connexion Internet possible en Ethernet ou en Wifi ainsi que du Bluetooth 5.0 pour tout ce qui est périphérique sans-fil.

En plus de tout ça, le téléviseur permet l’accès aux plateformes de cloud gaming que sont GeForce Now, Amazon Luna ou encore Utomik, pour ne citer qu’elles. Comme tout bon TV gaming qui se respecte, vous pouvez faire apparaître une barre de jeu avec des paramètres à modifier à la volée pour optimiser l’affichage et améliorer vos propres performances.

Chez Frandroid, nous avons testé ce téléviseur dans sa version 65 pouces. Globalement, il est similaire au modèle 55 pouces présenté ici, donc tous les arguments présentés dans le test sont applicables.

