C’est officiel, la Cupra Born est à nouveau éligible au leasing social. Et elle devient la voiture électrique offrant la plus grande autonomie à intégrer ce dispositif.

À l’heure actuelle, il existe encore certains aspects qui freinent les acheteurs de voitures électriques. Et l’un des principaux reste le prix, jugé trop élevé par de nombreux automobilistes. Même si l’écart avec les modèles thermiques se réduit peu à peu, et que le coût d’entretien est nettement inférieur.

Une bonne nouvelle pour Cupra

Mais pour une grande partie des Français, cela ne suffit pas, alors que le pouvoir d’achat est quant à lui au plus bas. Cependant, le gouvernement propose tout un arsenal d’aides financières afin de pousser les conducteurs à se tourner vers l’électrique. On pense au bonus écologique, qui a récemment été remanié et prend le nom de « prime coup de pouce ». Il y a aussi le leasing social, qui avait été lancé en 2024 puis rapidement arrêté, face au succès fulgurant.

Voilà que ce dernier fait enfin son retour en 2025, et plus précisément dès la rentrée prochaine. Les constructeurs automobiles s’y préparent et sont déjà dans les starting-blocks. C’est le cas de Renault ainsi que de Citroën, qui ont déjà dévoilé leurs offres. Mais aussi de Cupra, dont la petite Born est à nouveau éligible à cette aide. Pour mémoire, cette dernière permet d’acheter une voiture électrique moyennant un loyer mensuel très bas, entre 95 et 200 euros par mois selon les modèles.

Pour ce qui est de la compacte Espagnole, l’offre démarre à partir de 189 euros par mois, pour un contrat de 37 mois et 37 000 kilomètres. Toutefois, tout le monde n’est pas éligible à cette dernière.

En effet, il faut répondre à plusieurs critères pour y avoir le droit. D’abord, le revenu fiscal de référence doit être inférieur ou égal à 16 300 euros. De plus, il faut soit rouler plus de 15 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail, soit faire plus de 800 kilomètres par an dans le cadre professionnel.

Le tout avec son véhicule personnel, évidemment. En plus de cela, il ne faut pas avoir bénéficié du leasing social en 2024. En revanche, ce n’est pas un souci si les demandeurs ont eu le droit au bonus écologique au cours des dernières années. Le constructeur annonce aussi dans son communiqué que 5 000 dossiers « seront conditionnés à une localisation du domicile ou lieu de travail au sein d’une commune dont une partie du territoire est situé au sein d’une zone à enjeu pour la qualité de l’air ».

Une autonomie très élevée

Comme l’explique le constructeur, la Cupra Born est la voiture électrique offrant la plus grande autonomie à être éligible au leasing social. Et pour cause, elle embarque une batterie de 59 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 428 kilomètres selon l’homologation WLTP, en cycle mixte. La compacte électrique, cousine de la Volkswagen ID.3 se décline en plusieurs versions, avec une puissance comprise entre 204 et 325 chevaux. Mais l’offre de leasing social ne concerne que la finition One d’entrée de gamme.

Cette dernière propose déjà une dotation très généreuse. Elle inclut notamment des projecteurs full LED avec une animation de bienvenue et des feux à LED également à l’arrière. La voiture a le droit à des jantes de 19 pouces et au démarrage mains libres. De plus, cette version inclut aussi la caméra de recul, le détecteur de pluie, les radars de stationnement avant et arrière et la climatisation automatique bizone. Les sièges baquet en textile recyclé Seaqual sont livrés de série, de même que les rétroviseurs chauffants et le pédalier en aluminium.

La recharge s’effectue à une puissance maximale de 125 kW en courant continu, ce qui lui permet de récupérer environ 100 kilomètres en seulement 7 minutes. Pour mémoire, la voiture est aussi livrée avec un écran tactile de 12,9 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Ce dernier est associé à un petit combiné d’instrumentation numérique. Elle mesure 4,32 mètres de long pour 1,81 mètre de large et 1,54 mètre de haut. L’empattement est annoncé à 2,77 mètres.