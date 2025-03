Pourquoi Skoda et Seat n’auront pas de voiture électrique à 20 000 € avant 2027

Contrairement à Volkswagen avec son ID. EVERY1, Cupra (Seat) ne veut pas proposer de petite voiture électrique à 20 000 euros. Comme Skoda, le constructeur espagnol craint que celle-ci ne soit pas suffisamment rentable.

Alors que le coût des voitures électriques reste encore un frein important pour les clients, les constructeurs veulent agir. Ils sont nombreux à proposer des modèles de plus en plus abordables, créant une grande guerre des prix qui devrait encore s’intensifier. Cela devrait notamment avoir pour effet de réduire l’écart entre cette motorisation et les autos thermiques.

Pas de citadine abordable chez Cupra

C’est dans ce contexte que Volkswagen vient de lever le voile sur son concept ID. EVERY1, qui annonce une future citadine affichée à partir de 20 000 euros. Elle rivalisera notamment avec la future Renault Twingo et la Nissan Pixo qui reprendra les dessous de l’auto tricolore. Inspirée de la e-Up, cette nouvelle venue dans la gamme du constructeur allemand aura-t-elle le droit à des cousines au sein du groupe? Car on se rappelle très bien la Skoda Citigo et de la Seat Mii.

Et bien nous avions appris quelques jours plus tôt que la marque tchèque abandonnait le projet de lancer une citadine abordable pour le moment. Et voilà qu’une autre entreprise du groupe annonce la même chose. Il ne s’agit cependant pas de Seat mais de Cupra, sa division sportive qui a pris son indépendance en 2018. Interrogé par le média britannique Autocar, le directeur technique de Volkswagen, Kaï Grünitz explique que la nouvelle ID. EVERY1 sera seule au sein du groupe.

Contrairement aux trois anciennes citadines électriques qui reposaient sur une plateforme commune, la nouvelle venue de Volkswagen sera la seule à avoir le droit à la nouvelle base MEBrevo. Elle n’est pas du tout développée en collaboration avec les autres marques, et cela pour des raisons de rentabilité. En fait, le constructeur allemand veut déjà voir si la mayonnaise prend bien avec son ID. EVERY1, qui sera lancée en 2027 dans sa version de série. Et seulement si c’est le cas, une mutualisation de la plateforme sera envisagée.

Le porte-parole explique que « je pense que 2027 est le bon moment pour l’ID 1, et si le marché monte vraiment, nous pourrons facilement décider alors de proposer des modèles Cupra ou Skoda, mais pas encore ». De plus, il faut savoir que la citadine allemande possède la particularité d’avoir eu un temps de développement très court. Et cela notamment grâce à l’adoption de technologies fournies par le constructeur américain Rivian dans le cadre de la nouvelle co-entreprise créée avec Volkswagen.

Pas pour tout de suite

Kaï Grünitz indique que cette alliance devrait permettre de réduire le temps de développement à seulement trois ans. Et cela possède un vrai avantage, car cette stratégie offre au groupe une plus grande flexibilité pour concevoir d’autres modèles dérivés. Des citadines à 20 000 euros chez Skoda et Cupra sont techniquement envisageables, mais pas tout de suite. Car le challenge sera de rentabiliser ces autos, qui affichent un prix très bas pour le marché.

Néanmoins, le patron de Seat et Cupra, Wayne Griffiths avait déclaré s’être engagé à lancer une voiture électrique à 20 000 euros. Mais elle pourrait porter le badge Seat et aucune date n’a été annoncée. De son côté, Cupra commercialise déjà la Born à partir de 39 090 euros. Elle prépare en parallèle le lancement de sa Raval, qui reprendra la plateforme de la Volkswagen ID.2. Et les deux devraient coûter environ 25 000 euros.

Skoda travaille en ce moment sur son petit Epiq, qui prendra la forme d’un SUV compact, rival des Renault 4 E-Tech, BYD Atto 2 et autres Peugeot e-2008. Tous ces modèles issus du groupe Volkswagen seront produits en Espagne et auront donc le droit au bonus écologique en France. Ils devraient arriver sur le marché dans le courant de l’année 2026. Par ailleurs, le constructeur allemand prépare également une version SUV de son ID.2, qui débarquera quant à lui un peu plus tard.