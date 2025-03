« On est de retour » : Volkswagen nous révèle une partie des secrets de sa voiture électrique à 20 000 €

Volkswagen vient de donner un aperçu de sa future voiture électrique à 20 000 €, l’ID.1 (ou ID. Up!). En Allemagne, le constructeur a levé le voile sur le concept ID. EVERY1. Voici tout ce qu’on sait sur cette future voiture électrique abordable.

Volkswagen ID. EVERY1 ID.1

Volkswagen joue gros avec sa future ID.1 (qui pourrait aussi s’appeler ID. Up!). Ce sera la voiture électrique la moins chère de la gamme du constructeur allemand. Pour le moment, c’est la Volkswagen ID.3 qui joue ce rôle, à partir de 35 000 euros environ.

Thomas Schafer à côté de la Volkswagen ID. EVERY1

Volkswagen prévoit de commercialiser l’an prochain l’ID.2, une voiture électrique sous la barre des 25 000 euros pour venir faire de l’ombre à la Renault 5 E-Tech notamment. Puis, en 2027, ça sera au tour de l’ID.1 de faire son entrée en scène, avec un prix officiel « autour de 20 000 euros » si l’on en croit le patron de Volkswagen.

Pour aller plus loin

Voici un aperçu de la future Volkswagen ID.1 électrique à 20 000 € : autonomie, photos et spécifications techniques

Elle devra se battre face à la future Renault Twingo E-Tech à moins de 20 000 euros. Les deux voitures auraient d’ailleurs pu partager la même plateforme, mais le constructeur allemand en a décidé autrement. La Volkswagen ID.1 fera donc route seule. Il est même possible que les autres marques du groupe allemand ne réutilisent pas la base contrairement à ce qui s’était passé avec la Volkswagen e-UP! qu’on avait pu voir chez Skoda et Seat sous d’autres noms (Citygo et Mii).

EVERY1 : un design presque définitif ?

Lors d’un évènement à Dusseldorf, le constructeur de Wolfsburg a levé le voile sur le concept ID. EVERY1 qui préfigure la version de série de la Volkswagen ID.1 qui devrait être dévoilée dans les prochains mois.

Le design extérieur ne devrait pas beaucoup évoluer, puisqu’il semble assez proche d’une version de série. Il n’y a pas réellement d’éléments conceptuels qui seraient trop chers ou trop compliqués à produire. Alors, bien entendu, on devrait retrouver quelques différences, surtout sur l’entrée de gamme.

On pense par exemple aux phares, qui n’auront sûrement pas la même structure interne, ou encore aux jantes qui seront sûrement plus petites que les 19 pouces montrées en photo. Les rétroviseurs devraient être plus grands, de vraies poignées de portes devraient faire leur apparition et on imagine un épaulement moins généreux.

Mais globalement, Volkswagen devrait conserver cette silhouette avec des formes épurées et réduites à l’essentiel, avec une face avant cubique mais avec des lignes assez douces. Personnellement, je trouve que la face avant fait penser à un Ford Explorer (basé sur la plateforme MEB de Volkswagen) avec son bandeau noir du plus bel effet.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

À l’arrière, la sportivité est de mise, avec un immense bouclier et un spoiler en deux parties sur le haut. On imagine que les proportions seront revues pour la version de série. Mais le logo rétroéclairé pourrait être de la partie, puisqu’il est désormais autorisé en Europe.

Une base technique solide

Ce qui ne devrait pas changer, ce sont les dimensions, ou alors, à la marge. Volkswagen annonce ainsi une longueur de 3,88 mètres, ce qui la positionne entre une e-UP! (3,6 mètres), la future ID.2 (environ 4 mètres) et l’actuelle Polo (4,074 mètres). Pour la largeur, c’est 1,82 mètre et 1,49 mètre de haut. Dommage, les toutes petites voitures n’existeront plus chez Volkswagen, compliquant les manœuvres de stationnement dans les petites rues, mais augmentant la capacité du coffre, qui est annoncée à 305 litres sur le concept. Contre 251 litres sur l’actuelle e-UP!

Du côté technique, ça fait plaisir : Volkswagen n’est pas trop avare en information. On sait ainsi que le concept utilise un moteur de 70 kW de puissance (95 ch) placé sur l’essieu avant avec une vitesse maximale de 130 km/h (comme sur l’e-UP!). La plateforme MEBrevo sera commune avec l’ID.2.

L’autonomie est annoncée à « au moins 250 km« , sûrement sur le cycle WLTP et Volkswagen précise « plus d’autonomie qu’une e-UP!« . Là encore, on s’approche de la e-UP!, avec ses 260 km d’autonomie et sa batterie d’une capacité de 32,3 kWh (36,8 kWh bruts). On imagine alors une batterie d’environ 35 à 40 kWh au maximum pour la future Volkswagen ID.1

Un intérieur encore un peu mystérieux

Pour l’intérieur, malheureusement, il faudra se contenter pour le moment d’images de synthèse. L’habitacle du concept semble un peu plus éloigné de la série, mais certaines astuces devraient être reprises sur la voiture commercialisée. Volkswagen veut mettre l’accent sur un véhicule spacieux et pratique au quotidien.

Thomas Schafer, le patron de Volkswagen, a ainsi indiqué lors de la présentation que « l’idée a toujours été d’offrir aux gens quelque chose qui fait partie de leur vie quotidienne, peut-être même

de la famille, des parents, des enfants, du chien, et aujourd’hui, je suis fier de dire que nous sommes de retour : une Volkswagen est construite sur une promesse, elle offre une qualité supérieure, elle roule, elle fonctionne, elle est en phase avec l’époque, l’air du temps, elle met à la portée de tous des caractéristiques et des innovations de premier ordre« . Avant de préciser : « et surtout elle est abordable pour presque tout le monde« .

Bonne nouvelle pour la partie infodivertissement : l’ID.1 sera la première voiture électrique de Volkswagen à bénéficier d’un système développé par Rivian, suite à l’immense accord de 5,8 milliards de dollars signé il y a quelques mois.

La Volkswagen ID.1 serait produite au Portugal, à Setubal selon des journalistes allemands. De quoi lui permettre de bénéficier du bonus écologique, s’il est encore en vigueur d’ici là.

Rendez-vous dans quelques mois pour la présentation de la version de série de la Volkswagen ID.1.