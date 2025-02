La Volkswagen électrique à 20 000 € se dévoile encore un peu plus avec ces nouvelles images

La Volkswagen ID.2 n’est pas encore là que l’on parle déjà de l’ID.1. Le constructeur allemand prépare la présentation d’une voiture compacte et électrique à environ 20 000 euros, dont on en sait maintenant plus sur le design.

Volkswagen ID.1

Pour séduire, les voitures électriques doivent se démocratiser. Les constructeurs lancent tour à tour des concepts annonçant des voitures à moins de 25 000 euros, comme la Volkswagen ID.2 et même à moins de 20 000 euros. Dans cette seconde catégorie, voici la Volkswagen ID.1 qui, même si elle n’est pas encore présentée officiellement, commence peu à peu à se dévoiler.

Après la première photo un peu camouflée, voici les premiers dessins, avant que le design ne soit officiellement révélé en mars 2025.

Un look moderne mais bien Volkswagen

C’est sur des sketches de designers qu’il est possible d’avoir une première idée du design de la Volkswagen ID.1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on retrouve de nombreux éléments Volkswagen dans le style de cette petite citadine électrique.

Volkswagen IDEVERY1 // Source : Volkswagen

Tout d’abord, à l’avant, on remarque un masque noir englobant les phares et le logo de la marque. Un logo blanc, comme sur l’ID.7, qui sera certainement rétroéclairé, à l’image de celui de la Golf 8 restylée. Ce masque noir rappelle celui présent sur les SUV Tiguan, renouvelé en 2024, et Tayron, qui arrivera bientôt en concession.

Volkswagen IDEVERY1 // Source : Volkswagen

Sur le second croquis dévoilé par Volkswagen, on peut apprécier le trois-quarts arrière du véhicule. Là encore, l’ID.1 reprend plusieurs éléments de design caractéristiques de la marque. Notamment les jantes, qui rappellent un design disponible sur l’ID.3. On remarque aussi une lunette arrière semblant faire office de hayon, à l’image de ce que proposait la Up!, récemment retirée du catalogue. L’ID.1 aura probablement la tâche de la remplacer. Enfin, dernier trait typique des Volkswagen, un montant C puissamment dessiné, une signature stylistique que l’on retrouve depuis des années sur la Golf.

Une citadine électrique à 20 000 euros ?

Voici donc une nouvelle concurrente à considérer sur le marché grandissant des citadines électriques à 20 000 euros. Les Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda, Leapmotor T03 et Dacia Spring devraient bientôt avoir une rivale de taille : la Volkswagen ID.1.

Pour réduire les coûts, Volkswagen devrait s’appuyer sur la plateforme MEB, déjà développée et amortie au sein du groupe allemand.

En choisissant un look moderne, Volkswagen adopte une approche différente de Renault pour sa citadine électrique à 20 000 euros. En effet, le constructeur au losange a opté pour un revival de la Renault Twingo 1. Volkswagen aurait pu miser sur une réinterprétation de la Golf 1, dont les proportions des citadines modernes se rapprochent. Mais à Wolfsburg, designers et ingénieurs semblent plutôt privilégier un style contemporain.