On est monté à bord de la future Renault Twingo électrique à 20 000 €, et on a très hâte de la conduire

Renault travaille fort sur sa Twingo électrique à 20 000 euros, et profite du Salon de Bruxelles pour montrer ses avancées en présentant un avant-goût ultra réaliste. Nous avons pu monter à bord, voici nos impressions.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Renault fait fort au Salon de Bruxelles. La victoire de sa R5 au titre de Voiture de l’Année fait les grandes lignes, mais la marque française expose également une voiture extrêmement prometteuse : la Twingo E-Tech electric prototype.

Pour aller plus loin

Voici l’intérieur ultra pratique de la Renault Twingo électrique à 20 000 euros

Sous ce nom un peu barbare se cache un avant-goût de sa prochaine Twingo, une voiture électrique promise à 20 000 euros et qui sortira en 2026. Si la voiture avait déjà été exposée à Paris en octobre 2024, le salon belge est l’occasion de découvrir son habitacle, que nous avons pu découvrir en détail.

Une présentation extrêmement proche de la série

Rentrons dans le vif du sujet : si la Twingo présentée à Bruxelles n’est pas une voiture de série, sa planche de bord semble prête à être mise en production. Tous les éléments « fonctionnels » semblent être présents : clignotants, climatisation, sélecteurs, ceintures, tout y est.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Les designers se sont tout de même fait plaisir, avec cette sellerie en tissu bariolé dont chacun se fera son opinion, ou de nombreux petits messages plus ou moins cachés – un petit gimmick qu’on retrouvait déjà sur l’Emblème, le dernier concept-car Renault.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Pour le reste, la planche de bord reprend l’écran central de 10,1 pouces des R5 et R4 électriques. Le concept reprenait d’ailleurs l’interface Android Automotive, mais avec des graphismes inédits, jouant la carte de la bonne humeur. L’architecture très horizontale offre une bonne sensation d’espace, avec une disposition à double étage.

De la place !

De manière générale, cet habitacle nous a impressionné par sa sensation d’habitabilité. Plusieurs éléments jouent, notamment une planche de bord assez basse, un grand toit vitré (qui pourrait ne pas arriver en série pour des questions de coûts), mais aussi une petite astuce reprise de la Twingo 1, l’inspiratrice du projet : la banquette arrière coulissante.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Et comme la Twingo 1, l’assise est commune aux deux sièges (cette Twingo étant une stricte 4 places), mais les dossiers sont indépendants. Très concrètement, nous étions trois adultes à bord de la Twingo prototype, et nous étions parfaitement à l’aise. À voir comment cela se passera dans la version de série, mais le gabarit, d’après Renault, devrait rester similaire.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Autre bonne nouvelle : l’accès à cette banquette arrière est facilitée par les cinq portes de cette Twingo électrique, aux dégagements assez larges – de quoi s’installer et sortir avec simplicité. Un bon point, qui sera également apprécié pour installer un siège bébé.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Notons enfin une multitude d’astuces et de petits rangements, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Bac pour smartphone, enrouleur de câble de recharge, fixations magnétiques à l’arrière des sièges avant, straps en guise d’aumônières… Tout est pensé pour se débarrasser des objets du quotidien. Prometteur, mais à voir ce qui arrivera une série.

Un extérieur retravaillé

Si les projecteurs sont braqués sur l’habitacle de cette Twingo, les équipes du style Renault ont également affiné le design extérieur de la petite citadine.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Par rapport à la première version, dévoilée en novembre 2023 et présentée à la foule à Paris en octobre 2024, cette Twingo prototype « 2.0 » évolue avec des éléments plus compatibles avec la production de masse et les normes de sécurité.

Notons ainsi les éclairages moins conceptuels, des poignées de portes retravaillées, des ailes moins protubérantes, des vitrages plus sages, et même des détails qui ne trompent pas, comme la trappe de recharge sur l’aile avant gauche ou une prise d’air dans la calandre.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Cette petite voiture, il faut le dire, remporte bien des suffrages, en rappelant l’esprit et des rondeurs de la Twingo 1 dans une déclinaison plus moderne. Une seule interrogation : la taille, qui n’a pas grand-chose à voir avec les 3,43 m de long de la première itération. On ne doit plus être très loin des 3,92 m de la R5 électrique… Ici aussi, les normes de sécurité sont passées par là.

Vivement 2026 !

Vous l’aurez compris : cette découverte en profondeur du prototype de la Twingo électrique prototype nous réjouit. Le segment des voitures électriques à 20 000 euros est actuellement représenté par la Dacia Spring et la Leapmotor T03, que cette Twingo pourrait bien dynamiter si elle reprend les bonnes idées de ce concept.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Présentation attrayante, habitabilité intéressante, aspects pratiques bien présents et technologies modernes pour un prix bien placé : s’il reste à découvrir les caractéristiques techniques définitives de la Twingo de série (autonomie, puissance, grille tarifaire, etc.) avant de nous prononcer pour de bon, on a hâte d’être en 2026.