On est monté à bord du Hyundai Inster, et on a été bluffé par l’habitacle XXL de cette petite voiture électrique abordable

Le marché des voitures électriques à 25 000 euros s’étend ! Dernière arrivée : le Hyundai Inster, présentée au Salon de Bruxelles en compagnie de sa version Cross, typée baroudeuse. Nous sommes montés à bord, voici ce que nous en avons pensé.

Hyundai Inster Cross // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Même s’ils n’occupent pas les devants de la scène en France, les constructeurs coréens s’impliquent massivement dans l’électrification de leurs gammes. Hyundai, par exemple, dispose déjà d’une gamme compétitive, qui vient d’être rejointe par l’Inster.

Cette petite voiture électrique s’invitent dans le club des 25 000 euros avec des éléments qui retiennent l’attention. Le Salon de Bruxelles fut l’occasion de partir à sa découverte, ainsi qu’approcher l’Inster Cross, au look baroudeur.

Un look soigné

L’Inster « classique » soigne son look, avec cette mignonne face avant mise en valeur par des projecteurs ronds et cet arrière vitré, incluant une signature lumineuse en pixels – traditionnelles des Hyundai électriques.

Hyundai Inster Cross // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

De son côté, l’Inster Cross va à fond dans son déguisement « baroudeur » – la mécanique reste strictement identique. Les boucliers se parent d’un plastique brut, les jantes évoluent, une teinte spécifique « Amazonas Green » fait son apparition… de même qu’un original « panier de toit », disponible pour 500 euros. Un détail qui ruine probablement l’aérodynamisme, mais très rigolo.

Hyundai Inster // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

À titre personnel, cet Inster offre un style très frais et qui fait du bien dans la production actuelle. Les dimensions restent compactes, avec 3,82 m de long pour 1,61 m de large et 1,78 m de haut.

Un habitacle ultra-spacieux

En revanche, les deux versions ne diffèrent quasiment pas dans l’habitacle, la seule évolution de l’Inster Cross se cantonnant à une sellerie spécifique.

Hyundai Inster // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

On se retrouve donc avec un habitacle extrêmement spacieux, d’autant plus vu la compacité de la petite Hyundai électrique. La responsable ? Une banquette coulissante, de série, permettant de faire évoluer le volume de coffre entre 238 et 351 litres en fonction des besoins.

Ajoutons à cela des détails pratiques, comme un double plancher ou un siège passager avant rabattable, et on se retrouve avec de réelles astuces utiles. D’autres exemples, un peu plus farfelus, sont réalisables : en inclinant l’assise arrière droit et en rabattant le siège avant… on peut tout à fait faire une sieste.

Hyundai Inster // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Cette banquette coulissante et inclinable oblige cependant à n’avoir que quatre places à bord. Une banquette traditionnelle, cinq places, est également disponible, ce qui la rend fixe. Le volume du coffre est fixé à 280 litres. Un choix qui sera probablement plébiscité en France, on verra pourquoi un peu plus bas.

Hyundai Inster Cross // Source : Ulrich Rozier – Frandroid Hyundai Inster Cross // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

En tout cas, la planche de bord s’avère bien moins innovante. Elle pourrait même faire penser à celle d’un modèle de plusieurs années, avec de gros boutons et une architecture à la limite du vieillot – au moins, c’est pratique.

Hyundai Inster // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Deux écrans de 10,25 pouces sont présents : des compteurs numériques derrière le volant, et un écran central connecté, compatible Android Auto/Apple CarPlay.

Tarifs : une astuce de taille

Comme mentionné en introduction, Hyundai positionne assez agressivement son Inster en termes de tarifs, avec une entrée de gamme à 25 000 euros tout ronds. Pour ce prix, vous aurez une batterie de 42 kWh, de quoi promettre une autonomie de 327 km selon la norme WLTP. Dans les deux cas, une charge rapide de série vous permettra de passer de 10 à 80 % en 30 minutes.

Hyundai Inster Cross // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Une autre batterie de 49 kWh est également disponible, de quoi faire grimper l’autonomie à 370 km WLTP, tandis que le moteur développe 115 ch (contre 95 ch pour la petite batterie). Comptez 28 250 euros minimum, s’accompagnant d’une finition mieux équipée. La version Cross, de son côté, vise le haut de gamme : 30 450 euros minimum, certes avec la grande batterie.

Ces tarifs s’entendent aussi bien pour la version « 4 places » que « 5 places », et hors bonus écologique. Si la version « 4 places » n’y a pas droit, la version « 5 places » dispose d’un calcul d’éligibilité plus tolérant, de quoi le rendre éligible à l’aide gouvernementale et permettre de bénéficier de 2 000, 3 000 ou 4 000 euros selon vos revenus.

Une proposition intelligente

Bilan de cette première découverte : ce Hyundai Inster semble proposer une idée très intelligente des petites voitures électriques. Compact à l’extérieur mais spacieux et pratique à l’intérieur : voilà un mariage qui risque d’être plébiscité au quotidien.

Hyundai Inster // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

À ceci, ajoutons cette version Cross, qui ajoute un peu de malice à cette carrosserie déjà fort mignonne, et son éligibilité au bonus écologique, qui risque d’attirer la clientèle en concessions.

Cet Inster était finaliste au titre de Voiture de l’Année, mais s’est fait assez largement battre par la Renault 5 E-Tech, avec 172 points contre 353 contre la française. Nous partons essayer la petite Hyundai prochainement, de quoi nous donner une meilleure idée de la proposition.