Voici une nouvelle voiture électrique à 25 000 euros signée Hyundai, mais elle a un problème

Présenté au printemps dernier, le Hyundai Inster est une ambitieuse petite voiture électrique. Ce crossover citadin veut concurrencer les électriques les plus accessibles du marché tout en proposant une autonomie et un équipement décents. Voici ses tarifs, et pourquoi ils auraient pu être encore plus bas.

Hyundai veut s’inviter dans la course des voitures électriques abordables avec son Inster. Présentée en juin 2024, cette citadine de 3,82 mètres venue de Corée pourrait devenir la bête noire des Citroën ë-C3, Leapmotor T03, Fiat Grande Panda, ou encore de la Dacia Spring.

En effet, le Hyundai Inster propose une autonomie de 327 km selon la norme WLTP grâce à une batterie de 42 kWh et un moteur électrique de 97 chevaux. Et cela, c’est seulement pour la version avec la plus petite autonomie. Une déclinaison avec une batterie de 49 kWh et un moteur de 115 chevaux permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 370 km. Les 320 km WLTP de la ë-C3 sont alors surpassés.

Trois niveaux de finitions

La grande nouveauté d’aujourd’hui, c’est qu’un communiqué de presse dévoile les tarifs français. La Hyundai Inster est déclinée en trois niveaux de finition, dont voici le détail :

Inster : l’entrée de gamme est simplement nommée Inster, oui, comme le nom du modèle. Elle propose de série la climatisation automatique, rare à ce niveau de gamme, la caméra de recul, un compteur avec un écran de 10,25 pouces, un système d’infodivertissement avec un écran tactile de la même taille, offrant la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, l’accès sans clé, l’aide au maintien dans la voie, ainsi que l’allumage automatique des phares. À 25 000 euros pour cette version, on n’en espérait pas tant.

Créative : la finition haut de gamme est la Créative. Attention, celle-ci n'est disponible qu'avec la motorisation de 115 chevaux et la « grande » batterie. Pour cette version tout équipée, on note notamment les jantes de 17 pouces, l'éclairage d'ambiance LED et les projecteurs avant LED. En raison de la disponibilité exclusive avec la batterie de 49 kWh, la facture grimpe à 29 250 euros.

Mais il y a un problème

Si cette voiture électrique est alléchante et offre une alternative abordable avec plus d’autonomie que la Citroën ë-C3, il y a un « mais »… En effet, et contrairement aux annonces initiales de Hyundai France, elle n’est malheureusement pas éligible au bonus écologique, établi à 4 000 euros en 2024 (majoré à 7 000 euros sous condition de revenus).

De ce fait, l’écart entre le prix d’appel de la Citroën ë-C3 et celui de la Hyundai Inster est important, de même pour les autres concurrentes citées plus haut. Cependant, l’Inster reste une proposition intéressante, d’autant plus qu’elle propose une charge AC de 11 kW de série, tandis que la charge rapide DC atteint 120 kW, surpassant ici ses rivales. Sur une borne rapide, passer de 10 à 80 % de la batterie demande 30 minutes.

C’est donc une bonne alternative pour ceux qui recherchent une citadine électrique au style affirmé, sans pour autant opter pour le look néo-rétro de la Renault 5 E-Tech, également annoncée prochainement à 25 000 euros.