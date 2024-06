Voici la nouvelle voiture électrique abordable de Hyundai qui va faire trembler les Dacia Spring et Citroën ë-C3

Hyundai l’avait annoncé : voici sa nouvelle voiture électrique abordable. Baptisée Inster, elle reprend la base de la petite Casper vendue en Corée et veut chasser sur les terres de la Dacia Spring et de la Citroën ë-C3, avec un prix et des autonomies intéressantes. Voici ses premières informations.

Depuis quelques années, le marché des voitures électriques abordables se développe à vitesse grand V, avec la Dacia Spring, mais pas seulement. En effet, elles sont désormais de plus en plus nombreuses à faire leur arrivée dans les concessions, dont la Citroën ë-C3, que nous avons récemment essayée.

Un style adorable

Cela fait plusieurs mois qu’une rumeur court, comme quoi Hyundai serait également en train de préparer sa propre voiture électrique à bas prix. Et après avoir publié un premier teaser début juin, c’est désormais officiel, le constructeur coréen nous dévoile enfin son Inster via un communiqué de presse.

Il s’agit en fait d’une évolution du Casper, déjà vendu dans son pays d’origine. Globalement, le style reste assez proche de la version originelle, puisqu’on retrouve notamment les petits feux à LED, ainsi que les antibrouillards ronds juste en dessous.

La calandre très large est désormais pleine sur notre version européenne, tandis que la silhouette est quasiment inchangée. Cependant, les dimensions sont en hausse, avec une longueur de 3,80 mètres pour 3,60 mètres pour la version coréenne. La voiture mesure également 1,61 mètre de large et 1,57 mètre de haut, tandis qu’elle repose sur des jantes allant de 15 à 17 pouces selon la finition choisie. La partie arrière est également très moderne puisqu’elle profite d’une signature lumineuse en pixels, qui nous rappelle notamment ce que propose la Hyundai Ioniq 6.

Pour l’heure, le constructeur ne communique pas encore sur le Cx (coefficient de traînée) de son petit SUV, qui affiche un empattement de 2,58 mètres. De quoi embarquer jusqu’à cinq personnes une fois l’homologation terminée. Hyundai annonce également la présence d’une banquette coulissante, un équipement rare dans le segment, permettant de faire passer le volume de coffre entre 280 et 351 litres. La présentation intérieure est quant à elle assez classique et surtout, elle ne fait pas dans la débauche d’écrans.

Nous en retrouvons tout de même deux de 10,25 pouces chacun, l’un faisant office de combiné et l’autre servant au système d’info-divertissement. Celui-ci devrait logiquement être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, même si cela n’a pas encore été confirmé pour le moment. On note également la présence de nombreux boutons physiques, ce qui est une très bonne chose alors que les voitures privilégiant le tout-tactile pourraient être pénalisées aux crash-tests EuroNCAP. Enfin, plusieurs selleries issues de matériaux recyclés sont proposées pour le poste de conduite, avec notamment du noir, du marron et du beige.

Une autonomie généreuse

Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est ce qui se cache sous le capot de cette petite Hyundai Inster, qui ne sera proposée qu’avec une motorisation 100 % électrique. Deux configurations seront disponibles, avec une entrée de gamme qui se dote d’un moteur de 97 chevaux, associé à une batterie de 42 kWh. Cette dernière permet au petit SUV électrique de parcourir jusqu’à 300 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. La seconde version, forte de 115 chevaux et d’une batterie de 49 kWh, peut quant à elle atteindre les 355 kilomètres WLTP.

De quoi rassurer les clients, mais surtout rivaliser avec la Dacia Spring, qui se contente de 230 kilomètres. De son côté, la Citroën ë-C3 peut quant à elle atteindre les 320 kilomètres en cycle mixte. En ce qui concerne la recharge, le petit SUV coréen pourra passer de 10 à 80 % en 30 minutes avec une puissance maximale de 120 kW en courant continu. En courant alternatif, la Hyundai Inster accepte jusqu’à 11 kW, de quoi se recharger en 4 heures pour la petite batterie et 4h35 pour la grande.

À noter que la voiture est également dotée de la technologie de charge bidirectionnelle V2L, qui permet de recharger des appareils électriques directement via la prise de charge extérieure de 220 volts. La dotation technologique est également complète, incluant entre autres l’aide au maintien dans la voie ou encore la détection des angles morts. L’auto est aussi dotée de l’assistant de conduite sur autoroute, qui est en fait un système de conduite semi-autonome.

Dernière surprise du communiqué : l’annonce d’une autre version, l’Inster Cross, qui sera doté « d’un design plus robuste », sans plus de précision.

Tout juste dévoilée au salon de Busan, la nouvelle Hyundai Inster n’a pas encore dévoilé ses tarifs, mais plusieurs porte-paroles ont par le passé annoncé viser un premier prix entre 20 000 et 25 000 euros, avec une possibilité d’accéder au bonus écologique malgré une fabrication en Corée. Elle sera disponible en Europe début 2025.