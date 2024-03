Pourquoi les Tesla et Volvo électriques pourraient perdre leur statut de voiture les plus sûres au monde

Les commandes tactiles sur le volant des Tesla qui remplacent les commodos de clignotants sont dans le collimateur d'EuroNCAP. L'organisme indépendant spécialisé dans les crash-test pourrait ne plus donner la note maximale aux voitures de la marque à cause de cet élément.

Aujourd’hui, lorsque l’on achète une voiture électrique, on regarde souvent en premier lieu le prix et l’autonomie. Et pour cause, ces éléments sont les deux aspects qui posent encore le plus de problèmes aux automobilistes. Mais ils en oublient souvent un autre.

Un détail qui change tout

Il s’agit bien évidemment de la sécurité. Personne n’est malheureusement à l’abri d’un accident, et il est indispensable de choisir un véhicule qui nous protègera en cas de nécessité. Mais comment savoir si la voiture que l’on convoite est sûre ? Et bien notamment grâce aux crash-tests EuroNCAP. Cet organisme indépendant européen est en effet chargé de tester toutes les voitures du marché, afin de les évaluer et de leur attribuer une note.

Celle-ci prend la forme d’étoiles, allant jusqu’à cinq au total. Aujourd’hui, la plupart des modèles du marché obtiennent ce score tant convoité, que ce soit la nouvelle BMW i5 ou encore la BYD Seal U. C’est bien sûr aussi le cas de toutes les voitures de Tesla, qui brillent par leurs excellentes notes, que ce soit pour la protection des occupants comme des autres usagers de la route. Mais cela pourrait malheureusement bientôt changer.

Et cela à cause d’un détail qui n’en est en fait pas vraiment un : les clignotants. Et plus particulièrement, l’absence de commodo. En effet, sur les derniers modèles de la marque, il faut appuyer sur un bouton situé sur le volant pour activer cette fonction. Et cela pose un vrai problème à l’organisme, qui veut mettre fin à cette pratique. Ce dernier vient d’annoncer les évolutions de son protocole de test pour 2026.

Et sans surprise, les commandes tactiles sont tout particulièrement en ligne de mire. Ce qui n’est en fait pas très étonnant, puisque l’on sait ce que ces dernières ne sont pas vraiment ce qui se fait de plus sûr. Un ancien designer d’Apple avait même montré sa défiance à l’encontre de ce type de touches dans les voitures, prônant un retour aux bons vieux boutons physiques.

Des fonctions obligatoires

Relayé par le site britannique Hagerty, l’organisme européen, qui vient d’évaluer la nouvelle Volkswagen ID.7 explique qu’à partir de 2026, cinq commandes importantes devront être activés via de vrais boutons. Il s’agit des warnings, des essuie-glaces, du klaxon, des fonctions d’appel d’urgence ainsi que des clignotants. Ces fonctionnalités ne devront plus être activées par des touches tactiles.

Ce qui est actuellement le cas chez Tesla, où il faut appuyer sur un bouton tactile présent sur le volant pour activer les clignotants. Mais la firme n’est pas la seule à être concernée, car le Volvo EX30 récemment essayé par nos soins oblige le conducteur à utiliser l’écran central pour activer les feux de détresse. Des choix qui pourraient coûter la note maximale de cinq étoiles à tous ces véhicules électriques dans un futur très proche.

Pour Matthew Avery, directeur du développement stratégique chez EuroNCAP « la sur-utilisation des écrans tactiles est un problème à l’échelle de l’industrie, avec presque tous les constructeurs automobiles déplaçant les commandes clés sur des écrans tactiles centraux, obligeant les conducteurs à quitter la route des yeux et augmentant le risque d’accidents de distraction« .

À noter que les marques n’auront aucune obligation légale à se conformer aux directives de l’organisme. Mais si elles ne le font pas, leurs voitures ne pourront plus prétendre au score maximal. Ce qui pourrait leur faire perdre des points auprès des potentiels clients, par rapport à d’autres modèles qui rempliraient les exigences d’EuroNCAP.