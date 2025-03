Le Hyundai Inster fait son entrée dans parmi les meilleures voitures électriques à moins de 25 000 euros d’après Survoltés

Le Hyundai Inster fait son entrée dans notre guide d’achat des voitures électriques abordables . Avec un prix de départ de 25 000 euros, ce SUV compact se positionne comme une alternative sérieuse aux modèles tels que la Citroën ë-C3. Son rapport qualité-prix, son équipement généreux et son autonomie compétitive en font un choix particulièrement attractif pour les conducteurs à la recherche d’un véhicule polyvalent et économique.

Un SUV bien pensé

Le Hyundai Inster est conçu pour répondre aux besoins des conducteurs en milieu urbain. Son habitacle spacieux peut accueillir confortablement quatre passagers. Deux versions sont disponibles : une batterie standard de 42 kWh pour une autonomie de 327 km et une version longue portée de 49 kWh offrant jusqu’à 370 km. Ces performances s’accompagnent d’une consommation raisonnable de 16 kWh/100 km.

Pour aller plus loin

Le Hyundai Inster intègre aussi le freinage régénératif ajustable et la fonction i-Pedal pour une conduite à une seule pédale. Il propose également des fonctionnalités haut de gamme telles que :

: passage de 10 % à 80 % en seulement 30 minutes avec une borne DC de 120 kW. Vehicle-to-Load (V2L) : possibilité d’alimenter des appareils externes via la batterie du véhicule.

: possibilité d’alimenter des appareils externes via la batterie du véhicule. Équipements modernes : écran tactile de 10,25 pouces, compatibilité Android Auto/Apple CarPlay, sièges chauffants et volant chauffant.

Le Hyundai Inster face à la concurrence

Face à des rivaux comme la Citroën ë-C3 (23 300 €) ou la Dacia Spring (22 300 €), le Hyundai Inster se démarque par son autonomie supérieure et ses fonctionnalités avancées comme le V2L. Bien qu’il soit légèrement plus cher (à partir de 25 000 €), il justifie cet écart par une meilleure qualité de fabrication et un intérieur plus spacieux.

Un prix compétitif pour un équipement complet. Une autonomie supérieure à celle des Citroën ë-C3 et Dacia Spring. Une habitabilité bien pensée malgré son gabarit compact.

Pourquoi choisir le Hyundai Inster ?

Le Hyundai Inster a été ajouté à notre guide d’achat pour sa capacité à combiner performance, confort et accessibilité dans un segment en pleine expansion. Pour découvrir tous les détails sur ce modèle et explorer d’autres options adaptées à vos besoins, consultez notre guide d’achat des voitures électriques pas chères.

