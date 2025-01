Les prix de la voiture électrique qui fait mieux que Tesla, l’autonomie par grand froid de 24 voitures et un cockpit vélo qui fait rêver – Récap’ Survoltés

On ne s’est pas ennuyé tout au long de cette semaine du 20 janvier 2025 dans le domaine de la mobilité électrique. La voiture électrique française qui bat Tesla en autonomie a dévoilé ses premiers prix, un test a révélé l’autonomie de 24 modèles par temps froid et on a vu un cockpit vélo ultra futuriste. C’est l’heure du Récap’ Survoltés.