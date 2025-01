Ce cockpit vélo ultra futuriste fait tout simplement rêver

S’inspirant de l’automobile, le cockpit vélo Flitedeck héberge une quantité impressionnante de données, de la navigation à la puissance de pédalage, en passant par un radar.

Source : Flite

Avec l’avènement des vélos électriques, sont apparus les écrans et les ordinateurs de bord, capables d’afficher de multiples informations essentielles : vitesse, kilométrage, niveau de batterie, etc. Mais certains ont poussé le concept encore plus loin, comme les Bosch Purion et Kiox et leurs multiples fenêtres, les Angell avec leur navigation incluse, ou encore les Tenways qui s’inspirent des voitures.

Ce n’est pas fini, car les écrans panoramiques familiers dans l’automobile débarquent aussi chez Flite, apprend-on via Bike-X.

Un écran géant compilant un max d’infos

La startup allemande a été créée par Sabrina Fischer et Matthias Huber. L’idée née en 2019 : le but est de révolutionner le genre, avec comme cible principale les vélos de route. « Pourquoi un guidon de vélo ne pourrait pas fonctionner comme sur une voiture, et passer du GPS nomade à un poste de pilotage numérique totalement intégré ?” déclare la cofondatrice sur son compte Linkedin.

Source : Flite

Son Flitedeck est donc un cockpit intégrant un grand écran panoramique et tactile, bardé d’informations et de fonctions. Voici la liste des fonctionnalités non exhaustive que l’on peut espérer :

Éclairage avant

Navigation

Sonnette

Puissance de pédalage D/G

Chronomètre avec tableau de perfs

Altitude avec graphique

Fréquence cardiaque

Calories

Vitesse

Niveau de batterie

Horloge

Même un rétroviseur

Chez certaines marques, tous ces types d’éléments sont parfois consultables depuis une application mobile ou des écrans. La principale différence ici est la vue globale. De plus, il semble que des alertes radar de détection de piéton ou de véhicule à l’arrière soient prévues. Une image suggère même un rétroviseur caméra (via un Garmin Varia ?), la configuration étant possible via une future application.

Source : Flite

Bien entendu, tout n’est pas intégré au vélo, car le cockpit sera connecté à des capteurs (on pense à la fréquence cardiaque via Apple Health, au pédalage et au radar notamment) qu’il faudra synchroniser. Les visuels montrent un produit encore en développement, alors que l’autonomie prévue est de « 20 à 30 heures« , pour un poids d’environ 800 grammes tout de même.

Des précommandes dès début février ?

Sabrina Fischer précise qu’un premier constructeur de renommée mondiale devrait adopter ce Flitedeck. Les précommandes débuteront début février autour de 1 599 euros (1 999 euros ensuite), tandis que la production en Allemagne démarrera en 2026. Côté SAV, « nous proposons un service de réparation et, dans le pire des cas, un remplacement en cas d’accident » a ajouté la cofondatrice.