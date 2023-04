Vélo électrique : ce radar Garmin avec feu arrière a sa petite astuce pour booster votre sécurité

Connu et reconnu pour son savoir-faire en termes d’appareils connectés sportifs et de systèmes de navigation GPS, Garmin sort un tout nouvel accessoire pour vélo électrique : le Varia eRTL615, qui n’est autre qu’un radar avec feu arrière.

En juin 2022, Garmin levait le voile sur son Varia RCT176, un système triple en un qui faisait à la fois office de feu arrière, d’avertisseur et de caméra. Moins d’un an plus tard, la marque américaine complète cette famille d’accessoires avec son Varia eRTL615, un radar avec feu arrière. Ici, aucune caméra n’a été intégrée.

Le Varia eRTL615 est exclusivement destiné aux vélos électriques. Pourquoi ? Car il n’a aucune batterie. Pour fonctionner, il est nécessaire de le brancher directement à l’accumulateur de votre VAE grâce à un câble Garmin eBike vendu séparément. Le site officiel de l’entreprise en liste un, commercialisé 29,99 euros.

Renforcer votre visibilité

Selon sa fiche produit, ce câble est décliné en trois connectiques différentes : en USB-A, pour les systèmes Shimano ainsi que les systèmes Bosch, très répandus dans l’univers des vélos électrifiés. Si vous êtes intéressés par ce type d’équipement, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre monture.

Pour exploiter toutes les capacités du Varia eRTL615, Garmin vous invite à le coupler à un compteur de vélo Edge – comme les Edge 540 et 840 présentés en avril 2023 –, à certaines montres connectées Garmin et à l’application mobile Varia depuis votre smartphone, lit-on dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

À partir de là, le radar va être en mesure de vous envoyer des alertes sonores et visuelles dès lors qu’un véhicule s’approche par l’arrière, jusqu’à 140 mètres. Cette fonction semble surtout utile en campagne ou dans des zones désertes. En ville, la circulation parfois très dense risque en effet de vous inonder d’alertes.

Ce radar fait aussi office de feu arrière, visible jusqu’à 1,6 km en plein jour, assure la marque. Il améliore par ailleurs votre visibilité auprès des automobilistes, puisque le rythme de clignotement change quand un véhicule en approche est détecté. L’idée étant de vous signaler auprès du chauffeur.

Quatre modes et un prix à trois chiffres

Au total, quatre modes de feu sont disponibles :

Fixe : configuré par défaut, intensité lumineuse élevée, le feu clignote normalement à l’approche d’un véhicule ;

Peloton : intensité moyenne, pratique en groupe, le feu clignote doucement à l’approche d’un véhicule ;

Flash nuit : intensité élevée, le feu clignote rapidement à l’approche d’un véhicule ;

Flash de jour : intensité maximale, le feu clignote rapidement à l’approche d’un véhicule.

Les dimensions du Varia eRTL615 sont les suivantes : 41,2 x 77,7 x 20,0 mm, pour un poids de 50 grammes. Une fixation universelle pour tige de selle ou porte-bagages/panier est de mise. Vendu en exclusivité par Garmin, ce radar pour vélo électrique est lancé au prix de 299,99 euros.

