Garmin : cette nouvelle dashcam pour vélo cache trois fonctionnalités rassurantes

Garmin a lancé un nouveau dispositif de sécurité qui sert à la fois de feu arrière, d’avertisseur et de caméra, à installer sur son vélo électrique ou mécanique.

Si la marque Garmin est principalement connue pour ses montres connectées, les plus avertis d’entre vous auront également remarqué son positionnement sur les accessoires pour vélos. Son catalogue est notamment composé de quelques radars et feu arrière, qui accueille un tout nouveau dispositif encore plus sophistiqué.

Le Garmin Varia RCT176 est un système triple en un : il fait office de feu arrière, qui permet de vous signaler aux autres usagers de la route jusqu’à 1,6 kilomètre de distance, assure la fiche produit. Le communiqué de presse mentionne cependant un chiffre différent et plus faible, de 1 kilomètre au total.

Vidéo en 1080p

Cet appareil se transforme également en avertisseur, via des alertes sonores et visuelles. Lorsqu’un véhicule s’approche de vous dans un périmètre de moins de 140 mètres, alors lesdites alertes s’enclenchent. Espérons que cette fonctionnalité peut être facilement désactivée, car peu adaptée à la ville et à sa densité de la circulation.

Mais là où Garmin Varia RCT176 se démarque, c’est dans sa capacité à lancer un enregistrement vidéo dès lors que vous débutez un trajet. Grâce à une caméra, le système capture l’ensemble de votre déplacement et stocke dans un fichier sécurisé plusieurs séquences d’images : celle d’avant, pendant et d’après un incident.

Source : Garmin Source : Garmin Source : Garmin

Le flux capturé peut ensuite être visionné directement depuis votre smartphone via l’application mobile Varia. Cela peut notamment servir en cas de litige. La caméra intégrée est en mesure de filmer en 1080p à 30 IPS, pour une qualité d’image plus que décente sur le papier. Filmer en 720p permet de gagner en autonomie.

L’autonomie, justement, oscille entre 4 et 6h selon l’activation du feu arrière, avec les paramètres graphiques de la caméra poussés à fond. Ce qui s’avère largement suffisant pour des trajets urbains et périurbains, voire même des sorties plus longues sur quelques sentiers battus.

Prix et disponibilité

Le Varia RCT715 revêt cependant une petite limite : s’il est installé à l’arrière de votre deux-roues, il ne pourra capturer les dangers et autres accidents survenant à l’avant de votre véhicule, dans votre champ de vision. Si une voiture vous coupe la route et provoque un incident, il serait alors difficile de le prouver en vidéo.

Le Varia RCT715 est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Garmin au prix conseillé de 399, 99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.